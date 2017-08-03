Черный август для российского рубля

Август часто бывал для России настолько плохим месяцем, что в Википедии даже есть специальная страница под названием «Черный август». В англоязычной прессе этот феномен известен как «Проклятье августа».

На этой странице приводятся многочисленные природные и политические катаклизмы, авиационные и другие техногенные аварии, произошедшие в августе. Вполне подходящей темой для нее мог бы быть и курс российского рубля.

На протяжении четверти века с 1991 года, когда распался Советский Союз, и началась современная история России, рубль лишь четыре раза устоял в августе против американского доллара – в 2000, 2006, 2007 и 2016 годах.

В остальные годы наблюдалось ослабление рубля, иногда стремительное. На протяжении последних пяти лет рубль ослабевал в августе в среднем более чем на 1,4 процента.

Иногда в августе случались так называемые «черные лебеди» – непредсказуемые роковые события, которые наносили удар по национальной валюте. Так, в августе 1998 года рубль потерял 35 процентов своей стоимости по отношению к доллару США.

В августе 1999 года Россия начала так называемую «вторую чеченскую войну» в сепаратистском кавказском регионе. В последующие годы эта война стала причиной многочисленных смертоносных терактов, вина за которые была возложена на чеченских боевиков.

В августе 2000 года в Баренцевом море затонула российская подводная лодка «Курск», при этом погибли все 118 человек, находившиеся на борту. Через пару недель пожар на легендарной Останкинской телебашне Москвы оставил регион на несколько недель без телевизионного вещания.

В августе 2008 года курс рубля упал, когда Россия вступила в краткосрочный военный конфликт с Грузией.

В августе 2014 года цены на нефть и западные санкции, введенные в отношении Москвы, также крепко потрепали российскую валюту.

А чего можно ждать в нынешнем году?

«Рынок уже учитывает ухудшение геополитической ситуации вокруг России из-за введения новых антироссийских санкций, поддержанных сенатом США», – сказал аналитик Danske Bank в Финляндии Владимир Миклашевский.

Обменный курс рубля, который на сегодняшний день составляет 59,98 рублей за 1 доллар США, согласно прогнозам Сбербанка, к концу августа снизится до 61 рубля за доллар.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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