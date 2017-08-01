Санкции и неблагоприятные условия для земледелия в США дают России преимущество в экспорте пшеницы

Недавно Министерство сельского хозяйства США снизило оценку производства пшеницы на 2017/18 торговый год на 1,75 миллиона тонн из-за неблагоприятных природных условий на северных равнинах страны (в Северной Дакоте и Монтане). Снижение производства приведет к сокращению экспорта из США. Это также вызвало рост фьючерсов на пшеницу в США на 17,2 процентов до недавней цены в 4,81 доллара за бушель (35,2 литра). Этот и другие экономические факторы изменили торговый баланс на мировом рынке. По крайней мере, на данный момент.

Текущие экономические санкции против России являются одним из этих экономических факторов. Санкции привели к тому, что экспорт пшеницы из России стал более конкурентоспособным для крупнейших импортеров зерна в мире. В этот список входят 10 стран Ближнего Востока, 5 стран Северной Африки и 5 стран Юго-Восточной Азии.

С конца 2016/17 торгового года валюта двадцати крупнейших стран-импортёров пшеницы укрепилась по отношению к рублю (по состоянию на 27 июля). Только египетский фунт ослабел против рубля в течение этого периода. В отличие от рубля, основные обменные курсы импортеров в основном ослабли по отношению к евро, а также канадским и австралийским долларам.

Примечательно, что доллар США, хоть и является мировой резервной валютой, обменные курсы были менее изменчивыми между валютой основных импортеров и долларом США. Тем не менее, плохое состояние яровой пшеницы в США увеличило стоимость фьючерсных контрактов более чем на 7,5 процентов с конца мая.

Согласно докладу от 30 июня, семьдесят два процента яровой пшеницы находятся в Монтане и Северной Дакоте. Урожай, оцененный в хорошем и отличном состоянии в этих двух штатах, составляет всего лишь 13 процентов и 32 процента соответственно.

В отличие от этого, в Айдахо и Миннесоте процент урожая пшеницы, оцененный от хорошего к отличному, составляет 63 процента и 84 процента соответственно. Однако эти два штата имеют менее 15% от общей посадки яровой пшеницы.

Это сочетание макроэкономических факторов делает пшеницу из России более конкурентоспособной по сравнению с Европой, Австралией и Северной Америкой в 2017/18 торговом году.

Источник перевод для MixedNews — Дмитрий Уточкин (Голосов нет)

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