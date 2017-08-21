США надеются, что кардинальное обновление американского военного флота позволит им обойти Китай и Россию

Американские ВМС сегодня отстают от двух основных соперников – России и Китая – по части ракетного вооружения, но новая разработка поможет американцам вырваться вперёд.

Эсминцы и крейсеры ВМС США оснащаются передовой системой противоракетной обороны и крылатыми ракетами для поражения наземных целей большой дальности, но китайские и российские системы превосходят противокорабельные ракеты Harpoon, разработанные в 1977 году.

Китайские противокорабельные ракеты YJ-18 и YJ-12 могут преодолевать более 380 километров на высоте всего лишь нескольких метров от поверхности воды. Приближаясь к цели, ракета YJ-18 развивает сверхзвуковую скорость около 3 Махов. Когда сверхзвуковая ракета YJ-12 начинает сближение с целью, она движется по спирали, чтобы противоракетная защита корабля не смогла её уничтожить.

Российские противокорабельные ракеты «Калибр» способны преодолевать 300 километров, а вблизи цели развивают сверхзвуковую скорость.

Американские ракеты Harpoon – дозвуковые, и их дальность полёта всего лишь 123 километра. Проще говоря, вражеские ракеты уничтожат авианосную ударную группу США вместе с эсминцами и крейсерами, защищающими авианосец. Палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 могут остановить российскую или китайскую атаку, но несовершенство американских ракет ставит под угрозу живучесть особо важных объектов американского американского флота.

Военно-морской институт США (USNI) сообщает, что признав это серьёзное отставание, американские ВМС намерены заключить сделку с компанией Raytheon, которая усовершенствует предназначенные для поражения наземных целей ракеты Tomahawk Block IV (TLAM), придав им способность поражать движущиеся морские цели.

«Это возможность вырваться вперёд при небольших затратах. Крылатая ракета преодолевает 1600 километров, – приводит институт USNI слова заместителя министра обороны США Боба Ворка, которые он произнёс после успешных испытаний обновлённой ракеты TLAM в 2015 году. – Этими ракетами можно оборудовать весь надводный и подводный флот».

Так как новые ракеты обладают большей дальностью по сравнению с китайскими и российскими системами, американские военные способны брать на прицел и атаковать цели, находящиеся от них на огромном расстоянии. И тогда запретные зоны, которые Россия установила в Балтийском и Черном морях, а Китай – в Южно-Китайском море, потеряют своё значение.

В то время как Китай и Россия опережают США по дальности ракет, не стоит ожидать, что их корабельные системы ПВО могут сравниться с системой «Иджис» США перед угрозой Томагавков.

Также надо иметь в виду, что модернизация не изменит баланс сил в ближайшем будущем.

«Сейчас мы подписываем контракт, пара лет уйдёт на то, чтобы разработать головку самонаведения для ракеты, ещё пара лет понадобится для испытаний и определения характеристик, чтобы флот мог быть уверен в ракетах», – рассказал журналистам Марк Джонсон из Командования авиационных систем ВМС США.

По оценкам специалистов института USNI, дающие Америке преимущества ракеты будут приняты на вооружение в начале 2020-ых годов.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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