ФРС считает, что за сокращением трудовых ресурсов в США стоит наркотический кризис

Билл Полачек – владелец производственной компании в Западной Пенсильвании. Несмотря на то, что избыток новых строительных проектов привел к «истощению» рынка для таких как он, Полачек рассказывает, что несколько лет назад, когда у него было много вакантных мест, он никак не мог найти достаточное количество квалифицированных сварщиков. Он провел интервью с 350 кандидатами, с целью укомплектовать штат своей производственной компании, расположенной в Джонстауне в Пенсильвании, пятьюдесятью сварщиками и машинистами. Однако, вскоре Полачек обнаружил, что число квалифицированных кандидатов за последние годы сократилось до такой степени, что число вакансий оказалось выше, чем количество претендентов, готовых занять рабочие места. В чем причина? Слишком многие из тех, с кем довелось беседовать Полачеку, либо имели криминальное прошлое, либо не смогли пройти тест на наркотики.

Обострение кризиса опийной наркомании в Соединенных Штатах способствовало тому, что появилось целое поколение мужчин, которым наркотическая зависимость мешает находить работу и удерживаться на стабильных рабочих местах. На самом деле, эта категория американцев, мало пригодных для работы, с которой имел дело Полачек, представляет собой все более острую проблему для многих работодателей, поскольку углубление наркотического кризиса поразило многие американские населенные пункты, где уровень безработицы в последнее время колеблется около 16-летнего максимума. Едва ли можно назвать ситуацию, с которой столкнулся Полачек, уникальной. «Бежевая книга» ФРС представляющая собой экономический обзор Федеральной резервной системы США, включающий такие вопросы как состояние бизнес-климата, создается на основании данных, собранных 12 региональными банками ФРС. В последнем таком отчете содержится множество отзывов о трудностях, с которыми сталкиваются работодатели, в особенности производственные компании, в поиске квалифицированных сотрудников.

По данным агентства Bloomberg, Федеральная резервная система нашла объяснение феномену, с которым столкнулся Полачек, когда пытался нанять необходимое число работников. Это тот самый вопрос, который уже давно вызывает тревогу у центральных банков, экспертов-аналитиков и ученых: почему так много мужчин трудоспособного возраста выбывают из состава трудовых ресурсов.

Несмотря на то, что эта тенденция зародилась 40 лет назад, ФРС заявляет, что наркотический кризис в настоящее время является основным фактором, обусловливающим проблему сокращения участия мужчин в расцвета сил в процессе воспроизводства. Семена наркотического кризиса были посеяны в девяностых годах врачами, которые свободно назначали пациентам опасные болеутоляющие средства, такие как Vicodin и Oxycontin. Сегодня около 15 процентов или каждый седьмой мужчина в возрасте от 24 до 54 лет необъяснимым образом выбывает из состава трудовых ресурсов, несмотря на то, что уровень безработицы, согласно статистическим данным, июне нынешнего года снизился до 4,4 процента.

Наркотический кризис в Америке всерьез проявился в начале первого срока пребывания в должности президента Барака Обамы, когда начало стремительно расти количество смертей от передозировки наркотиков. На сегодняшний день, после того как в прошлом году было зарегистрировано 60 тысяч случаев смерти в связи с употреблением наркотиков, передозировка наркотиков заняла первое место среди факторов смертности мужчин-американцев трудоспособного возраста. В Соединенных Штатах показатель смертности от передозировки самый высокий среди развитых стран. Многие из подобных смертей вызваны употреблением опасных синтетических аналогов опиоидов, таких как фентанил и карфентанил. Последний отличается особой силой воздействия на мозг, вдвое превышающий аналогичный показатель морфия.

Председателю ФРС Джанет Йелен пришлось отвечать на вопросы относительно проблемы употребления наркотиков в ходе слушаний в Банковском комитете Сената США, который пытается связать данные о наркотиках и избыточное количество безработных молодых людей. Однако, эта проблема рассматривалась не только в Сенате. На саммите ФРС в Кливленде дискуссия о наркотическом кризисе вышла за пределы заседания, специально посвященного проблемам, связанным с наркотиками. Как сообщает агентств Bloomberg, этот вопрос возникал практически на всех заседаниях в ходе саммита.

Многие известные ученые, включая лауреата Нобелевской премии Ангуса Дитона, в последнее время опубликовали отчеты о своих исследованиях в этой области. Так, бостонский филиал ФРС выпустил в прошлом сентябре доклад о связи между отчаянным экономическим положением региона и уровнем потребления наркотиков в Новой Англии. Экономисты из Принстонского университета Энн Кейс и Ангус Дитон в своей работе, посвященной анализу роста смертности в среднем возрасте среди рабочего класса, высказали предположение о том, что рост смертности от передозировки наркотиков, алкоголизма и суицида, вероятно, обусловлен крушением традиционных экономических и социальных структур.

В ходе слушаний в Сенате Джанет Йелен объяснила, что злоупотребление наркотиками является одной из причин сокращения участия в общественном воспроизводстве мужчин в возрасте расцвета сил. Среди других причин она назвала рост темпов автоматизации и расширение применения аутсорсинга со стороны производителей. Однако, Йелен заявляет, что ей неизвестно, является ли широкое распространение злоупотреблений наркотическими средствами симптомом «длительных заболеваний», которыми страдают эти рабочие, либо, напротив, их причиной.

Как бы то ни было, в то время как идея профессиональной переподготовки «в середине карьерного пути» звучит довольно правдоподобно, поскольку эта политика, если к ней относиться скрупулезно, действительно способна принести плоды, существуют более широкая проблема трудовых ресурсов, которая не имеет таких конкретных ресурсоемких «решений». Кроме того, следует отметить тот факт, что количество хорошо оплачиваемых рабочих мест, доступных для всех работников, а не только для исключительно высокообразованных, стремительно сокращается. Между тем, финансовые обстоятельства у большинства представителей поколения двухтысячных, значительно более тревожные. Дело в том, что неспособность начать карьеру в молодости нередко оказывает негативное воздействие, которое распространяется на все последующие годы.

Хотя об этом, вероятно, очень приятно помечтать, политика, в основе которой лежит идея, что «все должны просто научиться программированию», не способна устранить ни одну из глубоко укоренившихся проблем рынка труда в Соединенных Штатах. Стоит ли говорить, что она не способна убедить кого-либо прекратить злоупотреблять наркотиками?

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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