Россия смотрит на восток и строит капитализм с сильным государственным сектором

Наблюдения и факты

Западные санкции нанесли ущерб отдельным секторам российской экономики, но подстегнули рост сельскохозяйственного производства. Экономические санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, оказали негативное влияние на экспорт и импорт. Сильно пострадал туристический сектор, а программы обмена между Россией и США были приостановлены, либо полностью прекращены. В то же время, санкции стимулировали инвестиции в сельскохозяйственное производство. Нам рассказали, что российские фермеры не хотят, чтобы санкции были отменены.

Некоторые российские олигархи вкладывают крупные инвестиции в инфраструктуру. Так, например, миллиардер Сергей Галицкий создал крупнейшую в России сеть супермаркетов «Магнит». Галицкий инвестировал значительные средства в самые современные теплицы с капельным орошением, производящие огромное количество высококачественных огурцов, помидоров и других овощей, которые распространяются через супермаркеты по всей России.

В России наблюдается возрождение религии. Русская православная церковь возродилась, и купола многочисленных храмов сверкают золотом. Мусульманские мечети также были отремонтированы и реконструированы. Изумительная новая мечеть является одной из главных достопримечательностей казанского Кремля. В России живет много мусульман. Имеются данные о десяти миллионах, однако, мы слышали, что на самом деле эти цифры сильно занижены. Мы видели многочисленные примеры межрелигиозного единства и сотрудничества, когда мусульманские имамы работали бок о бок с молодыми православными священниками. Нам также рассказывали, что в сталинскую эпоху церкви использовались в качестве тюрем или продовольственных складов.

Россия все больше смотрит на восток. Российский герб представляет собой двуглавого орла, глядящего как на восток, так и на запад. Это евроазиатская страна. Хотя Европа по-прежнему важна для России в политическом и экономическом отношении, Москва все больше обращает свои взгляды к востоку. «Стратегическим партнером» России, экономическим, политическим и военным, является Китай. Растет поток китайских туристов, а также активизируется образовательный обмен между двумя странами. В Совете Безопасности ООН Россия и Китай, как правило, придерживаются единой позиции. Планируются колоссальные инвестиции в транспортную сеть в рамках инициативы Пекина «Один пояс, один путь», которая свяжет Азию с Европой.

Россия – капиталистическая страна с сильным государственным сектором. Государство оказывает влияние или контролирует такие секторы экономики как общественный транспорт, военная/оборонная промышленость, добыча природных ресурсов, образование и здравоохранение. На долю государственных предприятий приходится почти 40 процентов общего объема рынка труда. В России есть всеобщая система здравоохранения, действующая параллельно с частными учреждениями образования и здравоохранения. Банковская сфера – это проблемная зона с высокими процентными ставками, где за последнее десятилетие имели место многочисленные крахи и банкротства. Мы слышали жалобы о том, что многонациональные иностранные компании могут входить в определенные секторы российской экономики и контролировать их, вытесняя российских конкурентов и вывозя прибыль из страны.

Существует определенная ностальгия по бывшему Советскому Союзу и коммунистическим идеалам. Мы встретили множество людей, которые с грустью вспоминают о тех временах, когда никто не был сверхбогатым или безнадежно бедным, и когда они верили, что у общества есть более высокая цель, чем обогащение. Мы слышали об этом от разных людей, начиная от успешного предпринимателя, и заканчивая стареющим рок-музыкантом, знаменитым в советскую эпоху. Это не означает, что люди мечтают вернуться в прежние времена, но в то же время они признают, что в произошедших в стране переменах есть как минусы, так и плюсы. Как бы то ни было, широко распространено неодобрение распада Советского Союза и экономического хаоса девяностых годов.

Существует целый ряд средств массовой информации, поддерживающих как власть, так и оппозиционные партии. Имеется три крупных телевизионных канала, контролируемых правительством и выражающих его позицию. Однако, наряду с ними существует также множество частных информационных источников, критикующих правительство и поддерживающих различные оппозиционные партии. Так, если говорить о печатных СМИ, большинство газет и журналов критикуют правительство.

Общественный транспорт впечатляет. Улицы Москвы забиты новыми машинами, Между тем, имеется быстрая, экономичная и эффективная система подземного транспорта, метро, которая наиболее широко используется в Европе. Московское метро перевозит на 40 процентов пассажиров больше, чем Нью-Йоркская подземка. На основных маршрутах поезда прибывают каждые 60 секунд. Некоторые станции находятся на глубине более 70 метров. Пассажиры попадают туда по самому длинному эскалатору в Европе. Междугородные поезда, такие как «Сапсан», перевозят пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой со скоростью 200 км/час. Несмотря на скорость, поезд движется плавно и бесшумно. Интересно смотреть из окна на сельскую Россию, проезжая мимо ветхих дач, милых деревенек и заброшенных заводов советской эпохи.

Одним из крупнейших новых проектов в сфере транспорта является мост между Краснодаром и Крымским полуостровом.

Путин популярен

В зависимости от того, к кому вы обращаетесь, уровень его популярности, судя по всему, колеблется между 60 и 80 процентами. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, с тех пор, как он возглавил страну, экономика стабилизировалась, коррумпированные олигархи получили укорот, а уровень жизни существенно вырос. Во-вторых, Путину ставят в заслугу восстановление международного уважения к России и возрождение национальной гордости российских граждан. Некоторые говорят, «в девяностые годы мы были нищим народом».

