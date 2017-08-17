Главный враг ВВС США – это не Россия и не Китай, угроза идёт изнутри

Американским военно-воздушным силам так не хватает людей до такой степени, что руководство называет ситуацию «тихим кризисом». В прошлом году с целью успокоить недовольных военных бывший министр ВВС США Дебора Ли Джеймс и начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн издали приказ о сокращении числа дополнительно возложенных на них обязанностей. Эти задачи были для военных обузой и вызывали недовольство, и эта мера была призвана улучшить условия службы в ВВС. Несмотря на успешное сокращение ряда задач, также было решено исправить ситуацию с помощью введения неравнозначных стандартов, что снизило моральный дух и доверие к вооружённым силам.

В американских ВВС не хватает различных специалистов, но отсутствие лётчиков-истребителей ощущается острее всего. Предполагается, что к 1 октября 2017 года ВВС недосчитаются 1 тысячи пилотов (это почти треть общего числа), и со временем положение лишь ухудшится. По мнению представителей американских ВВС, причина увольнения многих лётчиков кроется в том, что авиакомпании начали активно нанимать пилотов, и опытные военные лётчики переходят на хорошую гражданскую работу. В связи с этим ВВС поощряют пилотов дополнительными выплатами до 35 тысяч долларов, стараясь удержать, но это не останавливает отток кадров.

Исходя из того, что ВВС уже предлагает пилотам достойную зарплату, хорошие льготы и щедрые бонусы, денежный фактор на уход лётчиков-истребителей мало влияет. Об этом говорят и результаты исследования, проведённого в 2015 году. Согласно полученной информации, на решение об увольнении в 37 процентах случаев повлияли дополнительные обязанности.

В американских ВВС к дополнительным задачам относится не только бумажная работа. Среди них – проведение курсов по оказанию первой помощи, консультирование сослуживцев по подаче налоговой декларации и управление сайтом эскадрильи.

В 2016 году Пентагон опубликовал приказ о сокращении этих задач. К 1 октября 2016 года планировалось разработать инструкции по внедрению изменений. Сейчас штаб ВВС опубликовал лишь краткую инструкцию, и руководство признаёт, что эта работа ещё не закончена.

Задержка легко объясняется: запланированные руководством изменения затрагивают все части ВВС, а сроки оказались крайне сжатыми. Более того, Министерство обороны США было ограничено при введении изменений, так как в администрации произошли перестановки, а некоторые дополнительные задачи предписаны законом или связаны с укоренившимися нормами.

Тем не менее, руководство ВВС при обсуждении ряда случаев заявляло, что решения о сокращении дополнительных задач должны приниматься не в Пентагоне, а на более низком уровне. «Не ждите моего решения, – заявил генерал Гольдфейн. – Я доверяю командирам авиационного крыла, которым поручено с этим разобраться».

Обычно командир авиационного крыла – это полковник, в чьём подчинении находится авиационное крыло, состоящее из нескольких эскадрилий. Эти офицеры знают потребности своих подчинённых, поэтому вполне логично, что внедрением изменений займутся именно они. Хотя многие командиры желают полностью избавиться от дополнительных задач, регулятивные барьеры и нехватка ресурсов этому мешают. Из-за подобных препятствий в каждом подразделении могут действовать свои стандарты.

Видимо, к этому и стремится руководство ВВС. «Мы наделяем командиров полномочиями взять на себя ответственность и действовать по собственному усмотрению, – сообщила офицер ВВС по связям с общественностью Брук Бжозовски. – Нужен индивидуальный подход, не стоит действовать по плану. Иногда требуется объединить задачи, в других случаях – распределить их по разным областям. У каждой эскадрильи свои потребности».

Определёно ВВС применяет децентрализованный подход. Некоторые авиационные крылья наподобие 23-го крыла (авиабаза Moody), 4-го истребительного крыла (база Seymour Johnson) и 27-го крыла специальных операций (база Cannon) приняли второстепенные изменения, но не стали вдаваться в подробности. На авиабазе Andrews в Мэриленде 11-е крыло объявило об отказе от четырёх дополнительных задач в эскадрильях и передало ещё четыре в ведение командования на уровень выше, хотя конкретные задачи названы не были.

Другие крылья делегируют полномочия ещё активнее, позволяя отдельным эскадрильям решать, от каких задач следует избавиться. Пожелавший остаться неизвестным офицер по связям с общественностью авиабазы Elmendorf сообщил, что «каждая отдельная эскадрилья отвечает за выполнение дополнительных задач».

В 366-ом истребительном крыле (база Mountain Home, Айдахо) также применяют «разумный подход». Они упразднили должность офицера по связям с общественностью, а менеджеру программы вознаграждений поручили оказывать поддержку военнослужащим. Впрочем, более радикальные изменения трудно воплотить, так как крыло не обладает достаточными юридическими полномочиями.

Ещё один фактор, мешающий провести изменения в подразделениях – это недостаток ресурсов. Некоторые базы выразили желание избавиться от дополнительных задач, но не смогли этого сделать в связи с нехваткой людей. «Нет ресурсов, – рассказал один кадровый офицер на условиях анонимности. – Если мы откажемся от выполнения дополнительных задач при нынешнем количестве людей, то их в принципе некому будет выполнять».

В Пентагоне могут думать что угодно, но ни один военный не смог рассказать о введённых на уровне эскадрильи изменениях. «Теоретически число задач сократили, – отмечает другой пожелавший остаться неизвестным пилот. – Но в действительности ничего не изменилось, кроме, пожалуй, исключения одного-двух [обучающих онлайн-курсов]. Не знаю, связано это с неоправданно долгим процессом принятия на службу в ВВС, или у нас просто не хватает людей».

Руководство ВВС, видимо, загорелось идеей изменений. Но неспособность Пентагона контролировать и обеспечивать ресурсами лишь усугубляет кризис. Военные огорчены отсутствием обещанных изменений и не уверены, что на этот раз всё получится. «Не думаю, что дополнительных задач станет меньше, – считает бывший пилот ВВС США Майк Уолтерс. – За 12 лет службы я много раз слышал о подобном как со стороны высшего командования, так и на уровне эскадрильи. Когда раз за разом обещанное не случается, к этому привыкаешь, и складывается негативное отношение. Отказываешься верить в будущие изменения, о которых говорят. Люди перестают видеть свет в конце туннеля».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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