В блокчейн-технологиях Россия может добиться успеха, сравнимого по значению с запуском первого спутника

Несколько месяцев назад Россия создала нечто, по своему значению сопоставимое с запуском первого спутника, хотя большая часть мира и не обратила на это внимания.

Российские учёные успешно провели испытания блокчейн-платформы, которая теоретически способна выдержать хакерскую атаку с квантового компьютера. Квантовые компьютеры используют субатомные частицы, чтобы обрабатывать данные в миллион раз быстрее обыкновенных компьютеров, но сегодня их можно встретить лишь в экспериментальных лабораториях. Большинство экспертов сходятся во мнении, что квантовые компьютеры получат широкое применение через несколько десятилетий. Но когда это произойдёт, может устареть кодирование, которое сейчас используется для защиты интернет-серверов, электронной почты, передачи сообщений и в работе паролей.

Поэтому создание цифровой платформы, которую не взломать с помощью квантового компьютера – это криптографический шаг вперёд. Видимо, Россия стратегически позиционирует себя как мировой лидер в блокчейн-технологиях. Для национальной безопасности США это также имеет огромное значение. Во-первых, развивая криптографические методы защиты информации, которыми американское правительство пренебрегает, Россия получает преимущество в шпионаже. Во-вторых, это сигнализирует о способности России в будущем выдержать действие американских экономических санкций.

В мире растёт интерес к блокчейн-технологии – протоколу распределённого реестра, который обеспечивает необратимую пиринговую передачу данных как в случае с биткоином. Используя машинный код, технология позволяет переводить деньги по всему миру без участия банка-посредника. Но актуальна она не только для денежных переводов. Технология блокчейн предполагает новый подход к управлению данными, и появляются тестовые версии приложений в частном и государственном секторе для улучшения кибербезопасности, защиты глобальных каналов поставки, удостоверения личности и многого другого.

Правительство США выделило деньги на создание нескольких пилотных блокчейн-проектов, но российская разработка блокчейн-платформы, способной выдержать кибератаку с квантового компьютера, показывает, как оптимистично настроена Москва по отношению к развивающейся технологии. Российские инвестиции в технологию носят долгосрочный характер.

Существует явное доказательство тому, что к развитию блокчейн-технологии Россия подходит с прицелом на улучшение национальной безопасности. В прошлом месяце технический комитет по стандартизации, занимающийся криптографической защитой информации (ТК 26), провёл презентацию использования блокчейн-технологии за пределами банковского сектора. Это и не удивительно. Даже два американских эксперта недавно предположили, что блокчейн-технология может улучшить военную индустрию США по части предотвращения кибердиверсий.

Некоторые российские политики непрозрачно намекали, что технологии из области криптовалют могут повысить стойкость страны в борьбе с соперниками. В ситуации, когда западные санкции замедляют развитие российской экономики и бизнеса, в прошлом году один из парламентариев заявил, что подобные технологии помогут России обойти санкции США и Евросоюза. Пока рынок цифровой валюты не достаточно велик и развит, чтобы заменить собой перекрытые действием санкций денежные потоки, находчивые предприниматели работают в этом направлении, создавая новые бизнес-модели, чтобы отправлять деньги туда, куда западные банки их отправить не решатся.

Примечательно, что Москва кардинально поменяла своё отношение к блокчейн-технологии. Не позднее как в марте 2016 года Министерство финансов РФ настаивало на введении наказания за использование биткоина в стране, рассматривая характерную для криптовалют децентрализацию и использование псевдонимов как угрозу российской финансовой стабильности. Но в прошлом году правительство России поддержала разработчиков блокчейна, и руководители на высшем уровне объявили о поддержке технологии, а некоторые российские финансовые организации (среди них 4 банка, попавшие под действие санкций США и Евросоюза) начали блокчейн-проекты.

В марте этого года премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к правительству с призывом изучить способы применения блокчейн-технологии в области экономики и госуправления. В мае Министерство связи и массовых коммуникаций России объявило о планах узаконить блокчейн-технологию в 2019 году. В июне заместитель председателя Центрального банка РФ заявил, что Россия должна разработать свою национальную криптовалюту после завершения пилотных блокчейн-проектов.

Представленный в 2015 году эфириум – это блокчейн-платформа для создания «умных» контрактов, вторая по популярности блокчейн-система после биткоина. Интересно, что сооснователь эфириума – 23-летний канадец, чья семья (так уж совпало) иммигрировала из России – недавно встретился с Путиным на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. По данным Кремля, в ходе встречи Путин одобрил появление у эфириума российских партнёров.

Но для Америки смысл не в том, чтобы не бояться новой технологии, запретить её или не позволить России её развивать. Подобно спутнику, запуск которого около 60 лет назад ознаменовал начало новой эры технологий и исследований, успех России в использовании блокчейна должен стать сигналом для всего мира: криптогонка началась.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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