Европа совершает демографическое самоубийство

На прошлой неделе еще один исламистский террористический акт произошел в испанской Барселоне. Поскольку город находился в течение многих лет под властью мусульман, исламисты считают себя вправе вернуть его обратно под свой контроль.

В то же время, в другой стране, расположенной очень далеко от Испании, власти вынуждены закрывать начальные школы, потому что количество детей сократилось до 10 процентов от общей численности населения. Правительство превращает эти здания в хосписы, обеспечивая надлежащий уход за престарелыми. Здесь люди в возрасте 65 лет и старше составляют 40 процентов всего населения. И это не научно-фантастический роман. Это сегодняшняя Япония, самая стерильная страна планеты с самым старым населением, в которой популярно выражение: «цивилизация-призрак».

По данным Национального института исследований народонаселения и социального обеспечения Японии, к 2040 году в большинстве небольших городов страны произойдет резкое сокращение населения – от 33 до 50 процентов. Из-за стремительного демографического спада многие органы местного самоуправления в Японии больше не могут функционировать и закрываются. Количество ресторанов сократилось с 850 тысяч в 1990 году до 350 тысяч на сегодняшний день, указывая на то, что жизненная сила нации иссякает. Согласно прогнозам, через пятнадцать лет в Японии будет около 20 миллионов пустых домов.

Ожидает ли Европу такое же будущее? Среди экспертов в области демографии наметилась тенденция называть Европу «новой Японией». Однако, Япония занимается решением этой демографической проблемы собственными силами и запрещает иммиграцию мусульман в страну.

В недавнем докладе итальянского аналитического центра Centro Machiavelli говорится, что если нынешние тенденции сохранятся, к 2065 году доля иммигрантов первого и второго поколения превысит 40 процентов общей численности населения Италии и составит 22 миллиона человек. В Германии также 36 процентов детей в возрасте до пяти лет родились в семьях родителей-иммигрантов. В 13 из 28 стран Европейского Союза в прошлом году умерло больше людей, чем родилось. Без притока мигрантов, согласно расчетам, население Германии и Италии за этот период сократится соответственно на 18 и 16 процентов.

Влияние демографического «свободного падения» наиболее заметно в странах так называемой «новой Европы», ранее входивших в советский блок, таких как Польша, Венгрия и Словакия. Этот термин возник для того, чтобы отличать их от «старой Европы», то есть Франции и Германии. Эти восточноевропейские страны теперь в наибольшей степени подвержены воздействию «депопуляционной бомбы», катастрофическому обвалу рождаемости, который писатель и аналитик текущих событий Марк Штейн назвал «самой большой проблемой нашего времени».

Газета New York Times спросила, почему, «несмотря на сокращение населения», Восточная Европа сопротивляется приему мигрантов. Дело в том, что демографический спад – это именно та причина, которая заставляет их бояться, что однажды их вытеснят мусульмане. Кроме того, значительная часть Восточной Европы уже испытывала на себе мусульманское господство в течение сотен лет под игом Османской империи, и эти страны слишком хорошо осведомлены о том, что их ждет, если они снова окажутся под властью мусульман. Стареющие страны опасаются, что если произойдет замещение коренного населения нынешними молодыми мигрантами, в новом обществе наверняка появятся отвратительные и неприемлемые для них ценности.

Африка также оказывает давление на Европу, угрожая демографической «миной замедленного действия». Нидерландский парламентарий Герт Вилдерс заявляет: «В ближайшие 30 лет число африканцев вырастет более чем на миллиард человек, что вдвое превышает население всего Европейского Союза. Демографическое давление будет огромным. И многие хотят перебраться в Европу. В прошлом году более 180 тысяч человек пересекли Средиземное море на утлых лодках, перебравшись из Ливии в Италию и Грецию, и это лишь начало. По словам комиссара ЕС Аврамопулоса, в момент его выступления 3 миллиона мигрантов ожидали возможности въехать на территорию Европы».

Восточная Европа истощается, вымирает. Демография превратилась уже в проблему европейской безопасности. Все меньшее количество людей служат на военных должностях и работают в сфере социального обеспечения. Президент Болгарии Георгий Пырванов недавно фактически призвал руководство страны провести заседание Национального консультативного комитета, специально посвященное проблеме национальной безопасности. Были времена, когда восточноевропейские страны опасались советских танков, а теперь они боятся пустых колыбелей».

По оценкам экспертов Организации Объединенных Наций, в прошлом году в Восточной Европе насчитывалось около 292 миллионов человек, что на 18 миллионов меньше, чем в начале 1990 годов. Это падение численности населения соответствует полному исчезновению народа такой страны, как Нидерланды.

Газета Financial Times назвала эту ситуацию в Восточной Европе «крупнейшим демографическим спадом в современной истории». Ее население сокращается беспрецедентными темпами. Даже Вторая мировая война с ее массовыми убийствами, депортацией и перемещением населения, не привела к такому катастрофическому положению.

Способ, предложенный венгерским премьером Орбаном, то есть борьба с демографическим спадом за счет использования внутренних ресурсов страны – единственный способ для Европы избежать «великого вытеснения», о котором упоминал архиепископ Равель. Массовая иммиграция, скорее всего, легко заполнит эти пустые колыбели, но тогда Европа тоже превратится в «цивилизацию-призрак». Это просто особый вид самоубийства.

Так, Румыния к 2050 году потеряет 22 процента своего населения. За ней следуют Молдова (20 процентов), Латвия (19 процентов), Литва (17 процентов), Хорватия (16 процентов) и Венгрия (16 процентов). Болгария и Украина являются теми странами, где сокращение населения будет наиболее значительным. Согласно прогнозам, к 2050 году население Польши сократится с нынешних 38 до 32 миллионов человек. За последнее время в стране закрылись 200 школ. Для того, чтобы заполнить оставшиеся, детей пока достаточно.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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