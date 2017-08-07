Наблюдая за Россией, США приступают к более масштабным военным учениям

В интервью Reuters высокопоставленный представитель американских вооружённых сил заявил, что армия США приступает к проведению более масштабных военных учений, чтобы быть готовой противостоять напористости России и другим мировым угрозам.

По словам командующего силами США на европейских учениях генерала Джона Хили, американские власти осознали, что необходимо лучше подготовиться к отражению растущих угроз на суше, в море, воздухе, космосе и киберпространстве.

Менее масштабные военные учения с прицелом на противостояние мировым угрозам уже были проведены, однако новая задача состоит в том, чтобы к 2020 году организовать более серьёзные учения. В отличие от предыдущих мероприятий, в которых были задействованы лишь отдельные регионы или рода войск (к примеру, только морские пехотинцы), в новых учениях примут участие представители всех 9 военных командований США.

В интервью Хили заявил, что в результате будет разработана общая широкомасштабная программа, по которой силы будут действовать как единое целое.

Генерал отметил, что учения необходимы для отработки действий при возможных конфликтах, и они должны соответствовать современным военным угрозам, к которым также относится кибервойна.

Хили рассказал, что основное его внимание в Европе привлекает Россия, и официальные лица будут тщательно наблюдать за ходом российских военных учений «Запад», которые начнутся в следующем месяце. Эксперты утверждают, что к участию в учениях Россия привлечёт около 100 тысяч военных.

По информации генерала, российские наблюдатели посетили недавние учения США и НАТО в Черноморском регионе, однако со стороны Москвы не последовало аналогичного приглашения иностранных специалистов. Хили назвал действия России «менее прозрачными» в сравнении с США и НАТО.

Москва заявила, что в учениях будет задействовано менее 13 тысяч военных, поэтому приглашение зарубежных наблюдателей не требуется.

Хили сообщил, что прошедшие этим летом в Европе военные учения с участием более 40 тысяч военных США и их союзников получили положительную оценку, однако в октябре результат планируется улучшить.

В качестве ответа России на аннексирование Крыма в 2014 году силы США и НАТО увеличили своё присутствие и количество учений в Европе.

В граничащих с Россией Эстонии, Литве, Латвии и Польше было создано по одной боевой группе НАТО, в каждую из которых входит 1 тысяча военных.

По словам Хили, в следующем году армия США планирует провести 11 военных учений с участием многих союзников НАТО — от Исландии до Великобритании, стран Балтии и, возможно, Финляндии. В этих учениях будут действовать сообща военно-воздушные силы, сухопутные войска и флот.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x