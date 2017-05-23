Завершающее сражение: США планируют финал военной кампании против террористической группировки ДАИШ и нуждаются в поддержке России

Соединенные Штаты предложили России план координации действий в главном нефтедобывающем районе Сирии, где поддерживаемые США силы, сражающиеся с исламскими экстремистами, находятся в конфликте с сирийскими силами, поддерживаемыми Россией.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд отказался комментировать подробности этого предложения, однако заявил, что российские военные стремятся найти способы избежать вооруженного конфликта между США и Россией в районе Дайр-эз-Заур на реке Евфрат.

Соединенные Штаты рассматривают этот район, от Дайр-эз-Заур вниз по долине Евфрата до города Эль-Кайм на иракской стороне границы, как следующее крупное поле сражения в рамках военной кампании, которую ведет эволюционирующая международная коалиция с целью уничтожения исламистской террористической группировки ДАИШ.

«У нас есть предложение о сотрудничестве с русскими прямо сейчас, – сказал Данфорд в ходе пресс-конференции с министром обороны Джеймсом Мэттисом. – Я не буду делиться подробностями, но считаю, что русские столь же заинтересованы, как и мы, в том, чтобы избежать конфликтов в ходе военных действий и обеспечить возможность продолжения военной кампании против ДАИШ, а также безопасность личного состава».

Сотрудничество с Россией

В ответ на вопрос, будет ли предложение, сделанное России, касаться проблемы присутствия сирийской армии в Дайр-эз-Заур, Данфорд ответил: «Будет. И мы говорили об этом, как об особой зоне, где необходимо избежать конфликта между американскими и российскими военными».

Поддержка, которую Россия оказывает сирийскому правительству, является осложняющим фактором в войне за избавление Сирии от террористов ДАИШ. Это было продемонстрировано в прошлый вторник, когда США нанесли удар по контингенту верных сирийскому режиму сил в юго-восточной Сирии, которые, по словам Мэттиса угрожающим образом приблизились к лагерю повстанцев вблизи иорданской границы, где находились американские военные советники.

Мэттис сказал репортерам, что силы, по которым был нанесен удар с воздуха, были «про-иранскими». В пятницу Россия осудила авиаудар США. «Какова бы ни была причина удара со стороны США, это была нелегитимная мера, которая ознаменовала очередное вопиющее нарушение суверенитета Сирии», – заявил на Кипре министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Три года спустя после начала американской военной кампании, президент Дональд Трамп выступает за ускорение операций по уничтожению группировки ДАИШ. Он еще не озвучил результатов стратегического обзора, который был заказан Пентагону в конце января. Однако, Мэттис заявил в прошлую пятницу, что Трамп одобрил рекомендацию об «изменении тактики» в отношении боевиков ДАИШ в их укрепленных объектах, таких как сирийский город Эр-Ракка. После этого изменения находящиеся в составе ДАИШ иностранные боевики не смогут вернуться в свои страны.

«Мы будем окружать эти объекты, вместо того, чтобы просто вытеснять боевиков в другие районы, что ранее фактически приводило к их усилению по мере отступления», – сказал Мэттис. – А почему мы будем так поступать? Потому, что иностранные боевики представляют собой стратегическую угрозу, если позволить им вернуться к себе домой в Тунис, Куала-Лумпур, в Париж, Детройт, куда бы то ни было еще. Эти иностранные боевики представляют собой угрозу. Таким образом, затрачивая необходимое время на окружение, а затем нападая, мы будем проводить кампанию по уничтожению боевиков. Благодаря этой тактике мы больше не будем просто переносить проблему с одного места на другое».

До полного изгнания боевиков ДАИШ из Мосула в северном Ираке потребуется еще много боевых действий, а битва за Эр-Ракку еще только начинается. Однако, предстоящие линии фронта уже ясны. Они будут тянуться от Дайр-эз-Заура, который подвергается все более мощным американским бомбовым ударам, до западно-иракского города Эль-Кайма. Пентагон упоминает об этой зоне как о средней части долины реки Евфрат. Лидеры и боевики ДАИШ стягиваются туда в явном ожидании потери Мосула и Эр-Ракки.

В прошлый четверг коалиция разбомбила боевое подразделение ДАИШ и транспорт группировки вблизи Дайр-эз-Заура. Центральное командование США в пятницу также упомянуло о пяти авианалетах на нефтяную инфраструктуру ДАИШ в окрестностях сирийского города Абу Камаль, расположенного через границу от иракского Эль-Кайма.

После Мосула и Эр-Ракки

После завершения боев за Мосул и Эр-Ракку, по словам должностных лиц США, план будет заключаться в окружении и сжатии этого участка территории военными средствами со всех сторон.

Американские силы окажут поддержку группировке, состоящей из сирийских арабских и курдских бойцов, известную как Сирийские демократические силы, и движущейся на юго-восток вдоль Евфрата из Эр-Ракки в направлении Дайр-эз-Заура, заявили источники, не уполномоченные публично говорить о подробностях военного характера, и потребовавшие анонимности. В то же время, иракские правительственные войска, также поддерживаемые американской авиацией и военными советниками, будут продвигаться в направлении Эль-Кайма.

Американские чиновники заявили, что еще одна отдельная группа сирийских повстанцев, поддерживаемая США, будет продвигаться с юга, чтобы блокировать боевикам ДАИШ пути отступления. Взятие Дайр-эз-Заура представляет собой особенно сложную задачу, потому что у сирийских военных там есть база, а США избегают любых контактов с войсками сирийского президента Башара Асада, за исключением удара крылатыми ракетами 7 апреля.

Общий прогноз еще более омрачается недавним заявлением сирийского правительства о новом наступлении, направленном на восстановление его власти на востоке страны, в том числе в Дайр-эз-Зауре и отдаленной пустынной местности вблизи границ с Иорданией и Ираком. Сирийский министр иностранных дел Валид аль-Муаллем заявил на прошлой неделе, что «главная цель – вернуть контроль над Дайр-эз-Зауром, нефтедобывающим районом, почти полностью захваченным боевиками ДАИШ в ходе масштабного наступления три года назад.

Хотя коридор в долине Евфрата может стать следующим главным полем сражения, официальные лица США считают, что это сражение еще не станет последним. В Ираке остаются другие очаги экстремистской власти, включая Хавию, к западу от Киркука.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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