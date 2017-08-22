Россия незаметно увеличивает влияние в Ливии

Интересы России на Среднем Востоке распространяются не только на отдельно взятые страны. Москва стремится наладить прочные отношения со многими игроками региона и сделать так, чтобы к её позиции относительно происходящего на Среднем Востоке прислушивались. Россия наращивает здесь присутствие с целью стать ведущим международным игроком. Она участвует в происходящем в Ливии, а в качестве ответа на сирийский и украинский конфликты с 2015 года стала уделять большее внимание Северной Африке.

После так называемой «Арабской весны» региональным интересам России, уже пострадавшим от распада СССР и последующего многолетнего забвения, с падением режима Каддафи был нанесён ещё больший ущерб.

Между Россией и Ливией исторически сложились тёплые отношения, и сотрудничество не прекращалось даже в тяжелейшие для Москвы времена. Падение режима Каддафи было организовано, исключив вмешательство России, которая воздержалась от обсуждения ситуации в Совете Безопасности ООН. Это значительно повлияло на позицию Москвы относительно происходящего в Сирии и на дальнейшее развитие российской политики в регионе. С падением режима Каддафи в Ливии наступил упадок и активизировались террористы, что поставило под угрозу стабильность не только соседних стран, но и Европы. Россия с самого начала помогала стабилизировать ситуацию в Ливии, хотя её усилия СМИ оставляли незамеченными, так как тема Сирии была в разы интереснее. Сейчас сирийский конфликт затухает, и внимание переключится на Ливию. Похоже, Россия уже успела обрести большое влияние на происходящее в Ливии.

Подпись к изображению: Командующий Вооружёнными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар



Командующий Вооружёнными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар на прошлой неделе встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу. Россия оказывает поддержку и Хафтару, и премьер-министру правительства национального единства Ливии Фаизу Сараджу. У признанного ООН правительства сложные отношения с фельдмаршалом. Встреча в Москве была проведена с целью заключить мировое соглашение по Ливии и прекратить конфликт, который подвергает высокому риску многие страны на севере Африке и на юге Европы. Из-за войны через Италию в Европу попадает множество мигрантов из африканских стран.

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии Халифа Хафтар посещал Москву дважды, а также в январе поднимался на борт российского авианосца. В результате появились слухи о том, что Москва планирует расширить влияние на Ливию. Войска Хафтара захватили Бенгази – второй по величине ливийский город, ранее занятый экстремистскими группировками. Вблизи Бенгази расположены несколько ключевых нефтяных месторождений, это хаб жизненно важной нефтяной инфраструктуры. Сейчас к Бенгази приковано основное внимание Вашингтона и Москвы. Страна, которой удастся контролировать Северную Африку, сможет полностью контролировать поставки нефти и газа в Европу. После встречи в Москве Хафтар заявил: «Мы продолжим сражаться, пока Вооружённые силы Ливии не займут всю территорию страны с целью обеспечить стабильность и безопасность». В связи с этим Россия рассматривает Хафтара как возможного союзника, способного стабилизировать ситуацию в Ливии, превратившейся в рассадник боевиков и религиозных экстремистов, среди которых и ДАИШ.

Укрепление сотрудничества Москвы и Хафтара говорит о желании России закрепиться в регионе при поддержке увеличивающегося военно-морского присутствия в восточном Средиземноморье (в том числе и в Сирии) и у побережья Северной Африки. Потоки мигрантов, многие из которых проходят через Ливию, создают дополнительную нагрузку на службы безопасности Италии, и она попросила у России помощи в патрулировании морских маршрутов, используемых мигрантами.

Запад попытался вытеснить Москву с международной арены из-за её роли в сирийском и украинском конфликтах. Наращивая присутствие в Ливии, Россия даёт Европе и Америке понять, что ограничения в связи с конфликтами в Сирии, Украине или где-либо ещё на неё не влияют. Россия продолжит действовать в соответствии со своими интересами.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x