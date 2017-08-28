Российский танкер впервые прошёл по арктическому пути без сопровождения ледоколов

Российский танкер прошёл по Северному морскому пути в кратчайший срок и впервые без помощи ледоколов. Это говорит о том, что благодаря климатическим изменениям Арктика становится доступнее.

Танкер «Кристоф де Маржери» стоимостью в 300 миллионов долларов доставил сжиженный природный газ (СПГ) из норвежского Хаммерфеста в южнокорейский Порён за 19 дней. Рейс занял на 30 процентов меньше времени, чем доставка по Южному морскому пути через Суэцкий канал.

Газовоз был построен, чтобы извлечь выгоду из таяния льдов в Арктике и транспортировать газ с завода по производству СПГ на полуострове Ямал. Крупнейший в Арктике СПГ-проект стоимостью в 27 миллионов долларов продвигает Владимир Путин.

За свой первый рейс инновационный ледокольный танкер преодолевал лёд толщиной в 1,2 метра а часть маршрута, которая приходится на российскую Арктику, прошёл за рекордные 6,5 дней.

«Это очень быстро, особенно с учётом того, что ледоколы, без которых нельзя было обойтись ранее, газовоз не сопровождали, – рассказал представитель компании «Совкомфлот» (ей принадлежит танкер) Билл Спирс. – Важно, что судно может ходить по этому маршруту круглый год».

Энвайронменталисты обеспокоены тем, что движение судов по Арктике станет оживлённым, но представители компании «Совкомфлот» подчёркивают безопасность газовоза для окружающей среды. Наравне с традиционным топливом танкер «Кристоф де Маржери» может использовать газ, который перевозит, и в этом случае на 90 процентов снижается выброс диоксида серы в атмосферу и на 80 процентов сокращается выброс закиси азота. «Для хрупкой экосистемы это очень важно», – отмечает Спирс.

Северный морской путь между Сибирью и Тихоокеанским регионом большую часть года всё же недоступен для обычных судов. Но «Кристоф де Маржери» – первый из 15 запланированных к постройке танкеров подобного рода – увеличил период навигации по Северному морскому пути с четырёх месяцев при дорогом сопровождении ледокола до целого года при движении в западном направлении.

В самый оживлённый для маршрута 2013 год было совершено лишь 15 международных рейсов, но российское правительство ожидает, что к 2020 году число доставок увеличится в десятки раз. Этот путь в Тихоокеанский регион снижает необходимость продавать газ в Европу через газопроводы.

«В последние годы маршрут используется всё чаще, – говорит Спирс. – Этот торговый путь всегда был популярен, но лёд ограничивал возможности. Интересно, что Северный морской путь короче Южного, который проходит через Суэцкий канал. Это важнейшая экономия».

Океанограф Саутгемптонского университета Саймон Боксал отмечает, что транспортные компании выбрали беспроигрышный вариант, начав постройку танкеров, так как Северный морской путь вскоре освободится ото льда.

«Даже если выброс парниковых газов завтра будет остановлен, таяние льдов в Арктике вряд ли замедлится, – говорит Боксал. – Северо-Западный проход считается судоходным уже несколько лет, но Северный морской путь вдоль побережья России с 2010 года закрывался неоднократно. К 2020 году этот маршрут будет использоваться чаще. Ирония в том, что благодаря изменению климата для поставок в Тихоокеанский регион судам потребуется меньше топлива».

Уровень арктического льда в марте этого года достиг зимнего минимума из-за необычайно высокой температуры в полярных регионах, а в сентябре достиг летнего минимума.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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