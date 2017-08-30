Как Россия может помочь Америке урегулировать корейский кризис

Нынешний обостряющийся кризис между Соединенными Штатами и Северной Кореей постепенно втягивает в свою орбиту крупные страны, включая и соседнюю Россию. Ведь Северная Корея географически расположена столь близко к России, что любая нестабильность или конфликт в этой стране неминуемо отразятся на российском Дальнем Востоке, а также будет иметь последствия регионального и глобального значения, скорее всего неблагоприятные для российских интересов.

Российские политики и эксперты крайне обеспокоены тем, что лидеры США и Северной Кореи допустили в своих выступлениях безответственную и провокационную риторику после того, как проведенные Пхеньяном в июле испытания межконтинентальных баллистических ракет толкнули обе страны на путь конфликта. Поэтому Москва охотно готова сотрудничать в дипломатической сфере с Соединенными Штатами, чтобы помочь избежать наихудшего сценария. В том числе речь идет о сотрудничестве по выработке разумного и взвешенного курса и поиску решений, которые будут учитывать интересы всех сторон, в том числе и Северной Кореи, поскольку, среди всех великих держав, Москву связывают с Пхеньяном наименее холодные отношения.

Российские эксперты возлагают большую часть вины за эскалацию кризиса на Соединенные Штаты. Они крайне скептически воспринимают вероятность какого-либо нападения на США со стороны Северной Кореи, рассматривая подобные угрозы как всего лишь блеф. Они также сомневаются, что президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы нанести превентивные удары, которые будут иметь разрушительные последствия для Южной Кореи и Японии, глобального положения Соединенных Штатов и их отношений с крупными державами, а также для мировой экономики. Эксперты полагают, что Северная Корея может пойти на применение ракет только в случае нападения на ее территорию, а превентивный удар Соединенных штатов способен уничтожить лишь часть из этих ракет. Таким образом, незначительные выгоды американского превентивного удара по Северной Корее едва ли могут оправдать неисчислимые издержки.

Итак, главный вопрос заключается в том, имеется ли мирный выход из этого тупика. Пхеньян много раз заявлял, что он не заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты были его «вечным врагом», и на самом деле хотел бы улучшить отношения с Вашингтоном, чтобы тем самым получить защиту от китайского доминирования. Таким образом, более нормальные отношения между Северной Кореей и Соединенными Штатами могли бы даже несколько уравновесить растущее влияние Китая в регионе.

Несмотря на обострение напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, динамично развивающаяся программа создания оружия массового поражения в Северной Корее создает серьезные проблемы для обеих стран. В то же время, она создает предпосылки для сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами в поиске мирного решения проблемы. Хотя обе страны, безусловно, хотели бы видеть Северную Корею безъядерной, важно понять различия между их взглядами на данную ситуацию.

Во-первых, США готовы рассматривать возможность применения любых мер, чтобы обуздать ракетные и ядерные амбиции Северной Кореи. Однако, Россия не допускает возможности военного варианта денуклеаризации Северной Кореи и настаивает на том, что в сложившейся ситуации могут применяться лишь политико-дипломатические методы. Кроме того, лидеры в Кремле возмущены провокационной риторикой Трампа.

Во-вторых, российское правительство не считает, что требование США о «полном, проверяемом и необратимом свертывании» (CVID) северокорейской ядерной программы может быть осуществимой краткосрочной целью. Москва полагает, что обсуждение мер по обеспечению безопасности на корейском полуострове должно проводиться параллельно с переговорами по ядерной проблеме, и что лишь прямой договор между Вашингтоном и Пхеньяном, в сочетании с многосторонними гарантиями, может обеспечить длительный мир и стабильность в регионе. Россия, по всей вероятности, будет настойчиво объяснять Соединенным Штатам преимущества такого решения. В то же время Москва вполне отдает себе отчет в том, что для принятия Вашингтоном такого стратегического решения потребуется определенное время.

