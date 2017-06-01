Роджер Л. Саймон: забудьте про скандалы «сговор с Россией». Мы — та Россия

Что делать гражданину, если он (или она) не доверяет больше спецслужбам своей собственной страны? Речь идет о поистине ужасающей ситуации, вырастающей из клубка утечек и контр-утечек информации, которые опутывают разнообразные расследования, сгруппированные под единой рубрикой «Россия». В то же время, похоже, это все меньше и меньше касается самой России, и все больше и больше – нас. Мы – Россия.

Роуэн Скарборо написал в понедельник в Washington Times:

«После череды слушаний в Конгрессе по поводу вмешательства России в президентские выборы, стало намного понятнее, что именно заставило администрацию Обамы летом прошлого года начать расследование в отношении предвыборной кампании Дональда Трампа. Тогдашний директор ЦРУ Джон Бреннан, близкое доверенное лицо Барака Обамы, предоставил информацию, которую он назвал «основанием», для того чтобы ФБР начало контрразведывательное расследование прошлым летом. Господин Бреннан работал в предвыборном штабе бывшего президента и в Белом Доме в период его президентства.

Джон Бреннан 23 мая заявил комитету по разведке Палаты представителей, что разведывательное сообщество собирало информацию о соратниках Трампа, имеющих контакты с русскими. Бреннан не назвал никого из русских или из людей Трампа. Он указал, что не знает этого».

Неужели? Обратите внимание на использование слова «указал». Между тем, ведь есть телевизионное сообщение Джеймса Розена с канала Fox News, того самого, вы должны его помнить, кто лично прослушивал администрацию Обамы:

Джеймс Розен: «Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призналась, что она ничего не знала о разоблачении, в соответствии с которым Агентство национальной безопасности как минимум в течение пяти лет при администрации Обамы систематически нарушало права американцев, предоставленные четвертой поправкой…

Группы Союза борьбы за гражданские свободы заявили, что разоблачения должны повлиять на решения законодателей о том санкционировать ли повторно программу сбора информации АНБ, в которой допускались нарушения закона…

Поражает сам масштаб нарушений 4-й поправки, а также жесткость упрека, высказанного в адрес администрации Обамы Судом по делам о надзоре за иностранными разведками FISA, который обычно одобряет 99,9 процентов запросов правительства.

На момент публикации материала, эта история никак не была упомянута ни Washington Post, ни New York Times, ни какой-нибудь из трех крупнейших вещательных сетей.

Это было два дня назад. Ничего удивительного, что информация так и не появилась в этих источниках. Они, по знаменитому выражению покойного Элдриджа Кливера – часть проблемы, а не часть решения. Однако, вернемся к Скарборо:

«В то же время Бреннан сказал, что по его мнению, контакты были достаточно многочисленными, чтобы предупредить ФБР, которое начало свое расследование в отношении соратников Трампа уже в июле, как заявил в ходе слушаний в Конгрессе бывший директор ФБР Джеймс Коми.

Проверки ФБР их контактов проводились в том же месяце, когда разведывательное сообщество указало на российских агентов, как организаторов взлома компьютеров Демократической партии и передачи украденных электронных писем WikiLeaks.

Господин Бреннан, не скрывающий своей неприязни к Трампу, показал, что он кратко проинформировал о прогрессе следствия Барака Обаму, который в тот момент пытался помочь Хиллари Клинтон в ее кампании против кандидата от Республиканской партии.

Итак, все это происходило почти год назад. Наши спецслужбы, если я прочел все правильно, были переквалифицированы для выполнения внутренних политических задач. Как я уже говорил, добро пожаловать в Россию. Могло ли тамошнее КГБ сделать это лучше?

Если это правда, а выглядит все чертовски правдоподобно, эта история затмевает сам скандал с российским взломом (кстати, так и не доказанным) или даже мнимый сговор Трампа с парнями Путина (чему имеется еще меньше доказательств. Точнее говоря, просто абсурд).

Что же это означает для Америки? Не больше и не меньше: демократия украдена у американского народа. Наша система двигалась, и продолжает двигаться, если мы это не остановим, в направлении Ирана с нашими практически никому не подконтрольными разведывательными службами, играющими роль Ассамблеи экспертов при духовном лидере, которые контролируют, за кого мы можем голосовать, и что произойдет после того, как они будут избраны.

Итак, что же тогда делать специальному советнику Роберту Мюллеру? Дистанцироваться от самого себя, поскольку он слишком близок к Коми, а кроме того, бывший директор ФБР в любом случае слишком глубоко замазан во всем этом. Если и нужно на самом деле какое-то расследование, то лучше бы оно было тщательным и лучше бы оно проводилось кем-то, у кого как можно более чистые руки, если такой человек вообще существует в Вашингтоне. Может быть, поручить его организации «Маленькие сестры обездоленных»?

Автор, Роджер Л. Саймон – известный американский романист, лауреат премий, сценарист, номинированный на премию «Оскар», соучредитель независимого онлайн-издания PJ Media.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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