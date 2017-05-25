Бойня на авиабазе Брак аль-Шатти может привести к эскалации гражданской войны в Ливии, где Россия наращивает свое влияние

Западные СМИ настолько увлечены махинациями в Вашингтоне, русофобией и первым зарубежным турне президента Трампа, что на недавние события в Ливии никто не обращает внимания. Тем временем, страна оказалась на грани взрыва после массового убийства военнослужащих ВВС Ливийской национальной Армии на авиабазе Брак аль-Шатти. Число погибших в результате нападения на эту военную базу на юге Ливии составило более 140 человек, сообщил в воскресенье представитель генерала Халифы Хафтара.

Примечательно, что нападение было совершено вооруженным формированием (так называемой «третьей силой») поддерживаемого ООН неизбранного Правительства национального согласия, возглавляемого Фаизом Серраджем. Вернув авиабазу под свой контроль, боевики обезоружили и расстреляли всех оставшихся в живых военнослужащих ЛНА и гражданских лиц. Предположительно, среди нападавших были иностранные боевики, связанные с Аль-Каедой.

Представитель ЛНА Ахмад аль-Месмари в пятницу заявил, что большинство погибших – технический персонал авиабазы, включая нескольких пилотов. Он добавил, что среди жертв было много гражданских лиц, в том числе повара и уборщики, которые работали на авиабазе или просто находились в близлежащем поселке. Он также добавил, что варварские массовые казни совершались одна за другой. Все жертвы были убиты выстрелами в голову. «Многие молодые летчики возвращались с военного парада. Они были не вооружены, но их все равно расстреляли», заявил представитель пресс-службы.

Военно-воздушные силы ЛНА контролировали авиабазу с декабря прошлого года. Представитель «третьей силы» Правительства национального согласия, большую часть которой составляют боевики бригады Мисураты, заявил, что они «освободили базу и уничтожили всех находившихся там военнослужащих». Назначенный ООН премьер-министром страны Фаиз Серрадж сказал, что он не отдавал приказа о нападении.

Это нападение сорвало неофициальное перемирие, достигнутое в Абу-Даби при посредничестве одной из самых влиятельных фигур Совета сотрудничества стран Залива (GCC), Его Высочества наследного принца ОАЭ шейха Мухаммада бен Зайда аль-Нахайяна в начале этого месяца, когда командующий Ливийской национальной армией генерал Халифа Хафтар встретился с премьер-министром Фаизом Сарраджем. При этом также присутствовал президент Египта ас-Сиси и высокопоставленный представитель Российской Федерации.

На прошлой неделе Хафтар и Саррадж должны были встретиться снова, на этот раз в Каире, при посредничестве президента ас-Сиси. Ожидалось, что оба прибудут в Каир 11 мая, однако Саррадж на встречу не явился. Утверждают, что его собственные боевики угрожали ему и велели держаться подальше от подобных переговоров.

Саррадж отправился в Гвинею, чтобы встретиться с главой Африканского союза, а затем в Эр-Рияд, чтобы принять участие в торжественной встрече президента США Трампа в воскресенье. Он имел краткую беседу с Трампом, который, похоже, не был проинформирован о зверствах, совершенных боевиками Сарраджа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш особенно обеспокоен большим числом погибших в результате нападения на авиабазу, а также сообщениями о варварских казнях, в том числе гражданских лиц, которые, в случае подтверждения, должны быть признаны военными преступлениями, совершенными правительством, признанным и поддерживаемым ООН. В то же время, это правительство не было избрано ливийским народом. Удивительная история, не так ли?

Мартин Коблер, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии, известной как МООНПЛ, решительно осудил этот кровавый инцидент, заявив, что он «подрывает политические усилия». «Я возмущен сообщениями о значительном числе погибших, в том числе гражданских лиц, а также о внесудебных расправах, которые, возможно, имели место. Самочинные казни и нападения на гражданских лиц являются военным преступлением, которое может преследоваться Международным уголовным судом», – заявил Коблер.

