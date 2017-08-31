Россия открывает свой Дальний Восток для Индии, стремясь уравновесить китайское влияние

На фоне стремительно растущего китайского присутствия в богатом природными ресурсами дальневосточном регионе России, Москва «заигрывает» с Индией. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж и министр по делам торговли и промышленности Нирмала Ситхараман приглашены на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября.

Сушма Сварадж будет возглавлять на форуме довольно мощную индийскую делегацию, поскольку Россия всерьез стремится сбалансировать присутствие Китая в дальневосточном регионе. В состав этой делегации войдут более 30 представителей ведущих индийских компаний. Глава индийского МИДа заявила репортерам, что по этому случаю состоится официальная инаугурация российского подразделения при правительственном инвестиционном клубе «Invest India». Это подразделение создается в соответствии с личной директивой премьер-министра Нарендры Моди.

«Состав индийской делегации на Восточном экономическом форуме-2017 будет самым впечатляющим за всю историю его существования. Платформа во Владивостоке станет основой для дальнейшего укрепления российско-индийских отношений, которое приведет к реализации новых совместных проектов на российском Дальнем Востоке», – сказал советник президента Владимира Путина Антон Кобяков.

По словам эксперта по дальневосточному региону, пожелавшего остаться неназванным, Россия предлагает множество налоговых льгот и стимулов, чтобы привлечь индийских инвесторов и рассматривает Индию как альтернативу «китаецентричной» перспективе развития Дальнего Востока.

«После того как Путин обнародовал в 2014 году свою политику на Дальнем Востоке, Китай, как ближайший сосед, стал естественным выбором. К тому же, наверняка сыграла свою роль и растущая геополитическая мощь Пекина. Однако, Москве нужна альтернатива, поскольку, как известно, неразумно складывать все яйца в одну корзину. «За недавним решением Москвы о необходимости индийского присутствия в этом обширном регионе стоят не только экономические императивы, но и стратегические соображения, – отметил эксперт. Имеются сообщения о том, что индийское присутствие воспринимается немногочисленным местным населением дальневосточного региона как более предпочтительное, по сравнению с китайским.

Эксперты по международным отношениям, которые также не захотели назвать своих имен, указали в интервью Economic Times, что Москва болезненно воспринимает растущее присутствие Китая на Дальнем Востоке, и особенно увеличение количества китайских переселенцев. «Этот процесс может изменить демографическое положение Дальнего Востока, а растущее присутствие других стран, в том числе и Индии, могло бы помочь восстановить равновесие», – сказали они.

Индия была первой страной, которая создала в 1992 году свое постоянное консульство во Владивостоке. В настоящее время взаимодействие между Индией и дальневосточным регионом ограничено изолированными отдельными проектами, такими как сотрудничество с корпорацией «Иркут», где строятся самолеты МиГ и Су. Кроме того, компания ONGC Visesh Ltd инвестировала 6 миллиардов долларов в проект «Сахалин-1». В регионе имеется множество природных ресурсов, таких как сельскохозяйственные земли, древесина, минеральные и иные ископаемые ресурсы, такие как олово, золото, алмазы, нефть и природный газ. Кроме того, Индия заинтересована в развитии гостиничного бизнеса в этом регионе.

В рамках нынешнего Восточного экономического форума состоится индийско-российский бизнес-диалог, который будет посвящен возможностям реализации совместных проектов в таких областях как судостроение и судоремонтные работы, рыболовство, деревообработка, геологоразведка и обогащение полезных ископаемых, резка алмазов, фармацевтика, сельское хозяйство, туризм и традиционная индийская медицина.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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