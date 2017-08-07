Представляя Россию после Путина

Во время встречи со школьниками 21 июля Владимиру Путину задали вопрос, что он будет делать, когда уйдет на пенсию. Ответ звучал следующим образом: «Я еще не решил, уйду ли с поста президента».

В то время как весь мир затаив дыхание следит за каждым поворотом в отношениях между Путиным и президентом США Трампом, важно помнить о том, что отношения между Америкой и Россией, безусловно, надолго переживут обоих этих мужчин.

Путин снова вступит в президентскую гонку и наверняка одержит победу на выборах, которые должны состояться в марте 2018 года. Рейтинг его поддержки в России превышает 80 процентов, а оппозиция либо кооперируется с властными структурами, либо вытеснена из страны или репрессирована. Следующий президентский срок Путина закончится в 2024 году, и на тот момент ему уже исполнится 72 года.

Учитывая проблемы, с которыми сталкивается Россия, вполне можно понять, почему Путин, возможно, чувствовал бы себя некомфортно, передавая в следующем году бразды правления своему преемнику. Дело в том, что мировая цена на нефть застряла на отметке в 50 долларов за баррель, и российская экономика с трудом демонстрирует позитивный экономический рост. Кроме того, Россия по-прежнему подвергается воздействию западных санкций, введенных после присоединения Крыма в 2014 году. Но к 2024 году проект «преемник» наверняка вернется в повестку дня российской элиты.

Сегодня аналитики разошлись во мнении по поводу того, сможет ли политический режим, созданный Путиным, выжить после того, как тот оставит свой пост. Многие считают, что власть настолько глубоко укоренилась в путинской паутине неформальных связей, что уже невозможно представить себе другого человека, который встанет на его место. На карту поставлено так много! Так много незаконно приобретенных состояний, которые остро нуждаются в государственной защите, что буквально на следующий день после его ухода Кремль может погрязнуть в междоусобных войнах, подобных тем, что разорили Россию в девяностых годах прошлого века, и которые до сих пор свирепствуют на Украине.

Тем не менее, важно помнить, что Путин – не диктатор, который обладает непререкаемым авторитетом. Он также не является главой дисциплинированной и сплоченной правящей партии, такой как бывшая Коммунистическая партия Советского Союза. Как утверждает российский журналист Михаил Зыгарь, он является брокером, уравновешивающим интересы соперничающих кланов – бизнес-олигархов, региональных боссов, руководителей силовых структур (силовиков) и технократов, которые управляют правительственными министерствами. Это те самые люди, которые привели Путина к власти и без сотрудничества с которыми в России ничего невозможно сделать.

Со временем выработались определенные правила игры. Олигархи держатся в стороне от политики, и в обмен на лояльность они, в основном, защищены от захвата их активов государством.

С годами Путин также умело отвоевал значительную автономию для самого себя, но он все еще осознает пределы своей власти. Российские аналитики нередко упоминают о целом ряде людей из окружения Путина, которые обладают определенной полнотой власти, как некий «коллективный Путин» или «Политбюро-2», имея в виду правящий орган коммунистической эпохи, представлявший различные бюрократические интересы.

Однако, для того, чтобы занять свое место в российской истории, а это явно волнует Путина, он должен каким-то образом решить проблему передачи власти надежному преемнику. Этот человек должен будет гарантировать личную безопасность и сохранность состояния Путину и его ближайшему окружению. По-видимому, именно это Путин пообещал своему предшественнику Борису Ельцину и его семье, когда был назначен преемником Ельцина. Путин, вероятно, испытает нового человека в качестве премьер-министра, прежде чем назначит его президентом. Ведь именно такой путь проделал сам Путин в 1999 году.

Однако, система власти Путина имеет весьма серьезный структурный недостаток: в ней отсутствует механизм выбора преемника. В течение 17 лет, пока Путин находится у власти, Китай плавно сменил трех лидеров. В богатой нефтью бывшей советской республике Азербайджан тамошний лидер Гейдар Алиев возвел на престол своего сына Ильхама, который принял президентскую власть в 2003 году после смерти отца. Но у Путина нет сына, только дочери, которые традиционно не считаются наследницами власти. Президенты Каримов в Узбекистане и Ниязов в Туркменистане, которые правили на протяжении десятилетий, также не имели сыновей, которым они могли бы передать власть.

Нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев вряд ли вернется на пост президента. Он не является популярной фигурой, а кроме того он стал мишенью недавнего документального фильма, который выпустил оппозиционный лидер Алексей Навальный. В фильме подробно рассказывалось о личных богатствах премьера, в том числе принадлежащем ему винограднике в Тоскане. С момента выхода на YouTube в марте 2017 года его посмотрели более 23 миллионов раз, а рейтинг поддержки Медведева потерял пятнадцать пунктов в течение одного месяца.

Есть лишь три человека, пользующихся доверием элиты, которых считают наиболее вероятными преемниками Путина. Кроме того, эти люди достаточно известны, чтобы их можно было предложить обществу как эффективных руководителей.

Сергей Шойгу, в настоящее время занимающий пост министра обороны, является вторым по популярности политическим деятелем в России после Путина (его рейтинг доверия — 26 процентов, против 55 процентов у Путина). Однако, у него нет опыта в бизнесе и международной политике, поскольку Шойгу провел большую часть своей карьеры в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин ранее возглавлял богатый нефтью Ханты-Мансийский автономный округ.

Юрий Трутнев, бывший губернатор одного из регионов, Коми-Пермяцкого автономного округа, и министр природных ресурсов, в настоящее время занимает пост заместителя премьер-министра и является интеллектуальным и опытным менеджером.

Как Сергей Шойгу, так и Сергей Собянин, оба смешанного этнического происхождения. Шойгу родом из Тувы, расположенной на границе с Монголией, а в роду Собянина были предки из народа манси, живущего в арктической зоне России. Это может быть проблемой, поскольку у многих россиян сохраняются негативные стереотипы по поводу этнических меньшинств, и они могут не захотеть видеть такого человека в качестве президента России.

Несмотря на серьезные проблемы, стоящие перед Россией, Путин, несомненно принес в страну определенную стабильность, особенно если сравнивать с тотальным хаосом девяностых годов. За 17 лет, прошедших с момента его вступления в должность в 2000 году, уровень жизни российского населения более чем удвоился, проблема исламского терроризма и чеченского сепаратизма была в основном преодолена, а Россия вновь стала влиятельным игроком на международной арене. По мнению некоторых политологов, для самого Путина и для России было бы наилучшим вариантом, если бы он ушел со своего поста как можно раньше, тем самым создав прецедент мирной передачи власти как часть своего политического наследия.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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