Напомним, что первая встреча между противоборствующими сторонами состоялась в в Риме. Италия возглавляет «фантастическую» кампанию с целью убедить внешний мир в том, что так или иначе двухлетняя гражданская война в Ливии вот-вот завершится. Решающим прорывом была объявлена встреча 21 апреля в Риме между Агилой Салахом Исой, президентом Палаты представителей, избранного парламента в Тобруке, и председателем Верховного государственного совета в Триполи Абдурахманом Суэхли.

Суровая реальность состоит в том, что парламент в Тобруке, а также Хафтар, командующий самой сильной армией страны, контролируют две трети ее территории, в том числе Нефтяной Полумесяц, наиболее изобилующий нефтью регион. При этом их цель состоит в том, чтобы получить контроль над остальной частью страны, особенно к западу и к югу от Триполи.

Хафтару также необходимо остановить преступную мафиозную сеть, состоящую из представителей Италии, Ливии и ЕС, и контролирующую криминальный трафик мигрантов из Ливии в Европу.

Декларация Трампа, заявившего несколько недель назад, что Соединенные Штаты «не играют никакой роли» в Ливии, освободила поле для наращивания влияния России. Кремль продемонстрировал свои амбиции в январе, пригласив Хафтара на борт своего авианосца в Средиземном море.

На следующей неделе Россия, как ожидается, увеличит число своих дипломатов в Ливии, а ближе к концу мая у побережья Ливии должны состояться крупномасштабные военно-морские учения. Логично было бы спросить, чем объясняется выбор сроков проведения этих учений.

Москва хорошо понимает, что Хафтар сегодня является ключевым игроком. Совершенно очевидно, что Россия ведет здесь свою игру, в которой важную роль играет президент Чечни Рамзан Кадыров. Так, например, недавно он успешно провел переговоры об освобождении захваченных в заложники российских моряков.

Эти новые взаимоотношения являются во многих отношениях экстраординарными, и представляют собой лишь одну из иллюстраций растущего российского влияния в Ливии.

Что касается Объединенного Королевства, британский министр иностранных дел Борис Джонсон на прошлой неделе нанес визит в Ливию. Сначала он направился в Триполи, чтобы увидеть бедного осажденного Сарраджа и провести отдельную встречу с Суэхли, поскольку Саррадж и Суэхли не желают встречаться друг с другом. Два дня спустя, когда Борис Джонсон отправился с кратким визитом в Тобрук, он встретился только с Агилой Салахом Исой, поскольку Хафтар не смог найти времени для беседы с Джонсоном. Следует ли что-либо добавлять к сказанному?

Здесь следует сказать пару слов и о Франции. Разумеется, у французов всегда имеются планы на юге Ливии, основанные на их интересах в Центральной Африке в целом.

Подводя итог, можно сказать, что положение в стране практически безвыходное. Хавтар не согласится на что-то меньшее, чем пост командующего всеми ливийскими вооруженными силами, а это означает, что Сарраджу пришлось бы распустить и разоружить своих боевиков и ополченцев, что он совершенно неспособен сделать, поскольку не имеет над ними власти.

Акт варварства на военной базе, по мнению некоторых наблюдателей, станет толчком к эскалации гражданской войны в Ливии. Интенсивность и сложность этих проблем вскоре начнет нарастать, особенно после бойни в Брак аль-Шатти, и конфликт перейдет в крайне опасную насильственную фазу. Высказываются предположения, что кульминацией станет осада как Мисураты, так и Триполи, силами Ливийской национальной Армии Халифы Хафтара.

Командующий силами спецназа ЛНА легендарный полковник Ванис Бухамада прокомментировал ситуацию следующим образом: «Наш ответ на эти вероломные преступления будет очень суровым, и мы дадим его на поле боя».

По некоторым данным, спящие террористические ячейки и снайперы готовы начать длительную партизанскую войну, если Триполи будет захвачен Хафтаром. Это будет что-то вроде известного события в Сараево.

Ливийский народ испытал уже достаточно бедствий. Да и Европа может серьезно пострадать из-за негативных перемен, которые неизбежно произойдут в Ливии после недавней резни.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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