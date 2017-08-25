В случае войны с Америкой Китай и Россия могут победить с помощью секретного оружия

По информации Разведывательного сообщества США, Россия и Китай активно разрабатывают новое оружие и средства, чтобы противостоять главенству Америки в космосе. Две страны намерены создать оружие, которое способно атаковать спутники США и другие американские космические аппараты.

«По нашим расчётам, Россия и Китай стремятся уравновесить космическое превосходство Америки, источник которого – военные, гражданские или коммерческие космические системы. Эти страны желают внести нападение на спутники в будущую военную доктрину, – об этом директор Национальной разведки Дэниел Коутс объявил в конгрессе 11 мая. – Россия и Китай продолжат создавать противоспутниковое оружие (ASAT) с целью ограничить военные возможности США».

Две великие державы, которые стремятся создать противовес Америке в космосе, продолжают разрабатывать подобное оружие и средства вопреки публичным заявлениям, отвлекающим внимание от космической гонки вооружений. «Россия и Китай создают средства для борьбы с предполагаемыми врагами (в особенности – с США) в космосе, хотя в публичных выступлениях и на дипломатическом уровне настаивают на немилитаризации космоса и отмечают, что оружие в этой среде не главное, – утверждает Коутс. – Это происходит вопреки дипломатическим стараниям США и союзников, которые призывают не ставить под угрозу мирное использование космоса, связанное и с участием ООН».

Нападения на американское оборудование в космосе не будут контактными, так как большее распространение получит радиоэлектронное подавление и кибервойна. «Скорее всего, будут разработаны новые средства для нарушения работы военных систем спутниковой связи (SATCOM), спутников радаров с синтезированной апертурой (SAR) и спутниковых систем навигации (GNSS), среди которых и система глобального позиционирования (GPS), – рассказал Коутс. – Методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кибератак будут широко использоваться с целью вывести из строя и повредить информационные сети. Китайские исследователи с помощью новых систем стремятся создать мощные помехи на популярных для использования частотах. Россия планирует провести модернизацию войск РЭБ и к 2020 году представить новое поколение средств РЭБ».

Тем не менее, если радиоэлектронная борьба и кибероружие не помогут России и Китаю добиться своих целей, они готовы использовать силу для физического уничтожения американского оборудования в космосе. «Разработка некоторых видов противоспутникового оружия России и Китая (к нему относятся и уничтожающие системы) завершится в течение нескольких лет, – заявил Коутс. – Российские военные стратеги считают космическое оружие неотъемлемой частью перевооружения войск воздушно-космической обороны, и они будут разрабатывать средства, способные влиять на спутники вне зависимости от их орбиты».

По информации разведывательного сообщества Америки, в поддержку противоспутникового оружия выступают не только российские военные, но и политики. «Российские политики поддерживают военных в стремлении создать противоспутниковое оружие для атаки спутников на околоземной орбите, и Россия тестирует подобное оборудование с прицелом на дальнейшую его постановку на вооружение, – говорит Коутс. – Один российский представитель также признал создание ракеты самолётного базирования, способной уничтожать спутники на околоземной орбите».

На другом конце мира, в Китае, готовятся принять на вооружение эффективное противоспутниковое оружие. Тем временем обе великие державы разрабатывают направленное энергетическое оружие для борьбы с американскими спутниками. «Спустя десять лет после того, как Китай вывел свой спутник на околоземную орбиту, базирующиеся на земле противоспутниковые ракеты готовы поступить в распоряжение Народно-освободительной армии Китая, – утверждает Коутс. – Обе страны развивают технологии направленного энергетического оружия с целью создания противоспутниковых систем, способных ослепить или повредить находящиеся в космосе чувствительные датчики. Россия разрабатывает лазерное оружие воздушного базирования, чтобы применять его против американских спутников».

Кроме того, обе страны создают спутники, которые способны мешать работе другого космического оборудования или даже могут столкнуться с ним и уничтожить, если потребуется. «Россия и Китай продолжают изобретать спутники, способные выполнять сложные манёвры наподобие сближения в космосе с другими объектами. По меньшей мере, некоторые их спутники имеют двойное назначение и могут быть использованы для решения задач противокосмической обороны, – рассказал Коутс. – К примеру, роботы для обслуживания спутников и сбора обломков могут применяться для повреждения оборудования. Подобные разработки в будущем помешают Америке исследовать космос, следить за происходящим в космосе и защищаться от угроз».

Поэтому с течением времени Пентагон будет вынужден инвестировать большие средства, чтобы Америка смогла сохранить своё превосходство в космосе.

Дейв Маджумдар, военный эксперт The National Interest

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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