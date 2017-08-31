Тенденции в углеводородном секторе намечают дальнейший путь развития России

Консорциум российских нефтяных компаний во главе с нефтяным гигантом «Роснефть» недавно приобрёл индийскую компанию Essar Oil, и у этого события есть любопытные последствия. Сделка стала крупнейшим заграничным капиталовложением для России, а для Индии это самые объёмные инвестиции, привлечённые в страну. Принадлежащий Essar Oil нефтеперерабатывающий завод Vadinar на 20 процентов увеличит мощность переработки нефти компанией «Роснефть». Предприятие будет перерабатывать сырьё «Роснефти» в основном из Венесуэлы, пришедшей на смену источникам Западной Азии.

В краткосрочной перспективе консорциум планирует довести мощность переработки завода до 24 миллионов тонн в год (сейчас мощность переработки составляет 20 миллионов тонн в год), оборудовать завод установкой для производства полипропилена и увеличить число АЗС Essar Oil с 3,5 тысяч до 6 тысяч. В ответ на приобретения «Роснефти» в Индии местные компании вложили средства в российский углеводородный сектор.

В 2015-2016 годах индийская нефтяная компания ONGC Videsh приобрела у «Роснефти» 26 процентов «Ванкорнефти», которая занимается разработкой второго крупнейшего по уровню добычи в России Ванкорского месторождения. Консорциум индийских компаний Oil India, Indian Oil и Bharat Petroleum приобрёл другие 23,9 процента. Индийский консорциум также купил 30 процентов «Таас-Юрях нефтегазодобычи» – дочерней компании «Роснефти». Сумма всех сделок оценивается в 5 миллиардов долларов. Ранее ONGC Videsh инвестировала в Россию 5 миллиардов долларов.

Наличие общих интересов должно предостеречь обе страны от политических решений, которые нанесут вред инвестициям. Существуют и более масштабные последствия. Эти двусторонние отношения должны помочь в преодолении заблуждений, препятствующих денежному потоку между двумя странами. Главным средством устрашения стало отношение индийских компаний к урону, который Россия получила из-за западных санкций.

Санкции против России действуют лишь на некоторых территориях и в определённых секторах. Западные компании нашли способ их обойти.

По оценке Международного валютного фонда, российская экономика в 2016 году от рецессии перешла к росту, а её основные показатели выстояли как во время спада, так и под действием санкций. К ним относятся уверенный профицит текущего счёта, низкий уровень безработицы (5 процентов), низкий уровень внешнего долга (в том числе и корпоративного долга) около 30 процентов от ВВП и недооценённые облигации.

Истории успешных сделок в большинстве своём широкой огласки не получили. Компания Carborundum Universal со штаб-квартирой в индийском Ченнаи инвестировала средства в крупнейшее производство карбида кремния, расположенное в России. Индийская компания Reliance Industries совместно с российским партнёром «Сибур» в штате Гуджарат создаёт производство бутилкаучука.

Примеру развития углеводородного сектора могут последовать и другие сектора. Российские природные ресурсы привлекательны для испытывающей в них потребность Индии. Россия недавно приняла стимулирующие инвестиции меры на Дальнем Востоке, к которым относятся инфраструктурная поддержка и налоговые льготы.

Заключительный важный аспект: подобный обмен инвестициями благотворно сказывается на политике. В постепенно изменяющейся среде индийско-российские отношения развиваются в соответствии с твёрдой политической и стратегической логикой.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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