Исследование: в постсоветской России чрезвычайно высокий уровень имущественного неравенства

Новое исследование американских ученых позволило им прийти к выводу, что в России имеет место «экстремально высокий» уровень имущественного неравенства, который увеличился намного больше, чем в бывших восточноевропейских социалистических странах и Китае, с момента распада Советского Союза в начале девяностых годов.

Исследование, проведенное Национальным бюро экономических исследований США, показало, что столь высокое неравенство в России обусловлено переходом от коммунизма к рыночной экономике, в ходе которого богатые россияне накопили офшорные активы, примерно втрое превышающие чистую стоимость иностранных резервов страны. Эти скрытые богатства сопоставимы по объему с финансовыми активами, принадлежащими домашним хозяйствам всей России.

«Драматический крах советской системы и идеологии равенства… по-видимому, привел к формированию относительно высокой степени терпимости к неравенству и концентрации частной собственности», – говорится в исследовании.

Авторы выдвигают предположение, что неравенство в России будет сохраняться до тех пор, пока миллиардеры и олигархи остаются лояльными российскому государству и его национальным интересам.

Согласно данным исследования, уровень жизни в России в 1990-1991 годах составлял от 60 до 65 процентов среднеевропейского значения, а к середине 2010 годов этот показатель вырос до 70-75 процентов.

Уровни имущественного неравенства в России отчасти являются результатом «постоянной концентрации ресурсов, ориентированных на получение ренты, что вряд ли можно считать наилучшим рецептом для устойчивого развития и роста», – пишут исследователи.

Расчеты авторов исследования показали, что официальные оценки уровня неравенства в России сильно недооценивают степень концентрации доходов. В доклад о результатах исследования впервые включены, по их словам, «полные балансовые отчеты», содержащие сведения о частных, публичных и общенациональных богатствах, а также оценки офшорных накоплений капитала в постсоветской России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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