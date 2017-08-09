Ухоженные ноги круглый год: миф или реальность?

Вид ухоженных ножек всегда вызывает восхищение. Требуется постоянный контроль и уход за их состоянием. Не так то просто это делать, учитывая быстрые ритмы города, когда времени не хватает даже на элементарные вещи. Многие косметические компании делают ставку именно на быстроту и удобство применения того или иного продукта. Например, в продаже есть аппараты по удалению огрубевшей кожи или шлифовке пяток. Но никто не уточняет, что потом грубая кожа будет нарастать ещё интенсивнее.

Важно начинать с простых вещей: педикюр раз в две недели, размягчающие крема и солевые ванночки – все это легко можно найти почти у любой косметической компании. Интернет-магазин Тианде, по отзывам покупателей, предлагает огромное количество товаров по уходу за ногами. Не нужно ломать голову над выбором каких-то особенных средств, достаточно просто посмотреть на самые популярные, а уж потом идти глубже.

Первым и самым необходимым будет приобретение солевых ванночек для ног. Вариант с чайным деревом подойдет тем, кто хочет расслабить ноги после тяжелого дня, смягчить кожу и это отличный антисептик. Ванночки из серии Talasso более широкого спектра действия. Содержание большого количества эфирных масел может даже предотвратить грибковые заболевания и помочь побороть начинающуюся простуду. Тианде и отзывы покупателей предлагают использовать косметические гелевые носочки «Гидробаланс» и делать это на постоянной основе. Носочки состоят из каучука и пропитаны ценными маслами. Используя их 3 раза в неделю можно забыть об ороговевшей коже на пятках. Следующий шаг – это применение пилочки для ног Маster Quartz, которая крайне деликатно удаляет все лишнее с ваших ножек. Крем и пилинг на основе змеиного жира, который стал так популярен в последнее время, станет завершающим штрихом на пути к совершенствованию кожи ног. Не стоит бояться содержащегося в составе змеиного жира, поскольку он обеспечивает особую мягкость кожи, успокаивает и дезодорирует.

Перечисленные выше средства по уходу за ногами – это лишь малая часть из того, что может предложить компания «Тианде». Разумные цены и высокий уровень качества – главное кредо «Тианде» и отзывы покупателей это доказывают. На сайте компании множество акций и скидок, которые будут кстати при совершении крупных покупок, а продукция в разделе «спецпредложения» не оставит равнодушной ни одну покупательницу.

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