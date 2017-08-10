Новый опрос показывает, что США сегодня представляют наибольшую угрозу миру на планете

Недавно уже второй по счету международный социологический опрос показал, что Соединенные Штаты воспринимаются народами всего мира как источник наибольшей угрозы. Однако, для начала следует вернуться к первому в истории опросу на эту тему, проведенному еще в 2013 году. Специалисты считают, что это был наиболее серьезный и репрезентативный опрос.

«Проведенное в конце года Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств WIN/Gallup International (Win/Gallup) социологическое исследование показало, что, по мнению жителей 65 стран мира, Соединенные Штаты являются наибольшей угрозой миру во всем мире», – сообщила газета New York Post от 5 января 2014 года.

30 декабря 2013 года служба новостей BBC News сообщила: «В этом году впервые в истории в опрос Win/Gallup были включены три вопроса, представленные радиослушателями передачи Radio 4 Today на BBC. Один из трех вопросов, которые задали радиослушатели, был сформулирован следующим образом: «Какая страна представляет самую большую угрозу миру?» Впрочем, в опросных листах WIN/Gallup этот вопрос выглядел несколько иначе: «Какая страна, по вашему мнению, является источником наибольшей угрозы в сегодняшнем мире?»

На первое место среди «величайших угроз» с результатом 24 процента вышли Соединенные Штаты Америки. Вторым был назван Пакистан (8 процентов), а третьим – Китай (6 процентов).

Далее, с одинаковым результатом в 5 процентов, расположились Афганистан, Иран, Израиль и Северная Корея, разделившие места с четвертого по седьмое. Индия, Ирак и Япония получили по 4 процента и расположились на 8-10 местах. Одиннадцатое место досталось Сирии (3 процента), а 12-е – России (2 процента). И, наконец, последние семь стран, вошедших в двадцатку, получили по 1 проценту голосов: Австралия, Германия, Палестина, Саудовская Аравия, Сомали, Южная Корея и Великобритания.

А вот как сама ассоциация Win/Gallup сформулировала эти результаты в своем крайне неинформативном пресс-релизе по итогам годового обзора (документ включал полученные результаты, однако лишь едва касался их, как будто это сенсационное открытие попросту не заслуживало упоминания): «Соединенные Штаты получили наибольший результат (24 процента) в ответ на вопрос, какая из стран представляет наибольшую угрозу миру. Вслед за США расположились Пакистан с 8 процентами, Китай с 6 процентами, Израиль и Иран с 5 процентами. Респонденты в России (54 процента), Китае (49 процентов) и Боснии (49 процентов) оказались наиболее обеспокоенными угрозой миру, исходящей от США». Вот и все, что сообщили авторы исследования. Ассоциация Win/Gallup так и не посвятила специальный пресс-релиз этому ошеломляющему открытию. Более того, они попытались даже «похоронить» сенсацию, лишь вскользь упомянув о ней в годовом пресс-релизе.

Многие наблюдатели надеялись, что они будут повторять этот вопрос ежегодно в своих глобальных опросах, чтобы можно было проследить и продемонстрировать тенденцию. Однако, к сожалению, он никогда больше не повторялся.

Однако, совсем недавно, 1 августа 2017 года исследовательский центр Pew Research опубликовал результаты своего нового опроса в 30 странах мира (который они проводили дважды, сначала в 2013-м, а затем снова в 2017 году). В этом опросе присутствовал менее ясно сформулированный, но весьма схожий вопрос (не вполне отчетливая формулировка, возможно, объясняется тем, что исследователи опасались получить аналогичный результат, неприятный для их страны): «Считаете ли вы, что сила и влияние Соединенных Штатов представляет собой серьезную угрозу (незначительную угрозу или никакой угрозы) для безопасности (страна исследования)? Аналогичный вопрос был посвящен также Китаю и России. Отметим, что это не был открытый вопрос, то есть респондентам предоставлялся выбор лишь среди трех упомянутых стран.

Примечательно, что на третьей странице 32-страничного файла pdf показано, что «главной угрозой» 35 процентов респондентов во всем мире назвали «силу и влияние США», 31 процент указали на «силу и влияние России» и столько же заявили, что наибольшей угрозой является Китай.

Однако, на страницах 23 и 24 сообщается, в каких именно 30 странах проводился опрос, как в 2013-м, так и в 2017 году: большинство из них составляли страны-союзники США, за исключением, разве что, Венесуэлы. Ни одна из этих тридцати стран не была союзницей России или Китая, то есть еще двух стран, которые потенциально могли оказаться «главной угрозой». И все же, несмотря на это, количество опрошенных, которые указали на Соединенные Штаты, оказалось больше, чем тех, кто считал главной угрозой Россию или Китай.

Кроме того, эта тенденция, обнаруженная в 30 странах мира, свидетельствует о росте опасений перед угрозой со стороны США на протяжении последних четырех лет.

Итак, хотя ассоциация WIN/Gallup никогда больше не повторяла этот вопрос, недавнее исследование Pew Research Center явно свидетельствует о том, что количество людей, считающих Соединенные Штаты источником наибольшей угрозы, увеличилось с 2013 года, когда 24 процента респондентов во всем мире назвали ее самой опасной страной.

Возможно, люди в разных странах мира все же заметили, что, по крайней мере, с 2001 года Соединенные Штаты разрушают одну страну за другой: Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и Украина. Кто следующий? Может быть, Иран? Или, возможно, Россия? Венесуэла? Кто знает?

В заключение лишь добавим, что Америка только что увеличила объем своих «оборонных расходов», которые уже втрое превышают военный бюджет Китая и в девять раз выше, чем у России. А не являются ли владельцы колоссального военно-промышленного комплекса США заодно и собственниками американского правительства, а также основных новостных СМИ, что позволяет этим безумным милитаристам контролировать государственный бюджет главной «демократии» мира?

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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