У россиян сильное чувство национальной гордости, и администрация Путина способствовала его возрождению. Некоторые люди полагают, что Путин заслуживает отдыха после сильного давления и рабочих перегрузок. Это вовсе не значит, что все его любят или боятся это сказать. Наш официальный московский гид с удовольствием показала нам место на мосту неподалеку от Кремля, где, как она считает, по приказу Путина был убит один из его врагов. Другие россияне, с которыми мы говорили, с насмешкой относятся к этим обвинениям, широко распространенным на Западе. Что касается обвинений в том, что Путин – диктатор, около 75 студентов в Крыму откровенно смеялись, когда мы спросили, что они думают об этом западном стереотипе.

Нынешняя политическая напряженность

Россияне крайне скептически относятся к обвинениям в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Один внешнеполитический эксперт, Владимир Козин, сказал: «Это просто сказка, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США». Наши собеседники противопоставляют эти неподтвержденные обвинения явным и общеизвестным свидетельствам вмешательства США в прошлые российские выборы, особенно в 1990-е годы, когда экономика была приватизирована, а страну охватили преступность, безработица и хаос. Роль США в «управлении» избранием Бориса Ельцина в 1996 году в России широко известна. Ни для кого не секрет, что Америка финансировала сотни неправительственных организаций на Украине до начала беспорядков и государственного переворота 2013-2014 гг.

Существует сильное желание улучшить отношения с США. Мы встречали многих россиян, которые ранее участвовали в программах обмена с США в девяностые годы. Почти все они с теплотой вспоминали о своих визитах и о людях, чьими гостями они были в Америке. В других местах мы встречали людей, которые раньше никогда не видели американца или англоговорящего человека. Как правило, они были осторожны, но в то же время очень рады узнать об американских гражданах, которые также стремятся улучшить отношения и снизить напряженность между странами.

Сообщения западных СМИ о ситуации в Крыму сильно искажены. Члены делегации Центра гражданских инициатив, посетившие Крым, встретились с широким кругом граждан и избранными лидерами. Местность «потрясающе красива», горы спускаются к пляжам черноморского побережья. На Западе никогда не сообщается о том, что Крым был частью России с 1783 года. Когда в 1954 году Крым был административным путем передан Украине, он являлся частью Советского Союза. Крымчане говорили делегатам, что их оттолкнуло насилие и участие фашиствующих элементов в киевском перевороте. Новая власть заявила, что русский язык больше не будет иметь статус государственного. Крымчане быстро организовали и провели референдум об отделении от Украины и «воссоединении» с Россией. При явке около 80 процентов, 96 процентов проголосовали за присоединение к России. Один житель Крыма заявил делегатам, «Мы пошли бы воевать за отделение от Украины». Другие отмечали лицемерие Запада, который разрешает проводить референдумы об отделении в Шотландии и Каталонии, и который поощрял отделение Хорватии, но отказывается признать результаты голосования и выбор крымского народа. Санкции в области туризма наносят серьезный ущерб экономике Крыма но общество уверено в правильности своего решения. Американцы, посетившие Крым, были покорены теплым приемом и дружелюбием хозяев. Из-за санкций весьма немногие американцы в последнее время посещают Крым, поэтому их визит вызвал заметный резонанс в средствах массовой информации полуострова. В ответ политические чиновники на Украине обвинили делегатов в том, что они являются «врагами украинского государства» и внесли их имена в «черный список».

Россияне знают, что такое война, и боятся ее. Во второй мировой войне погибло 27 миллионов россиян, и этот опыт глубоко проник в национальную память народа. Нацистская блокада Ленинграда (ныне – Санкт-Петербурга) сократила численность его населения с трех миллионов до 500 тысяч человек. Прогулка по кладбищу массовых захоронений заставляет почувствовать глубину страданий и стойкость россиян, которые каким-то чудом пережили 872-дневную блокаду в городе. Память о той войне сохраняется в народе благодаря массовым торжественным мероприятиям. Граждане приносят плакаты с фотографиями своих родственников, которые сражались или погибли в годы второй мировой войны. Эта акция получила известность под названием «Бессмертный полк». В Казани в таком марше приняли участие 120 тысяч граждан, 10 процентов от общей численности населения города. Он длился с 10 часов утра до 9 часов вечера. По всей территории России в акции приняли участие миллионы граждан. Марши и парады в День Победы носят скорее торжественный и серьезный, чем праздничный характер.

Россияне считают, что их стране угрожают. В то время как западные СМИ изображают Россию как «агрессора», большинство россиян считают наоборот. Они видят, что США и НАТО увеличивают военные бюджеты, постоянно расширяются, приближаясь к российской границе, выходят из ранее заключенных договоров или нарушают их, а также проводят провокационные военные учения.

Россияне хотят деэскалации международной напряженности. Бывший президент Михаил Горбачев сказал нашей группе: «Америка хочет, чтобы Россия просто покорилась. Но это такая страна, которая никогда не покорится».

Эти слова имеют особое значение, поскольку именно Горбачев инициировал в СССР политику перестройки, которая привела к его смещению и распаду Советского Союза. Горбачев писал о перестройке следующее: «Ее главным итогом стало завершение холодной войны. Долгому и потенциально опасному периоду в мировой истории, когда все человечество жило под постоянной угрозой ядерной катастрофы, пришел конец». И все же, мы сегодня явно оказались в состоянии новой холодной войны, и былая угроза возникла вновь.

Итак, несмотря на три года экономических санкций, низкие цены на нефть и интенсивную информационную войну на Западе, российское общество, судя по всему, развивается вполне нормально. Россияне во всех зонах общественного спектра выражают твердое стремление к дружбе и партнерству с Соединенными Штатами. В то же время, судя по всему, россиян невозможно запугать. Они не хотят войны и не инициируют ее, но в случае нападения, они будут защищаться, как уже делали это в прошлом.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (5 голосов, среднее: 4,20 из 5)

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