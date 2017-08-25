Москва уступила первенство по перегруженности автомобильного трафика лишь Бухаресту

Бухарест возглавил список из 13 городов Европы с наиболее тяжелыми условиями дорожного движения, составленный голландской картографической компанией TomTom. Эта амстердамская компания собрала данные за девять лет и оценила степень перегруженности дорог в каждом из городов по 100-балльной шкале.

Ежегодно присваиваемый балл (последнее обновление было в 2016 году) показывает, сколько дополнительного времени необходимо для передвижения на автомобиле по тому или иному городу.

Бухарест занял первое место с оценкой 50. В отличие, например, от Лондона, который расположился на четвертой строке списка европейских городов с наихудшим трафиком и предпринял шаги для преодоления перегруженности дорог, Бухарест этого не сделал. В результате, показатель перегруженности здесь увеличился на 7 процентов по сравнению с прошлым годом.

Российская столица Москва отстала от Бухареста на одну позицию и заняла второе место с оценкой 44 балла, как и в 2015 году. Впрочем, компания TomTom присудила городу специальную награду за условия парковки. Санкт-Петербург занял третье место с оценкой 41 балл, что на 1 пункт выше по сравнению с предыдущим годом.

Французский Марсель получил оценку 40 баллов, зафиксировав рост на 2 пункта в годовом исчислении. Столица Италии Рим, где напряженность движения также возросла на 2 процента по сравнению с прошлым годом, получил такую же оценку, как Марсель и занял 6-е место в списке. Вслед за Римом в рейтинге расположился Париж, которому была присвоена оценка в 38 баллов (+2 процента по сравнению с 2016 годом) и седьмое место.

Столица объединенной Европы, Брюссель, прибавил за год 3 процента и достиг показателя напряженности в 38 процентов. Британский Манчестер, занявший девятое место, получил оценку 38 баллов, на 1 процент больше чем в предыдущем году. Далее расположились Афины (10 место), затем Варшава (11 место), Кельн (12 место) и Неаполь, завершивший список из 13 самых неудобных для передвижения городов Европы.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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