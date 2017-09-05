В России впервые возбуждено уголовное дело, связанное с биткоином

На прошлой неделе российские полицейские арестовали троих бизнесменов за незаконный обмен биткоинов на сумму в 500 миллионов рублей, или 9 миллионов долларов. Как сообщается, это первое в России уголовное дело, связанное с обменом биткоинов. Не желая упускать глобальные возможности, которые предоставляет новая технология, российское правительство приветствует использование криптовалюты, но стремится показать, что биткоин не должен стать инструментом для отмывания денег.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел России Ирины Волк, трое бизесменов незаконно обналичили биткоины, и им предъявлены обвинения по статье «Незаконная банковская деятельность». Арест прошёл в Костроме, и имена обвиняемых не разглашаются. Правоохранители узнали о незаконном обмене, когда была замечена подозрительная финансовая активность с участием 300 банковских карт и SIM-карт, использующихся для операций с криптовалютой. По данным полиции, деньги были переведены на различные аккаунты, которыми владеют родственники обвиняемых.

Ранее в России по решению суда блокировались сайты, предлагающие обменять биткоин на рубли, и биржи биткоина, но обвинения в совершении уголовного преступления никому предъявлены не были. В России остро стоит проблема отмывания денег, и правоохранители намерены пресекать незаконную активность. С появлением биткоина и эфириума россияне начали использовать эти криптовалюты, чтобы избежать уплаты налогов и скрыть доходы.

Для проведения транзакции было использовано 300 кредиток и SIM-карт, и это привлекло внимание правоохранителей. В России нет законного способа обмена криптовалюты на рубли, но в правительстве обсуждают его разработку.

Криптовалюта представляет собой сложную проблему для России, но её решение откроет перед страной новые возможности. Многие значимые криптовалюты и связанные с ними технологии разработали россияне. Создатель блокчейн-платформы эфириум Виталик Бутерин родился в Коломне. Москве было бы выгодно, если бы Бутерин занимался созданием новых технологий в России, а не в Кремниевой долине. У страны появился шанс стать центром по разработке криптовалют, так как в России есть грамотные и талантливые специалисты, но политика к этой ситуации ещё не адаптировалась.

В конце июля руководство Московской биржи заявило, что планирует узаконить использование криптовалют при операциях. Сообщается, что разработка необходимой инфраструктуры уже началась.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что торговля на бирже с использованием криптовалюты будет доступна только для квалифицированных инвесторов, чтобы не допустить отмывания денег. Моисеев сообщил, что существует необходимость отслеживать транзакции с использованием криптовалют.

Председатель правления «Национального расчётного депозитария» Эдди Астанин в официальном заявлении отметил, что цель организации – создать безопасную и удобную в использовании инфраструктуру для цифровых активов. По его словам, платформа не только обеспечит техническую и правовую защиту всех участвующих сторон, но расширит пост-трейдинговое обслуживание инвесторов, управляющих и новых институтов, появляющихся в этом секторе экономики. Таким образом, Россия осознаёт потенциал технологии.

Над созданием правовой базы для биткоина работают различные руководящие и финансовые структуры, но конкретных предложений на этот раз не было. В результате процесс легализации обмена биткоина на рубли замедляется. Однако Россия твёрдо намерена не только пресекать отмывание денег, но и стать участницей новой цифровой экономики.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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