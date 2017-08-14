«Игра престолов» в России: гербы благородных семейств Вестероса и реальная символика российских городов удивительно похожи

Новый сезон сериала «Игра престолов» еженедельно приковывает мировую аудиторию к экранам, причем самые рьяные фанаты ищут в каждой серии скрытую символику, которая поможет разгадать следующий драматический поворот сюжета. А недавно им удалось выявить «тайные связи» между гербами благородных семейств Вестероса и символикой современных городов провинциальной России.

По мнению российского сайта под названием Pikabu, коллекционирующего мемы, средневековый мир алчной и жестокой политики, созданный Джорджем Р.Р.Мартином, очень похож на сегодняшнюю Россию. Хорошим примером может служить герб коварного семейства Ланистеров, золотой лев на малиновом поле, подозрительно напоминающий эмблему крупного российского железнодорожного узла в Сибири, города Красноярска.

Красноярский герб соответствует гербу «Стражей Запада», только на нем лев держит золотую лопату, а кроме того сверху изображена крепостная стена.

Черный олень на гербе Дома Баратеонов также имеет аналог в окрестностях Москвы, в городе Одинцово, на гербе которого изображен сидящий олень. Правда на этом сходство заканчивается, поскольку одинцовский олень обращен в другую сторону, а кроме того, украшен синим и зеленым фоном.

Более странными и удивительными являются символические двойники Дома Сивортов и Дома Греллов, обнаруженные на гербах Калининграда и Курска. Черный парусник Сивортов почти совпадает с судном на гербе балтийского портового города Калининграда, а на гербе Курска и Дома Греллов – три почти одинаковые небольшие птицы, расположенные на диагональной полосе. Золотой кентавр Дома Касвеллов, целящийся из лука, во многом схож с гербом еще одного города-спутника Москвы – Химок.

Некоторые из примеров, собранных на сайте, не столь убедительны. Например, герб Дома Пайперов – едва одетая танцующая девушка на синем фоне. Его российский аналог – герб города Ангарска, на котором изображена полностью одетая бегущая девушка на синем фоне.

Серый лютоволк Дома Старков выглядит гораздо менее злобным, когда стоит напротив флага еще одного спутника Москвы, поселка Волченковское, рядом с кукурузой на голубом и красном фоне. Герб Талхарта – простой щит с тремя вечнозелеными побегами, лишь отдаленно напоминает свой российский эквивалент Димитровград, на гербе которого изображены три желтые сосны на синем фоне. Штандарт этого бывшего советского города был разработан только в 2002 году, одиннадцать лет спустя после выхода в свет первой книги Джорджа Р.Р.Мартина «Игра престолов».

Все эти сходства, вероятно, практически неизбежные в стране, простирающейся на 17 миллионах квадратных километров, приобрели большую популярность в России и изрядно позабавили публику. По крайней мере, эти мемы, похоже, помогают российским фанатам «Игры престолов» дожидаться следующей серии, которая выйдет на экраны в ближайшее воскресенье.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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