«Безопаснее, чем в Лондоне»: Северная Корея открывает двери для российских туристов

Согласно сообщению информационного агентства Reuters, Северная Корея распахнула двери перед российскими туристами, выдав лицензию первому московскому туристическому агентству, которое теперь обещает клиентам «полное погружение» в культуру этой экзотической страны, а также отдых, «более безопасный, чем вечерняя прогулка по Лондону».

Российская компания NKOREAN.RU, получившая лицензию от правительства Северной Кореи, предлагает организованные туры для групп численностью до 10 человек или индивидуальные поездки, чтобы «показать путешественникам многогранную жизнь самой закрытой страны мира».

Гости, приезжающие в Северную Корею, обязательно должны быть «проверены» перед поездкой и передвигаться по стране исключительно в сопровождении гида, который будет следить за «адекватным поведением туриста и гарантировать его безопасность». Фотографирование стратегических и военных объектов запрещено, а долгие беседы с местными жителями «не рекомендуются».

С начала нынешнего года Северная Корея провела два ядерных испытания и десятки запусков ракет, что значительно обострило напряженность на традиционно милитаризованном Корейском полуострове, и стало нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Два испытания межконтинентальных баллистических ракет в нынешнем июле спровоцировали введение нового пакета ужесточенных санкций против Северной Кореи. Сталкиваясь с экономическими проблемами, эффект которых усугубляется многочисленными санкциями, Пхеньян стремится развивать туризм, чтобы заработать таким образом деньги.

Самый дорогой тур, предусматривающий «пятнадцать дней полного погружения в культуру Северной Кореи», стоимостью 118 090 рублей, то есть около двух тысяч долларов, включает посещение фермы, завода по производству минеральной воды, буддийского храма, а также прогулку в горах и знакомство с национальной кухней. Кроме того, туристам предлагается посетить многочисленные музеи лидера-основателя страны Ким Ир Сена.

Другие туры, предназначенные для менее взыскательной публики, включают отдых на пляже, авиационное шоу и даже фестиваль пива.

Пока трудно сказать, насколько популярными станут такие поездки у россиян, которые уже полюбили ездить в Европу и отдыхать на доступных курортах Турции или Таиланда.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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