В-третьих, Москва скептически относится к американской идее о том, что санкции и экономическая изоляция могут заставить северокорейских лидеров поддаться давлению и согласиться на ядерное разоружение. Россия не считает, что одни только санкции способны изменить поведение Северной Кореи, и для достижения успеха требуется сочетать их с диалогом и взаимодействием.

И в-четвертых, американский «политический класс» в целом скептически относится к идее официального признания КНДР, считая ее «маргинальным режимом» с отвратительной политической системой, который игнорирует основные права человека. Россия, в свою очередь, полагает, что признание государства, существующего уже более 70 лет и входящего в Организацию объединенных наций, являлось бы нормальным и разумным шагом на пути к созданию системы коллективной безопасности в Северо-Восточной Азии. Кроме того, Москва никогда не верила в значительную вероятность краха северокорейского режима и, по ее мнению, альтернативы нынешним лидерам КНДР в качестве партнеров по диалогу в стране не существует.

Администрация Трампа ведет себя в нынешней конфронтации с Северной Кореей совершенно неразумно. С точки зрения Москвы, КНДР проявляет относительную сдержанность в ранний период президентства Трампа по сравнению с аналогичными моментами в прошлом. Трамп же, напротив, сделал «решение» северокорейской проблемы важнейшей целью своего президентства, будучи слабо осведомленным в ее сути. Затем он спровоцировал эскалацию напряженности, употребив воинственную риторику, и тем самым увеличил риск вооруженного конфликта в результате непредвиденной случайности или просчета.

Очевидно, что тактика администрации Трампа по оказанию совместного с Китаем давления на Пхеньян, обречена на провал. Кроме того, российские политики и общественность возмущены давлением, которое оказывают Соединенные Штаты на Россию, вынуждая ее ужесточить санкции против Северной Кореи, а также их намерением «отслеживать исполнение». Недавний случай введения санкций против отдельных российских компаний и частных лиц за деловое сотрудничество с Северной Кореей, даже подтолкнул МИД России выработать «ответные меры» против Соединенных Штатов.

Москва соглашается с тем, что «стратегическое терпение» больше не является оптимальным способом урегулирования северокорейской проблемы. Если войны можно избежать, наиболее перспективным путем продвижения вперед являются переговоры, поскольку ни усиление китайского давления, ни ужесточение и без того драконовских санкций не заставит Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия. Оптимальным вариантом развития событий после нескольких недель бряцания оружием, включая северокорейские угрозы запуска ракет в окрестностях Гуама (при условии, что совместные американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) не приведут к военной конфронтации), было бы постепенное смягчение риторики и переход Пхеньяна и Вашингтона к закулисным консультациям, а затем и к переговорам. Необходимо, чтобы Вашингтон, в конце концов, осознал реальность, а именно тот факт, что Северная Корея в настоящий момент является независимым государством, обладающим ядерным оружием.

Чем дольше будут откладываться попытки найти компромисс, тем больше опасность, что Северной Корее удастся разрушить альянсы Америки с Южной Кореей и Японией. Как объяснили эксперты Ричард Буш и Томас Бергер на страницах блога Брукингского института, «Пхеньян вполне способен использовать свои новые возможности не только для самообороны, но также для того, чтобы бросить вызов своим соседям с целью набрать политические очки внутри страны и шантажировать Сеул и Токио, вынуждая их идти на экономические и политические уступки. И, наконец, еще одной целью может быть даже нападение на Южную Корею с целью объединения страны.

Каким образом можно устранить эту опасность? Во-первых, пора срочно остановить развитие северокорейской программы оружия массового поражения, пока еще ядерные и баллистические ракеты Северной Кореи еще не достигли своего максимально возможного потенциала, и верхушка Пхеньяна посылает сигналы (в том числе и российской аудитории) о потенциальной заинтересованности в замораживании своих программ ядерных и ракетных испытаний.

Во-вторых, на более позднем этапе должны быть предприняты меры по обеспечению многосторонней безопасности, а также достигнуты политические и экономические договоренности, необходимые для начала демонтажа ракетного и ядерного потенциала Северной Кореи в обмен на мирный договор или договоры, которые гарантировали бы безопасность Северной Кореи и не допускали возможности, чтобы какая-либо из сторон соглашения могла совершить акт агрессии против Пхеньяна.

