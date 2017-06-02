Индийско-российский проект реактивного истребителя пятого поколения «упущен»

Индия и Россия столкнулись с очередным препятствием на пути к осуществлению одного из самых престижных совместных оборонных проектов – совместной разработки и производства компанией «Сухой» и индийской корпорацией HAL истребителя пятого поколения, известного в Индии как перспективный многоцелевой истребитель.

Высокопоставленный представитель ВВС Индии на прошлой неделе рассказал, что Россия установила «неприемлемую цену на самолёт», об этом издание Defense News сообщило 24 мая. Представитель утверждает, что Москва требует от Индии 7 миллиардов долларов в качестве вклада в разработку реактивного истребителя пятого поколения, так как договор о совместной разработке, условия которого сейчас оговариваются, предполагает передачу важных российских военных технологий.

«Индия не собирается выплачивать такие деньги, и проект, видимо, упущен», — заявил представитель. Индия активно торговалась, а комментарии представителя индийских ВВС, скорее всего, направлены на укрепление деловой позиции Нью-Дели по отношению к российской стороне. В мае представители Индии объявили о том, что договор не будет предполагать трансфер технологий. «Мы соразработчики. О трансфере технологий в ходе этого проекта речи не идёт», — отмечали представители правительства.

Передача важных российских военных технологий Индии изначально была одной из самых обсуждаемых двумя сторонами проблем, об этом издание The Diplomat сообщало в марте:

Перед тем, как продолжить развитие проекта, Индия требует гарантии того, что у неё будет возможность обновлять истребитель в дальнейшем без поддержки России, для чего необходима передача Москвой программного кода (важный компьютерный код, который используется для контроля над различными системами истребителя – ключ к «электронным мозгам» самолёта). К тому же, проект истребителя пятого поколения напрямую поддерживает программу Индии по созданию продвинутого среднего боевого летательного аппарата (AMCA) – отдельного индийского проекта истребителя пятого поколения.

В начале мая индийские источники сообщали о том, что проблема решена, но представители России отказывались публично комментировать переговоры.

Проект официально стартовал в 2007 году, а к 2010 году обе страны подготовили предварительный контракт по совместному производству истребителей пятого поколения на сумму в 295 миллионов долларов. Серьёзные разногласия существовали с самого начала, об этом пишет The Diplomat:

Разработка проекта задерживается, так как между Нью-Дели и Москвой возникают разногласия по многим основополагающим аспектам совместной работы, среди которых степень участия в разработке и величина денежного вклада в проект, технологии истребителя, а также количество заказанных истребителей. После изучения представленного Россией прототипа Т-50 проекта «ПАК ФА» индийские ВВС пожелали внести более 40 изменений, которые, среди прочих, касаются недостатков двигателя самолёта, его малой заметности и вооружения.

Также Индия и Россия разошлись во мнениях по поводу количества истребителей, которые предстоит произвести:

В конце 2015 года Россия объявила, что примет на вооружение только эскадрилью истребителей Т-50 проекта «ПАК ФА» (18-24 самолёта), но закупит дополнительные самолёты Су-35. По условиям изначального контракта предполагалось, что Россия закажет 250 истребителей, а Индия – 144 истребителя стоимостью приблизительно в 30 миллиардов долларов к 2022 году. В результате Индия пригрозила полным отказом от проекта. В ответ Россия снизила объём затрат Индии на производство трёх прототипов Т-50 проекта «ПАК ФА» и трансфер технологий с 6 до 3,7 миллиардов долларов.

По словам высокопоставленных российских военных, ВВС России получат первые серийно произведённые многоцелевые реактивные истребители пятого поколения Т-50 проекта «ПАК ФА» в 2018 году.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 3,00 из 5)

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