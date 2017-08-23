Почему Россия – ключ к выходу из северокорейского кризиса

Больше полувека Китай воспринимал Северную Корею как опасный раздражитель, но в то же время видел в ней инструмент для достижения своих целей. Пекину выгодно, что Пхеньян держит Америку в напряжении, а военные считают эту страну необходимым буфером. Но если появится более привлекательный вариант, Китай с радостью откажется от Северной Кореи.

Северокорейский режим часто называют крайне нерациональным и непредсказуемым. Тем не менее, с точки зрения Пхеньяна, страна ведёт осмысленную политику: в стремлении Северной Кореи обладать ядерными технологиями прослеживается присущая великим державам рациональность. Пхеньян не заявляет о желании нанести первый удар, но отмечает, что ядерные технологии послужат средством устрашения, так как у других государств есть ядерное оружие. Северная Корея, как и другие страны ранее, утверждает, что свои преимущества есть даже у государства, которое способно производить ядерное оружие, но этого не делает.

Ядерная программа Северной Кореи идёт по уже знакомому пути, проторенному Израилем, Индией и Пакистаном. Программа прошла несколько стадий: от амбиций северокорейского диктатора Ким Ир Сена через годы тайной разработки к появлению довольно развитой, но относительно скромной возможности нанести ядерный удар. Заявление о наличии подобной возможности также относится к средствам устрашения. Режим определённо выглядит отталкивающе и дестабилизирует ситуацию, но ошибкой было бы полагать, что у него нет ясной цели и плана.

Правящая династия начинала в качестве советской марионетки, зажатой между могущественным СССР и слабым Китаем. Но национализм Ким Ир Сена и его обеспокоенность живучестью режима указывали на то, что Северная Корея не станет подчиняться ни одному из своих соседей. Попытка Ким Ир Сена силой объединить полуостров в 1950 году обернулась кровавой войной, в ходе которой Мао Цзэдун был вынужден прийти к нему на помощь. Во время этой войны «огонь и ярость» буквально обрушились на Северную Корею: США сбросили на страну столько же снарядов, сколько использовали во время Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий, включая ковровую бомбардировку Японии. По сегодняшний день в Пхеньяне во время строительства нередко находят неразорвавшиеся снаряды. Северная Корея была рождена под потоками огненного дождя, что отразилось на её национальной истории.

Пхеньян сумел сохранить отношения с обоими покровителями во время перипетий, связанных с советско-китайским расколом, и до конца холодной войны. Но так как Ким Ир Сен намеревался сохранить режим, он пришёл к выводу, что ядерная программа станет необходимым обнадёживающим фактором в отношениях с главными врагами (США и Южная Корея) и в случае, если Китай и Россия начнут предъявлять территориальные претензии и повысят требования.

Китай был и остаётся главным союзником Северной Кореи, но она не стала от этого послушной. Отношения двух стран – это история об обостряющемся противостоянии и развивающемся союзничестве: Ким Ир Сен проигнорировал попытку Мао Цзэдуна убедить его не объявлять Ким Чен Ира (старшего сына) преемником. Ким Ир Сен посещал Пекин раз в год и обещал, что его сын последует этому примеру, но Ким Чен Ир побывал в Китае при Дэн Сяопине лишь однажды в 1983 году. Его следующий визит состоялся спустя три года после смерти Сяопина, в связи с которой Ким Ир Сен не выразил официальных соболезнований.

Во время этой поездки Ким Ир Сен осознал неприятный факт: поддерживающий тесные отношения с Америкой Китай намеревался начать сотрудничество со злейшим врагом Северной Кореи – с Южной Кореей. С приходом к власти третьего представителя династии Ким Чен Ына в 2011 году отношения с Китаем стали ещё хуже. Ким Чен Ын и вовсе не посещал Пекин, а китайский лидер Си Цзиньпин не был в Пхеньяне, хотя провёл четыре саммита с представителями Южной Кореи.

Ким Чен Ын открыто продемонстрировал своё пренебрежение. Он не только провёл испытание ракет и вооружения, но выбрал для этого чрезвычайно важный момент – прошлогодний саммит G-20 в Ханчжоу.

Китай поддерживает экономику Северной Кореи, но взамен не обретает должного влияния, и целесообразность таких отношений открыто обсуждается специалистами по внешней политике Китая. Пекин не смог убедить северокорейский режим ослабить контроль над экономикой и провести рыночные реформы.

В период нынешнего кризиса Китай неуклонно настаивает на вводе ограничений, поддерживая ужесточающиеся санкции ООН. Тем не менее, позиция Пекина неоднозначна: Китай сомневается в эффективности санкций и болезненно воспринимает предложение США наказать те китайские компании, которые нарушат действие санкций. Для Китая приведение Северной Кореи в упадок грозит более серьёзными последствиями, чем поиск иного решения.

Сегодня отношения Северной Кореи с Россией теплее, чем с Китаем, и если Трамп действительно намерен найти стороннюю силу для решения северокорейской проблемы, ему стоит обратиться к Путину. Конечно, придётся чем-то пожертвовать взамен, но, возможно, Трампу будет проще задобрить Россию, чем пойти на уступки Ким Чен Ыну.

В июле этого года Китай и Россия предложили, чтобы обе стороны пошли навстречу друг другу. Северная Корея могла бы приостановить испытания ядерного оружия и ракет в обмен на отказ Южной Кореи от ежегодных военных учений совместно с США. Согласно предложению, третьи стороны не должны затрагивать интересы других стран.

Китай и Россия намерены снизить влияние США в Азии, чему поспособствовало решение Трампа вывести Америку из Транстихоокеанского партнёрства (это торговое соглашение считалось инструментом влияния США) и Парижского соглашения об изменении климата, а также отношение президента к давним союзникам Америки.

Сегодня Вашингтону необходимо, чтобы Китай решил северокорейскую проблему, но в то же время он желает начать с Пекином торговую войну. Всегда сложная для Китая ситуация на Корейском полуострове усугубилась.

Изабель Хилтон, глава организации China Dialogue Trust

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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