Россия предпринимает жесткие меры против незаконных прогулочных воздушных полетов

По данным федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация», осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта, в текущем году в целом по авиационной отрасли в стране произошли тринадцать несчастных случаев, шесть из которых были связаны с гибелью людей, в общей сложности 14 человек.

«Росавиация» выражает обеспокоенность в связи с тем, что реклама, предлагающая на коммерческих условиях незаконные «развлекательные» авиаперевозки в туристических целях, становится все более распространенной.

Федеральное агентство ссылается на случай фальсификации документов, который имел место в деле с крушением гидросамолета-амфибии Че-23М в Абхазии в конце июля.

Кроме того, «Росавиация» приводит в пример столкновение в воздухе с участием легкого самолета Cessna U206 и вертолета Robinson R44 в августе 2015 года, после которого следователи установили, что у пилота Cessna не было действующей лицензии на осуществление полетов.

«Граждане, которые принимают решение воспользоваться этими незаконными услугами операторов воздушных судов лёгкой авиации, не подозревают о тех серьезных проблемах, с которыми они могут столкнуться в случае аварии», – гласит заявление агентства «Росавиация».

Двое из шести пассажиров вертолета Airbus AS350 погибли в прошлом ноябре в окрестностях Адлера после столкновения с землей. «Росавиация» выявила несколько основных причин аварий в секторе, включая столкновение с препятствиями во время полетов на малой высоте, потерю контроля во время чрезмерного маневрирования, а также дезориентацию в пространстве.

Агентство подчеркивает, что федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» гласят, что владельцы самолетов легкой авиации «не имеют права» предоставлять какие-либо платные услуги пассажирского транспорта, и что любое подобное предложение противоречит нормам Воздушного кодекса России.

В этом документе также указывается, что если человек, несмотря на это, все же вступает в соглашение с незаконным оператором, для подобных полетов Воздушный кодекс не предусматривает обязательного страхования ответственности в случае травмы.

«Росавиация» призывает региональные власти повысить осведомленность общества о проблеме и подчеркивает необходимость постоянного взаимодействия для своевременного выявления и предотвращения незаконных полетов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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