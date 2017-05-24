За визитом Дутерте в Россию пристально наблюдают

Люди будут внимательно наблюдать за обстоятельствами официального визита президента Филиппин Дутерте в Россию, особенно после того, как администрация объявила об изменениях во внешней политике. Ожидается, что Путин и Дутерте обсудят не только торговлю и инвестиции, но и укрепление военных и политических связей, а также обмен культурой и технологиями.

В последний раз президент Филиппин посещал Россию в июне 2009 года, когда бывший президент Глория Арройо принимала участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге по приглашению Дмитрия Медведева, который в то время занимал пост президента России. Фидель Рамос также совершал официальный визит в Россию в сентябре 1997 года, а многие филиппинцы не знают, что первым посетил Россию Фердинанд Маркос в 1976 году, что привело к установлению формальных дипломатических отношений между двумя странами.

По мнению некоторых аналитиков, партнёрство с Филиппинами позволит Москве обрести более мощный рычаг давления, чтобы повлиять на подписание соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизстан) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в которой сейчас председательствуют Филиппины. АСЕАН представляет собой крайне перспективный рынок, и ЕАЭС агрессивно добивается подписания соглашений о свободной торговле со странами-участницами Ассоциации. К примеру, с Вьетнамом договорённость была достигнута в октябре прошлого года.

ЕАЭС пристально следит за Сингапуром, а Камбоджа и Таиланд ведут серьёзные переговоры по сотрудничеству с Евразийским экономическим блоком. Филиппинская экономика – самая быстрорастущая в Юго-Восточной Азии, и это привлекает российских инвесторов.

Не принимая в расчёт их кажущиеся сходства, встреча Путина и Дутерте становится интереснее, так как она проходит на фоне пика противоречий между Россией и Америкой, традиционной союзницей Филиппин. Дональд Трамп сталкивается с потоком ненависти в свой адрес в связи с тем, что, по непроверенной информации, попросил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом на прошлой неделе, перестать заниматься расследованием в отношении бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, обвиняемого в сотрудничестве с Россией, которой приписывают хакерские атаки, повлиявшие на исход президентских выборов в США. Могут вспомнить о том, что в последние дни своего президентства Барак Обама закрыл два российских консульства и выслал из страны 35 дипломатов, обвинённых в шпионаже.

Это удивительно, но для поездки в Россию к филиппинской делегации во главе с президентом Дутерте присоединятся 300 местных бизнесменов (это расценивают как увеселительную поездку за казённый счёт), среди них Майкл Тан, Феликс Ан, Ноэль Онате, Мануэль Виллар с дочерью Камиллой, Хосе Левисте, Роберто де Венециа, Оливия Лимп-Ау, Хорхе Косунджи, Альфред Яо, Джордж Барселон и Джо Консепсьон. Также в Россию отправляются более известные Майк Толедо из Philex, Агнес Хайбонхоа, Джун Палафокс и бывший председатель MMDA Френсис Толентино. Впрочем, по поводу некоторых участников поездки возникают вопросы: это актёры Робин и Роммель Падилья, Филипп Сальвадор и основатель и менеджер управленческой фирмы, в ведении которой находится музыкальная группа Mocha Girls, Лорд Байрон Кристобаль.

Делегация представляет собой интересную смесь деятелей большого и малого бизнеса, которые работают в Давао, Бутуане, в провинции Лагуна или в других частях страны. Никого не удивит, если некоторые из них включены в список в качестве «оперативников», чья задача – осуществлять «наблюдения» во время поездки в Россию.

Шпионы вновь активизировались

Кажется, холодная война не вывела шпионаж из бизнеса. Наоборот, шпионский мир процветает, а с помощью технологий разведывательные операции становятся гораздо изощрённее. В прошлом оперативники рыли секретные туннели, ведущие в посольства и резиденции, чтобы подслушать, о чём там говорят. По шпионскому преданию, Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности создали секретный туннель, который начинался в одном из домов по Висконсин-авеню и вёл прямиком в российское посольство в Вашингтоне.

Однако сегодня хакерам требуется лишь взломать компьютеры, чтобы украсть секретные военные документы, политическую и экономическую информацию или, что хуже, узнать личность и местоположение шпиона. Согласно опубликованной в New York Times статье, правительство Китая «сорвало» тайную операцию Центрального разведывательного управления в Китае, уничтожив или посадив в тюрьму 20 двойных агентов и информаторов в госаппарате Китая в период с 2010 по 2012 годы.

Вероятно, ЦРУ и ФБР обнаружили исчезновение информаторов в начале 2011 года и начали совместное расследование с целью определить причину, проанализировать ход операции в Пекине и узнать, скомпрометированы ли сотрудники посольства. В отчётах указывалось, что «кротом» мог оказаться бывший агент ЦРУ, но эта версия не получила подтверждения.

По другой теории нанятые правительством Китая хакеры «систематически срывали» шпионские операции ЦРУ, проникая в коммуникационную систему Управления. Многие считают, что это более вероятно с учётом множества сообщений о хакерских атаках, в результате которых происходили утечки секретной информации спецслужб.

Сообщается, что хакеры вмешались в президентские выборы не только в США, но и во Франции, и теперь их цель – выборы в Германии, которые пройдут в сентябре.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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