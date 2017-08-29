Японию беспокоит вопрос: Зачем Москва создает особую экономическую зону на острове Шикотан?

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Недавний шаг России абсолютно невозможно оставить без внимания, поскольку он представляет собой одностороннюю акцию, противоречащую духу соглашения о совместной экономической деятельности, которое было достигнуто ранее между правительствами Японии и России.

Подпись к изображениюРоссийский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития на острове Шикотан
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Речь идет о постановлении, которое на днях подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, предусматривающем создание территории опережающего развития в селе Малокурильском на острове Шикотан, одной из четырех северных территорий Японии.

Россия планирует построить в этой зоне завод по переработке морепродуктов. Москва рассчитывает на то, что проект привлечет около 7,4 миллиарда рублей (171 млн. долларов) как внутренних, так и иностранных инвестиций, и благодаря его реализации будет создано более 700 рабочих мест. Сообщается также, что компаниям, принимающим участие в этом проекте, будут предоставлены льготы в налоговой и других сферах.

Проблемным моментом является то, что статус территории опережающего развития основан на применении внутреннего законодательства России.

При осуществлении совместной экономической деятельности Япония призывает к созданию «особой правовой базы», которая не подрывала бы юридическое положение Японии в отношении права налогообложения, полномочий в сфере охраны правопорядка и так далее.

Учреждение Россией особой экономической зоны явно противоречит позиции Японии. В ходе состоявшейся в декабре прошлого года встречи на высшем уровне между президентами Японии и России было достигнуто соглашение о совместной экономической деятельности в рамках «особой системы». Всего неделю назад, на переговорах на уровне заместителей министров, Токио и Москва согласовали свои точки зрения по поводу содержания проектов в таких сферах как туризм и сельское хозяйство.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка обосновал создание территории опережающего развития на Шикотане следующим образом: «Мы не можем останавливать усилия по улучшению условий жизни на острове в ожидании, когда проявятся результаты двусторонних переговоров».

Имеются опасения, что недавний шаг России может разрушить отношения взаимного доверия, которые были сформированы между Японией и Россией за последние годы.

Планируется, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября. Абэ должен заявить Путину об обеспокоенности Японии и призвать к внесению изменений в статус системы территорий опережающего развития.

Вызывает озабоченность и тот факт, что Россия проявляет интерес не только к японским инвестициям, но также китайским и южнокорейским. Уже поступают сообщения о том, что некая южнокорейская компания принимает участие в проекте строительства порта  на острове Шикотан. Таким образом, намерение России привлечь иностранный капитал в особую экономическую зону для активизации регионального развития является абсолютно очевидным.

Судя по всему, взвешивая сильные и слабые стороны сотрудничества с Японией по сравнению с Китаем и Южной Кореей, Москва стремится оказать давление на Токио и вынудить Японию пойти на уступки в рамках переговоров о совместной экономической деятельности. Такой метод является обычной практикой для России.

Японское правительство должно проявить хладнокровие в отношении создавшегося положения. Полномочия на принятие окончательных решений по особым экономическим зонам и территориальному вопросу принадлежат исключительно Владимиру Путину.

В преддверии предстоящих весной будущего года президентских выборов в России, Путин пока не может принять политическое решение в связи с территориальным вопросом. С другой стороны, Москва возлагает большие надежды на укрепление экономических отношений с Японией на фоне продолжающейся экономической стагнации в России, вызванной американскими и европейскими санкциями, а также другими факторами.

Путин, со своей стороны, вероятно, вполне отдает себе отчет, что если переговоры по совместной экономической деятельности провалятся, России будет трудно рассчитывать на полноценное экономическое сотрудничество с Японией. Япония должна предпринять дальнейшие усилия  на различных уровнях, чтобы более активно взаимодействовать с российской стороной по этой проблеме.


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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