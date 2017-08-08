Частная военная компания Вагнера в Сирии – российский «аналог» знаменитой американской группы Blackwater

Российская ЧВК Вагнера, которая начинала свою деятельность на востоке Украины, сегодня насчитывает почти пять тысяч сотрудников в Сирии, причем все они – бывшие военные с опытом боевых действий. Некоторым экспертам она напоминает всемирно известный отряд наемных убийц Blackwater, который Соединенные Штаты задействовали в ходе оккупации Ирака. Ожидается, что российские легионеры будут более активно использоваться в Сирии после подписания соглашения между Вашингтоном и Москвой о «зонах деэскалации». Группа Вагнера, которая неофициально действовала в Сирии с 2014 года, раскрыла тайну своей деятельности, когда российский парламент официально одобрил ее операции в Сирии.

В составе ЧВК есть и мусульмане

Согласно некоторым предположениям, в начале августа в Сирию прибыли еще две тысячи легионеров с российскими паспортами, связанных с группой Вагнера. Таким образом, общее количество бойцов, нанятых компанией для операций в Сирии, достигло 5 тысяч человек. Среди новичков есть мусульмане — чеченцы и ингуши. Бойцы группы Вагнера будут обеспечивать «безопасность» районов, богатых природным газом и нефтью, которые хочет получить Россия, а также гарантировать соблюдение соглашения о прекращении огня.

Бывшие солдаты — ныне сотрудники ЧВК Вагнера

Ранее бойцы Вагнера участвовали в украинском конфликте на стороне пророссийского ополчения, а попав в Сирию, они столкнулись с группировкой ДАИШ в Пальмире. Сотрудники этой компании – отставные военнослужащие в возрасте от 35 до 55 лет. Существуют предположения, что Вагнер якобы выбрал поселок Молькино под Краснодаром для размещения тренировочной базы своего «подразделения». Согласно слухам, свое название компания получила «в честь» радио-позывного ее командира.

Основной принцип – конфиденциальность

Точная информация об источниках финансирования ЧВК Вагнера отсутствует. Однако, учитывая тот факт, что в тренировочных операциях с участием бронетехники ежедневно задействуются десятки ракет «Корнет», очевидно, что компания получает весьма значительную финансовую поддержку. Во время обучения нанятые компанией бойцы получают денежное довольствие в размере 1 тысяча 100 долларов США. Лишь после прохождения специального курса подготовки они могут быть отправлены на войну. Москва категорически запрещает военнослужащим использовать социальные сети и вообще рассказывать кому-либо о своем участии в операциях в течение как минимум десяти лет.

Солдатам платят тысячи долларов

«Сотрудники» группы Вагнера, которые воевали на Украине, получали от 1 тысячи 700 до 3 тысяч 500 долларов в месяц. Заработная плата командиров была повышена до 4 тысяч 250 долларов. ЧВК Вагнера потеряла многих своих бойцов в столкновениях с различными оппозиционными вооруженными формированиями в Сирии. Официально командиром ЧВК считается бывший лейтенант Дмитрий Уткин. Хотя о нем невозможно найти подробную и достоверную информацию, среди военных экспертов существует мнение, что он лишь играет роль главы компании, а на самом деле ей управляет кто-то другой.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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