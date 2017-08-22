ВМС США и других стран используют дельфинов в своих военных операциях

Все мы восхищаемся интеллектом, красотой и изяществом дельфинов, однако лишь немногие знают, что они способны приносить военные победы. Оказывается, умные дельфины, давно пользующиеся всеобщей любовью за свою готовность контактировать с людьми, показывают, на что они способны на самом деле, лишь когда вступают в ряды военно-морского флота.

Так, ВМС США и некоторых других стран, например, России и Ирана, используют прекрасно обученных дельфинов во всех видах военных операций, и нередко именно они определяют исход схватки, приводят к победе или поражению.

Боевые дельфины проходят длительную специальную подготовку, в ходе которой их учат находить и спасать боевых пловцов, обнаруживать и помогать обезвреживать подводные мины.

ВМС США обучают не только дельфинов, но и тюленей. Подготовка осуществляется в рамках программы использования морских млекопитающих, базирующейся в Сан-Диего в Калифорнии.

Некоторые дельфины, которых используют американские военные, родом из Мексиканского залива, где, похоже, обитают самые умные дельфины в мире.

Эти поразительные существа впервые были использованы ВМС США во время первых двух войн в Персидском заливе. В боевых действиях принимали участие 75 дельфинов.

В Казачьей бухте, недалеко от военно-морской базы Севастополя, ранее принадлежавшей Украине, а теперь – России, специалисты советского ВМФ потратили много времени и денег на исследования методов использования морских млекопитающих для выполнения военных задач.

Хотя в начале девяностых годов российские военные закрыли программу подготовки морских млекопитающих, многие военные эксперты считают, что в последнее время они снова приступили к работам в этом направлении.

Подпись к изображению: Бурый дельфин по кличке K-Dog, принадлежащий специальному подразделению 55.4.3, выпрыгивает из воды по команде дрессировщика сержанта Эндрю Гаррета в ходе тренировок



Это подтвердилось, когда в 2000 году ВМФ России продали иранским военным дельфинов, обученных убивать противника. Дельфины, обученные убивать! Похоже на одну из вымышленных историй из эпопеи о Джеймсе Бонде. Какая ужасная мысль!

Само собой разумеется, вся эта информация строжайшим образом засекречена, и в то же время регулярно распространяются слухи о том, что военно-морские силы сверхдержав обучили дельфинов закладывать подводные мины, а также обнаруживать их.

По мнению некоторых авторов, дельфинов обучают также находить вражеских пловцов и их подводные лодки, а затем совершать операцию «камикадзе». Дельфина или тюленя оснащают взрывчаткой, и те по команде врезаются в подводную лодку.

Появлялись и вовсе невероятные слухи о дельфинах, использующих ядовитые дротики, устройства для подавления соннара, а также выполняющих другие боевые задачи.

Военно-морские силы США всегда отрицали, что обучают дельфинов подобным вещам, хотя было, пожалуй, чрезмерно много паники, когда в прессе появились сообщения о том, что американские боевые дельфины якобы сбежали из соленого озера Понтчартрейн во время наводнения, вызванного ураганом «Катрина».

Группа дельфинов-убийц на свободе – в распространении подобных историй американские военные совершенно не заинтересованы, поскольку это вполне может вызвать панику в обществе.

Более или менее наверняка известно лишь то, что в 1960 году ВМС США начали осуществлять программу по использованию животных для выполнения различных военных задач, в том числе обнаружения мин. Животных также задействовали при разработке новых субмарин и подводных вооружений.

Согласно одному из источников, первоначально было протестировано не менее девятнадцати видов животных, включая акул и птиц.

В конце концов, специалисты остановились на буром дельфине, известном как афалина, и калифорнийском тюлене, которые оказались наиболее приспособленными для подобных задач.

Только за один год, американские военные потратили 14 миллионов долларов на исследования и обучение морских млекопитающих. Говорят, что дельфины спасли больше человеческих жизней в открытом море, чем обученные спасатели-люди, и большая часть их подготовки осуществляется с использованием сигналов человеческой руки.

Сколько бы ни стоила программа обучения дельфинов, это в любом случае будет скромная плата за спасение человеческих жизней.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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