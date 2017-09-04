Россия возвращается в борьбу за рынок СПГ

Через месяц Россия официально расширит влияние на растущем рынке сжиженного природного газа (СПГ). В начале октября в рамках проекта «Ямал СПГ» будет запущен завод и произойдёт первая доставка груза, поэтому вскоре новости о российском СПГ будут звучать повсеместно. Пытаясь завоевать как минимум 10 процентов мирового газового рынка с помощью проекта «Ямал СПГ», Россия действует по-новому. Проект осуществляет негосударственная компания НОВАТЭК (связанная с политическим истеблишментом), а не привычный «Газпром», но у России появляется шанс выбиться в лидеры по СПГ. Кроме того, успех проекту «Ямал СПГ» обеспечивает несколько факторов, не будь которых, предприятие осталось бы прибыльным лишь при стоимости газа выше 11-12 долларов за миллион БТЕ, и самый важный из них – поддержка государства.

Сжиженный природный газ довольно долгое время не давал российскому энергетическому рынку покоя. С 1970-х годов предлагалось использовать множество вариантов, основанных на продаже СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион и Северную Америку. Первые попытки были сделаны в 1970-х годах, но Администрация Рейгана их пресекла. Интерес к газу вновь возник в 1990-х годах, когда завод СПГ на Сахалине вышел на полную мощность. До недавнего времени за российский газовый потенциал отвечал дальневосточный Сахалин, где производство газа составляло 9,6 миллионов тонн в год (14 миллиардов кубометров в год), что позволяло Москве контролировать 4,5 процента мирового рынка СПГ. Нехватка точек сбыта остановила развитие СПГ-проекта «Штокман», в ходе которого планировалось наладить поставки в Северную Америку, где прошла сланцевая революция. Похожая участь постигла и «Владивосток-СПГ».

Полуостров Ямал – более чем подходящее место для постройки российских газовых предприятий. Возможные резервы полуострова оцениваются в 26,5 триллионов кубометров газа, и это один из самых насыщенных газом регионов на планете. Главным источником проекта «Ямал СПГ» станет Южно-Тамбейское газовое месторождение, запасы которого оцениваются в 1,3 триллиона кубометров газа. В ходе осуществления проекта будут запущены 3 технологических линии СПГ мощностью в 5,5 миллиона тонн в год, первая из которых будет подключена в октябре, а последняя – в конце 2018-начале 2019 года. Осуществление проекта «Ямал СПГ» стоимостью в 27 миллиардов долларов практически полностью совпало с действием санкций, но он будет готов даже раньше, чем планировалось. Государственная компания «Совкомфлот» начнёт доставлять СПГ с помощью 15 ледокольных газовозов из Сабетты – первого заполярного терминала, построенного для проекта «Ямал СПГ». Предполагается, что большая часть ямальского газа отправится в Азию. Танкеры будут проходить по Северному морскому пути в период навигации (с июля по ноябрь), а в другое время доставят груз в бельгийский терминал Зебрюгге для дальнейшей отправки.

Короткий период навигации – лишь одно из многих препятствий, с которыми столкнулась компания НОВАТЭК, осуществляя проект «Ямал СПГ». Порт Сабетта был построен с нуля по большей части на деньги государства, так как это проект федерального значения. Предполагается, что он превратится в крупный хаб СПГ для проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». При строительных работах также планируется углубление Обской губы для упрощения навигации. Но на этом правительство не останавливается – в Сабетте был построен аэропорт первого класса, электростанция для обеспечения «Ямал СПГ» энергией и различные виды городской инфраструктуры. Условия в России располагают к производству СПГ. Государство отменило экспортные пошлины для сделок по СПГ, освободило производителей от уплаты налога на добычу полезных ископаемых на срок в 12 лет после начала работы предприятия, а также от уплаты НДС на импортируемое СПГ-оборудование.

При столь масштабной поддержке государства можно предположить, что проект «Ямал СПГ» создаётся в неподходящем месте, но и у полярных условий полуострова Ямал есть свои плюсы. К примеру, необходимое для сжижения охлаждение газа до температуры -170 °C гораздо проще осуществить, когда на улице -50 °C, а не тропическая жара. Кроме того, в связи с глобальным потеплением навигационный период Северного морского пути со временем может увеличиться. Морякам будет проще преодолевать торосы в Карском море и проходить сквозь льды моря Лаптевых, хотя полярные ветры и станут суровее. Сейчас чтобы добраться из Сабетты до Азиатско-Тихоокеанского региона в период навигации потребуется 15 дней, а со временем этот путь можно будет преодолеть за 12-13 дней. Помимо увеличения доли России на рынке СПГ проект «Ямал СПГ» – это геополитическое заявление: Москва к Арктике относится очень серьёзно, и намерена закрепиться в этом регионе.

Из-за масштабной поддержки государства легко упустить из виду деятельность главного держателя акций предприятия – компании НОВАТЭК. Во-первых, НОВАТЭК смогла оптимально распределить акции проекта, оставив себе 50,1 процента и отдав 20 процентов Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) и Total, а 9,9 процента – Фонду Шёлкового пути. Во-вторых, долгосрочные контракты, заключённые НОВАТЭК, предоставляют её партнёрам гибкие условия в отношении поставки. Помимо продажи СПГ через собственную сеть НОВАТЭК, проект «Ямал СПГ» получит доступ к мировым рынкам с помощью Total (4 миллиона тонн в год), CNPC и «Газпрома» (3 миллиона тонн в год) и Gas Natural Fenosa (2,5 миллиона тонн в год). Контракты предусматривают изменение конечной точки поставки, поэтому предназначавшийся для Азии СПГ в итоге может быть отправлен куда угодно. В-третьих, НОВАТЭК смогла вести осуществление проекта «Ямал СПГ», укладываясь в сроки, что редкий случай для страны, в которой практически все энергетические проекты задерживаются.

Компания НОВАТЭК не собирается ограничиваться запуском «Ямал СПГ» и намерена за 10 лет стать крупнейшим в мире экспортёром СПГ. В мае НОВАТЭК подписала соглашение с компаниями Linde и Technip по созданию своего нового проекта «Арктик СПГ-2» (за разработку платформы возьмётся Saipem). «Арктик СПГ-2» расположен вблизи «Ямал СПГ» на противоположном берегу Обской губы – на Гыданском полуострове. Новый проект будет обрабатывать газ месторождений Салмановское и Геофизическое (их доказанные и вероятные запасы оцениваются в 1,2 триллиона кубометров). Компания НОВАТЭК искренне надеется сделать Гыданский полуостров ведущим газовым хабом России, и поэтому в конце августа получила лицензии на разработку Верхнетиутейского, Западно-Сеяхинского и Штормового месторождений, доказанные и вероятные запасы которых составляют 1,37 триллиона кубометров. Если условия не изменятся, «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» будут приносить прибыль при стоимости газа выше 6-7 долларов за миллион БТЕ. «Газпром» также планирует построить завод «Балтийский СПГ», и сегодня газовые перспективы России выглядят гораздо более обнадёживающе, чем 10 лет назад.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x