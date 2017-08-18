Китай предпочитает покупать вертолеты в России

В середине нынешнего года Китай заказал еще четыре российских транспортных вертолета Ми-17 с условием поставки в течение года. В прошлом году Пекин приобрел 18 подобных вертолетов. Этот заказ включал восемь лёгких газотурбинных вертолетов «Ансат» (транспортный вертолет грузоподъемностью 3 тонны, похожий на американский UH-1 и используемый в качестве скорой помощи), четыре машины Ка-32 (гражданская версия 12-тонного военно-морского вертолета Ка-27, который способен перевозить до 4 тонн груза), и шесть Ми-17. Несмотря на наличие собственной вертолетной индустрии (включая лицензионное производство некоторых европейских и российских моделей), Китай продолжает покупать Ми-17 в России, поскольку страна сейчас нуждается в большем количестве военных транспортных вертолетов. Кроме того, Китаю по-прежнему нужны некоторые другие типы российских вертолетов, причем в столь небольших количествах, что их отечественное производство является нецелесообразным.

У российских военных по-прежнему имеются определенные бюджетные проблемы, и холдинг «Вертолеты России» (результат недавнего слияния большинства российских вертолетостроительных компаний) ориентирован главным образом на экспортные продажи, причем он имеет возможность ускорить выполнение заказов для привилегированных клиентов, таких как Китай. Кроме того, санкции, введенные в отношении России в 2014 году, привели к тому, что «Вертолеты России» потеряли часть заказов, особенно из Афганистана (впрочем, оплаченных США). Афганистан теперь заменяет свои Ми-17 на американские UH-60.

Последний крупный китайский заказ на вертолеты Ми-17 был выполнен в 2014 году, когда потребителям был доставлен последний из 52 Ми-17, заказанных Китаем за период с 2012 года. Эта машина способна перевозить до 37 пассажиров или четыре тонны груза, а также имеет двигатели, обладающие высокой эффективностью в жарком климате и в разреженном воздухе на большой высоте. Эти качества привлекают китайских заказчиков, которым требуется оборудование, способное работать в условиях Тибета, где многие районы находятся на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря. Китайцам очень нравятся российские Ми-17, а также более старая модель Ми-8, на базе которой они сделаны, даже несмотря на то, что в последнее время Китай основывает свои локальные проекты на западных моделях. Впрочем, так же поступают и русские, особенно начиная с 1990-х годов. Однако, Ми-17 напоминает американские машины, таки как DC-3 или C-130: это конструкция, которую можно улучшать и модернизировать, но не заменить.

В настоящее время в Китае имеется около 300 вертолетов типа Ми-17/Ми-8 и более пятисот вертолетов отечественного производства. Большинство этих машин местной сборки (Z9/Z-19) основаны на модели Eurocopter AS 365 Dauphin, а еще сто боевых машин местного производства Z-10 основаны на российской конструкции. Китай в последнее время продемонстрировал свое предпочтение конструкции Ми-8/Ми-17 и намерен более чем вдвое увеличить свой парк Ми-17.

В 2010 году китайские и российские производители вертолетов создали совместное предприятие по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов, особенно российских моделей. Это было частью более масштабного плана, в который входило также строительство завода в Китае, который будет производить модель Ми-171. Это произошло после подписания в 2008 году соглашения, в соответствии с которым Китай получил право легально производить Ми-171 в компании Sichuan Lantian Helicopter Company Limited (SLHCL). Было также выдвинуто предложение, чтобы Китай и Россия совместно разработали тяжелый транспортный вертолет на базе существующего Ми-26Т (20-тонная машина, способная перевозить до 80 пассажиров). Модель Ми-26Т была изменена в соответствии с потребностями Китая, и китайские военные, а также коммерческие компании продолжают закупать эти вертолеты в России. Возможны и другие совместные разработки для создания обновленных версий существующих российских моделей вертолетов. Подобная практика может быть взаимовыгодной. В настоящее время в Китае имеется отечественное производство недорогих транспортных вертолетов, пользующихся большим спросом со стороны военных и гражданских потребителей.

Ми-171 в базовой версии – недорогой транспортный вертолет. Однако, он легко может быть модифицирован таким образом, чтобы нести на борту вооружения или любое другое специальное снаряжение. Некоторые Ми-171 даже оснащены радарами и другими датчиками и могут использоваться для разведки и наблюдения. Модель Ми-171 создана на базе конструкции Ми-17, разработанной еще в семидесятых годах, которая представляла собой экспортную версию вертолета Ми-8. Весом около 12 тонн и грузоподъемностью 4 тонны, Ми-17 имеет дальность полета 590 километров с крейсерской скоростью 250 километров в час. Численность экипажа составляет три человека, а число пассажиров может быть доведено до 40 человек, но как правило составляет 20-30 человек. Внешняя подвеска также способна перевозить до четырех тонн груза. Этот вертолет прочный, недорогой (4-5 миллионов долларов) и отлично подходит для относительно менее богатых стран. Разработка этой модели была завершена в 1998 году и Россия с тех пор активно ее экспортирует.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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