Извини Вашингтон, Россия никогда не преклонит колено

Когда я был мальчишкой в далеких 60-х, Советский союз был угрозой, ужасным местом, где повседневная жизнь была невыразимо тяжелой. Их лидеры были воплощением зла, а народ – пьяницы и дураки, которые вели отсталый образ жизни. А еще они могли уничтожить США одним нажатием кнопки.

Занятия по гражданской обороне в школе, с ревом сигнала тревоги, который ввергал меня в ужас, я тоже хорошо помню. Мы нервно смотрели друг на друга, а потом выглядывали из-под наших парт, ища учительницу, которая либо тоже пряталась под столом, либо оказывалась в коридоре с чашкой кофе. Кто мог знать наверняка?

Родители тогда качали головой с тревогой или отвращением, или с тем и другим, когда упоминалась «та» страна. Советский Союз, «Красная угроза», где живут коммунисты, которые хотят нас перехитрить и сделать с нами нечто невообразимое – это все знали наверняка. Даже изображение медведя могло ассоциироваться с грибовидными облаками взрывов, вздымающимися ввысь.

Разумеется, никакой ядерной войны не произошло, хотя она была очень близка (кубинский ракетный кризис). Но, к счастью, хладнокровие (и удача) Кеннеди и Хрущева взяли верх, и мир был спасен от катастрофы.

После убийства Джона Кеннеди, холодная война прочно заняла свое место в американских геополитических операциях и обеспечила процветание оборонному комплексу и службам безопасности. Считалось, что чем больше ядерного оружия имеется у Соединенных Штатов, тем лучше. Военные расходы США в период холодной войны оцениваются в 8 триллионов долларов.

Восьмидесятые годы ознаменовали завершение холодной войны, а в начале 90-х произошел распад Советского Союза. Упрощенное объяснение этого неожиданного исполнения американской мечты сводится к тому, что экономика США была более устойчивой, чем советская. Кроме того, президент Рейган поддерживал моджахедов (святых воинов) в Афганистане, и эта поддержка обходилась Америке в 1 миллиард долларов, а Советскому Союзу борьба с ними стоила в 8 раз дороже.

С возрождением России при Владимире Путине, возникла новая и яркая страна. Как учит история, никогда не следует недооценивать Россию.

Но сегодня вашингтонские лунатики будто вернулись в те дни, когда я был ребенком. Отовсюду, с крыш, из ноутбуков, с экранов телевизоров и из уст практически любого невменяемого политика или медийной знаменитости раздаются постоянные крики о том, что Путин ведет кампанию по уничтожению демократии в США. Недавно в Newsweek даже появилась публикация, претендующая на проникновение в сознание Путина. Впрочем, я был разочарован, поскольку автор не включил в число дьявольских проделок Путина замену гамбургеров и хот-догов на водку и борщ.

Красная угроза вернулась и за это следует вознести благодарность богам войны – как еще можно оправдать общие оборонные расходы объемом в 824,7 миллиарда долларов, если у вас нет коварного врага?

Доктор Пол Крейг Робертс пишет:

«Даже авторы, критикующие Вашингтон, как, например, Пол Стрит в своей недавней статье в CounterPunch, а также англоязычный русский сайт «Фонд стратегической культуры», не могут решиться заявить правду о том, что военный комплекс США, который нуждается в крупном враге, избрал Россию на эту роль и готов отстаивать такое положение вещей до полного уничтожения человечества на Земле.

Стрит пишет о том, «как Россия снова стала нашим противником». По его словам, Россия была выбрана потому, что она защищает часть населения и ресурсов планеты от эксплуатации мировым капиталов. Россия стала врагом номер один для Соединенных Штатов еще и потому, что Путин остановил экономическую эксплуатацию России Америкой. Путин мешает Вашингтону эксплуатировать весь мир».

Путин сделал то, что сделал бы любой здравомыслящий лидер страны – защитил нацию, которой он руководит, от экономического и морального вырождения.

Путин говорил: «Без нравственных ценностей, которые уходят корнями в христианство и другие мировые религии, без правил и нравственных ценностей, которые формировались и развивались на протяжении тысячелетий, люди неизбежно утратят свое человеческое достоинство». И Россия считает правильным и естественным защищать и хранить эти нравственные ценности.

Когда Вашингтон и его медиа-рабы слышат такие слова, начинается хор насмешек, провозглашающий, что такие нравственные ценности устарели и утратили актуальность, особенно в такой современной, прогрессивной и толерантной стране, как США, которая готова терпеть все, что угодно, кроме нравственных ценностей.

Вашингтон продолжает эксплуатировать весь мир. К счастью, Россия по-прежнему сопротивляется.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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