Переговоры должны основываться на понимании того факта, что «меню» уступок, которые могут предложить северокорейцы, намного короче, чем у Соединенных Штатов. Это связано с тем, что некоторые уступки Пхеньяна носят необратимый характер, (например, доступ международных инспекторов на военные объекты с целью проверки соблюдения Северной Кореей своих обязательств по утилизации вооружений) в то время как большинство уступок со стороны США являются обратимыми (снятие санкций, «мирный договор», дипломатическое признание, и т.д.).

Вариант замораживания Пхеньяном программы испытаний в обмен на завершение или сокращение масштабов американо-южнокорейских ежегодных совместных учений не является жизнеспособным из-за категорических возражений со стороны Вашингтона. Вместе с тем, целесообразно изучить возможность других взаимно согласованных мер, которые могли бы подготовить почву для начала переговорного процесса. Например, сдерживание активности реализации ядерных и ракетных программ Северной Кореи в обмен на создание канала для постоянного политического диалога, направленного на официальное дипломатическое признание, открытие пресс-служб, отмены некоторых односторонних санкций со стороны США и их союзников, а также экономическое сотрудничество.

Некоторые признаки указывают на то, что подобный путь не вполне исключен, несмотря на «войну слов» между двумя странами. Как недавно заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, «возможно, мы видим наш путь к началу диалога в ближайшем будущем».

После того, как начнется этот двусторонний процесс (пусть даже сначала это будут «переговоры о переговорах»), Россия сможет сыграть эффективную роль, как она намеревалась в прошлом месяце после испытания Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет, активизировав многосторонние дискуссии по поводу механизмов для содействия всесторонним переговорам. Как и в предыдущем формате шестисторонних переговоров, под эгидой России могла бы быть создана рабочая группа по вопросам мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Москва могла бы одновременно отслеживать динамику процесса и извлекать выгоду из результатов двусторонних соглашений, а также обсуждать дальнейшие многосторонние шаги.

В то же время, следует признать, что пути продвижения вперед на втором и третьем этапах предложенной Россией дорожной карты, являются менее отчетливыми. Предполагается, что второй этап будет заключаться в подписании двусторонних соглашений между КНДР и США, Южной Кореей и, возможно, Японией, в которых будут изложены общепринятые принципы отношений между государствами. Третьим этапом должны стать полномасштабные шестисторонние переговоры, посвященные созданию механизма безопасности в Северо-Восточной Азии, в рамках которого будут обсуждаться вопросы ядерного разоружения, санкций, контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия, иностранного военного присутствия на полуострове и другие вопросы безопасности.

В долгосрочной перспективе подобные политические и дипломатические решения не являются принципиально невозможными, если стороны осознают существующую реальность и будут исходить из следующих фактов:

— США и Южная Корея должны смириться с существованием Северной Кореи и проводить в отношении Пхеньяна политику сосуществования, а не смены режима. Ядерное разоружение на Корейском полуострове следует рассматривать как долгосрочную цель, а не как непосредственную задачу;

— Южная Корея должна оставить свои мечты об объединении путем поглощения и научиться жить со своим «проблемным» соседом бок о бок в мире и безопасности;

Северная Корея должна признать факт, что никогда не сможет достичь мира и процветания, если не откажется от своей программы развития ядерных вооружений или не возьмет на себя такое обязательство, когда будет создан новый всеобъемлющий режим безопасности;

— другие региональные игроки (Китай, Россия и Япония) должны избегать преследования эгоистических интересов и ограничить свои действия преодолением барьеров и недоразумений, основанном на понимании, что война на Корейском полуострове не отвечает интересам ни одной из сторон.

Все это, возможно, выглядит, как попытка выдать желаемое за действительное или несбыточная мечта. Однако, если такой конечный результат не может считаться целью, в таком случае все упомянутые страны должны готовиться к войне.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x