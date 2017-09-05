Китай оспаривает гипотезу о «Невозможной троичности»

Неизбежное событие можно перенести на потом, отложив поиск решения проблемы в долгий ящик. Финансовый кризис назревает в течение долгого времени, но однажды всё равно прорывается наружу. Те, кто не замечает его приближения, несут огромные потери.

Сегодня в предкризисной ситуации находится Китай. Страна оспаривает гипотезу о «Невозможной троичности».

Впервые гипотезу о «Невозможной троичности» представил нобелевский лауреат экономист Роберт Манделл в начале 1960-х годов. Согласно этой гипотезе, ни одна страна не может одновременно достичь свободного движения капитала, фиксированного обменного курса и независимой денежной политики.

Выполнить один или пару из перечисленных пунктов вполне реально, но все три – нельзя. Подобная попытка обернётся неудачей — рынок об этом позаботится.

С такими неудачами (а они случаются) связана возможность получить наибольшую прибыль.

Понимание гипотезы о «Невозможной троичности» позволило Джорджу Соросу обанкротить Банк Англии 16 сентября 1992 года (британские банкиры прозвали этот день «чёрной средой», а Соросу удалось получить прибыль в 1 миллиард долларов).

Причина в том, что если совокупный доход за границей окажется выше, в погоне за прибылью деньги покинут страну по фиксированному обменному курсу. Это приведёт к валютному кризису, и в качестве ответной меры один из трёх пунктов будет нарушен.

На протяжении долгого периода времени совмещать выполнение всех трёх пунктов не получится, но попытаться их соблюсти на короткий срок всё же можно. Юань привязан к доллару, при этом в Китае частично свободное движение капитала и полунезависимая денежная политика. Приём хорош, но вряд ли надёжен.

Китай не может долгое время оставлять движение капитала даже частично закрытым, не ограничивая зарубежные инвестиции. Схожим образом, Пекин не способен значительно повысить размер процентной ставки, не обанкротив подконтрольные государству предприятия.

Китай тянет время до очередного съезда Коммунистической партии в октябре.

Важно осознавать, что для Пекина китайская экономика – это не просто рабочие места, товары и услуги. Экономика обеспечивает легитимность власти. Китайское правительство обеспокоено тем, что из-за нестабильной экономики и массовой безработицы оно может потерять власть.

Рынки Китая деформированы действиями Центрального банка страны. Пекину приходится управлять экономикой без точных ценовых сигналов, и эта задача с каждым днём усложняется.

Политические расколы в Китае происходили не раз, и правительство боится потерять власть, если совершит ошибку. На Западе многие не признают страхов Пекина и переоценивают поддержку, которую правительство получает среди китайцев.

Что предпримет Китай?

Следуя безжалостной логике «Невозможной троичности», Китай будет вынужден либо провести девальвацию юаня, либо попрощаться со своими резервами.

В итоге Китаю придётся отказаться от привязки юаня к доллару с целью остановить отток капитала и не уничтожать экономику высоким курсом. Соблюдение всех пунктов «Невозможной троичности» на протяжении долгого времени действительно не возможно. Китай на горьком опыте в этом убедится.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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