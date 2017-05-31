70-летний филиппинец врукопашную сразился с боевиком ДАИШ

Пожилой филиппинец недавно вступил в рукопашную схватку с радикальным экстремистом, связанным с ДАИШ, на заднем дворе своего дома, продемонстрировав исключительное мужество.

Семидесятилетний Лоло Перьёнг работал на заднем дворе, когда один из боевиков группы «Абу Сайяф» Абу Убайда, вооружённый штурмовой винтовкой M16, проник на территорию его участка в городе Калап – об этом сообщает Филиппинское новостное агентство (PNA) и приводит свидетельство капитана военной разведки Джохо Маскаринаса.

Организация «Абу Сайяф» поклялась в верности ДАИШ, а их чёрные флаги схожи.

Соседи Перьёнга бежали, но он остался. Он атаковал террориста с помощью боло – филиппинского большого ножа с однолезвийным клинком. Убайда парировал атаку и в какой-то момент отобрал нож у пожилого филиппинца, но Перьёнг даже без оружия не отступил и продолжил сражаться врукопашную.

Убайда нанёс пожилому Перьёнгу ножевое ранение и, возможно, убил бы его, но прежде чем он смог это сделать, появились филиппинские солдаты и застрелили террориста. Он был последним из 11 боевиков, ворвавшихся на Бохол.

Раны Перьёнга оказались не смертельными. Его увезли в больницу, где сейчас он восстанавливается после боя. Государственное новостное агентство PNA прославляет пожилого мужчину за его храбрость.

Филиппинские вооружённые силы борются с несколькими группами вооружённых исламистских мятежников. Некоторые из этих групп преданы ДАИШ и намерены создать халифат на юге Филиппин. В случайных столкновениях погибло множество солдат и гражданских.

Три дня длились напряжённые кровопролитные перестрелки в южном городе Марави, где плохо спланированная операция по поимке или уничтожению лидера «Абу Сайяф» Иснилона Хапилона перешла в столкновение с боевиками организаций «Абу Сайяф» и «Мауте». Последняя также является вооружённой группировкой, связанной с ДАИШ.

Боевики захватили контроль над городом и установили на правительственные здания свои чёрные флаги. Они продолжали брать людей в заложники, казнили начальника полиции, убивали мирных граждан, жгли церкви и школы.

Армия проводит операцию по освобождению города.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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