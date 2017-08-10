Новый опрос показывает, что США сегодня представляют наибольшую угрозу миру на планете

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Недавно уже второй по счету международный социологический опрос показал, что Соединенные Штаты воспринимаются народами всего мира как источник наибольшей угрозы. Однако, для начала следует вернуться к первому в истории опросу на эту тему, проведенному еще в 2013 году. Специалисты считают, что это был наиболее серьезный и репрезентативный опрос.

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«Проведенное в конце года  Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств WIN/Gallup International (Win/Gallup) социологическое исследование показало, что, по мнению жителей 65 стран мира, Соединенные Штаты являются наибольшей  угрозой миру во всем мире», – сообщила газета New York Post от 5 января 2014 года.

30 декабря 2013 года служба новостей BBC News сообщила: «В этом году впервые в истории в опрос Win/Gallup были включены три вопроса, представленные радиослушателями передачи Radio 4 Today на BBC. Один из трех вопросов, которые задали радиослушатели, был сформулирован следующим образом: «Какая страна представляет самую большую угрозу миру?» Впрочем, в опросных листах WIN/Gallup этот вопрос выглядел несколько иначе: «Какая страна, по вашему мнению, является источником наибольшей угрозы в сегодняшнем мире?»

На первое место среди «величайших угроз» с результатом 24 процента вышли Соединенные Штаты Америки. Вторым был назван Пакистан (8 процентов), а третьим – Китай (6 процентов).

Далее, с одинаковым результатом в 5 процентов, расположились Афганистан, Иран, Израиль и Северная Корея, разделившие места с четвертого по седьмое. Индия, Ирак и Япония получили по 4 процента и расположились на 8-10 местах. Одиннадцатое место досталось Сирии (3 процента), а 12-е – России (2 процента). И, наконец, последние семь стран, вошедших в двадцатку, получили по 1 проценту голосов: Австралия, Германия, Палестина, Саудовская Аравия, Сомали, Южная Корея и Великобритания.

А вот как сама ассоциация Win/Gallup сформулировала эти результаты в своем крайне неинформативном пресс-релизе по итогам годового обзора (документ включал полученные  результаты, однако лишь едва касался их, как будто это сенсационное открытие попросту не заслуживало упоминания): «Соединенные Штаты получили наибольший результат (24 процента) в ответ на вопрос, какая из стран представляет наибольшую угрозу миру. Вслед за США расположились  Пакистан с 8 процентами, Китай с 6 процентами, Израиль и Иран с 5 процентами. Респонденты в России (54 процента), Китае (49 процентов) и Боснии (49 процентов) оказались наиболее обеспокоенными угрозой миру, исходящей от США». Вот и все, что сообщили авторы исследования. Ассоциация Win/Gallup так и не посвятила специальный пресс-релиз этому ошеломляющему открытию. Более того, они попытались даже «похоронить» сенсацию, лишь вскользь упомянув о ней в годовом пресс-релизе.

Многие наблюдатели надеялись, что они будут повторять этот вопрос ежегодно в своих глобальных опросах, чтобы можно было проследить и продемонстрировать тенденцию. Однако, к сожалению, он никогда больше не повторялся.

Однако, совсем недавно, 1 августа 2017 года исследовательский центр Pew Research опубликовал результаты своего нового опроса в 30 странах мира (который они проводили дважды, сначала в 2013-м, а затем снова в 2017 году). В этом опросе присутствовал менее ясно сформулированный, но весьма схожий вопрос (не вполне отчетливая формулировка, возможно, объясняется тем, что исследователи опасались получить аналогичный результат, неприятный для их страны): «Считаете ли вы, что сила и влияние Соединенных Штатов представляет собой серьезную угрозу (незначительную угрозу или никакой угрозы) для безопасности (страна исследования)? Аналогичный вопрос был посвящен также Китаю и России. Отметим, что это не был открытый вопрос, то есть респондентам предоставлялся выбор лишь среди трех упомянутых стран.

Примечательно, что на третьей странице 32-страничного файла pdf показано, что «главной угрозой» 35 процентов респондентов во всем мире назвали «силу и влияние США», 31 процент указали на «силу и влияние России» и столько же заявили, что  наибольшей угрозой является Китай.

Однако, на страницах 23 и 24 сообщается, в каких именно 30 странах проводился опрос, как в 2013-м, так и в 2017 году: большинство из них составляли страны-союзники США, за исключением, разве что, Венесуэлы. Ни одна из этих тридцати стран не была союзницей России или Китая, то есть еще двух стран, которые потенциально могли оказаться «главной угрозой». И все же, несмотря на это, количество опрошенных, которые указали на Соединенные Штаты, оказалось больше, чем тех, кто считал главной угрозой Россию или Китай.

Кроме того, эта тенденция, обнаруженная в 30 странах мира, свидетельствует о росте опасений перед угрозой со стороны США на протяжении последних четырех лет.

Итак, хотя ассоциация WIN/Gallup никогда больше не повторяла этот вопрос, недавнее исследование Pew Research Center явно свидетельствует о том, что количество людей, считающих Соединенные Штаты источником наибольшей угрозы, увеличилось с 2013  года, когда 24 процента респондентов во всем мире назвали ее самой опасной страной.

Возможно, люди в разных странах мира все же заметили, что, по крайней мере, с 2001 года Соединенные Штаты разрушают одну страну за другой: Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и Украина. Кто следующий? Может быть, Иран? Или, возможно, Россия? Венесуэла? Кто знает?

В заключение лишь добавим, что Америка только что увеличила объем своих «оборонных расходов», которые уже втрое превышают военный бюджет Китая и в девять раз выше, чем у России. А не являются ли владельцы колоссального военно-промышленного комплекса США заодно и собственниками американского правительства, а также основных новостных СМИ, что позволяет этим безумным милитаристам контролировать государственный бюджет главной «демократии» мира?


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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