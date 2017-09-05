Почему российские солдаты разъезжают по Арктике на санях, запряженных северными оленями

Общеизвестно, что Россия опережает другие страны в гонке за первенство в разведке и добыче запасов нефти и газа в Арктике, которые становятся все более доступными из-за климатических изменений.

За последние годы Россия сформировала новую арктическую межвидовую группировку войск, в состав которой включены четыре войсковых бригады, 14 новых тактических аэродрома, 16 глубоководных портов, новая военная база и многое другое.

Согласно сообщениям, Россия обладает 40 ледоколами, еще 11 находятся на стадии строительства, а недавно был спущен на воду гигантский атомный ледокол, ставший крупнейшим в мире.

Российские военные конструкторы разработали несколько бронемашин и других систем, специально предназначенных для суровых климатических условий Севера, включая зенитно-ракетный комплекс «Тор», основной боевой танк Т-72 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА».

Однако, имея все вышеперечисленное и многое другое, они по-прежнему иногда используют «устаревшие технологии». Читателю предлагается ознакомиться с некоторыми методами «старой школы».

Россия по-прежнему использует гужевой транспорт, например, упряжки северных оленей, для выполнения определенных задач в Арктике.

Подпись к изображению: Группа военнослужащих мотострелковой бригады Северного Флота России передвигается на санях, запряженных северными оленями



Олени требуют меньше расходов на обслуживание, чем моторизованные транспортные средства. При этом они способны покрывать большие расстояния, не испытывая усталости. Кроме того, олени обладают большей маневренностью на пересеченной местности и иногда способны проходить там, где не может транспорт, например, через густые леса или по поверхности замерзших озер.

Оленьи и собачьи упряжки, возможно, наилучшим образом подходят для разведки и выполнения других специальных задач. И Россия – далеко не единственная страна, где используют животных в качестве транспортных средств. В США также есть учебный центр Mountain Warfare в Калифорнии, где морских пехотинцев обучают верховой езде и перевозке грузов с помощью животных.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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