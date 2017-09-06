Способен ли Евросоюз отказаться от российского газа?

В 2005 году польский министр иностранных дел Радослав Сикорский сравнил Nord Stream AG (конгломерат европейских предприятий и российской подконтрольной государству компании «Газпром», выступающий за создание самого протяжённого в мире подводного газопровода) с пактом Молотова – Риббентропа от 1939 года. Договор о ненападении между сталинской Россией и гитлеровской Германией привёл к вторжению в Польшу и её разделу.

Варшава посчитала газопровод «Северный поток» (СП) политической угрозой, так как он определённо увеличил бы влияние, которое Москва и Берлин оказывает на европейские поставки газа. Аннексировав Крым и вмешавшись в сирийский конфликт, в последние годы Россия стала более агрессивной, и опасения Сикорского по поводу того, что российским оружием станут поставки природного газа, сегодня подтверждаются.

Проблема суверенитета Европы похожа на энергетический кризис в Мьянме, из которого страна может выйти, покупая электричество у государственных китайских компаний. На предварительных переговорах подчёркивалось, что китайские компании могут избавить Мьянму от перебоев с электричеством в ущерб суверенитету страны, так как она попадёт под влияние Китая.

Европа столкнётся с такой же проблемой, если газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) будет построен. Проект планируется завершить в 2019 году.

Консорциум компаний, который построил СП, а теперь создаёт СП-2, планирует соединить российский Выборг и немецкий Грайфсвальд. Это позволит «Газпрому» осуществлять поставки на европейский газовый рынок через Германию, и страна превратится в крупнейший газовый хаб. Также в случае обострения украинского кризиса благодаря СП-2 поставки газа в Европу будут стабильны, а Москва сможет прекратить снабжать Киев энергоресурсами.

Чиновники Евросоюза не придали должного значения и даже высмеяли сравнение Nord Stream AG с пактом Молотова – Риббентропа, назвав слова Сикорского преувеличением. Сейчас европейские политики так не считают. С постройкой газопровода СП-2 Россия и Германия начнут ещё более тесное сотрудничество, которое отразится на европейском портфеле энергоресурсов.

Связанное с энергией давление испытают на себе страны Центральной и Восточной Европы, среди которых и Словакия. В российском выкручивании рук нет ничего нового, и президент Путин намерен использовать поставку энергоресурсов в качестве оружия для решения политических и территориальных вопросов.

Экономические выгоды СП-2 трудно переоценить. Постройка газопровода обойдётся в 11,8 миллиардов долларов, но он удвоит поставку энергоресурсов из России в страны Центральной, Южной и Восточной Европы. Более того, это снизит значение украинского газопровода для поставок на европейский рынок, а страны Евросоюза разделятся на сторонников и противников проекта. «Газпром» получит сотни миллионов или даже миллиарды долларов прибыли, которая пойдёт на финансирование внешней политики Москвы.

Войны в Крыму, Восточной Украине, Сирии и экспансия Черноморского флота частично были осуществлены на деньги, вырученные благодаря СП. Возможно, на прибыль от СП-2 будет создана пропаганда с целью повлиять на выборы в Германии и спонсируемые Россией антиевропейские партии, призывающие запретить иммиграцию и распустить НАТО и ЕС.

В Европе согласны с тем, что следует принять меры по ограничению российских геополитических амбиций, воплощающихся через энергоресурсы, с помощью возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Но с переходом к использованию возобновляемых источников энергии возникают проблемы.

Вацлав Смил в своей новой книге «Энергия и Цивилизация» пишет: «Переход от использования к возобновляемым источникам займёт гораздо больше времени, чем считают его ярые сторонники. Для обогрева и готовки два миллиарда людей до сих пор используют тепло, полученное при сгорании древесины и навоза, а спустя десятки лет государственных субсидий в 2015 году энергия солнца и ветра составляет лишь 1,8 процента от всей потребляемой энергии».

В недавней статье Foreign Affairs приведены другие проблемы, с которыми столкнётся Европа при переходе на использование альтернативных источников энергии. Энергия солнца, ветра и воды слишком рассеяна и не надёжна, чтобы полностью заменить ископаемые виды топлива, поэтому Европа продолжает зависеть от российского газа.

Европейские страны могут попытаться снизить потребление энергии, но в последние 40 лет этот показатель во всём мире лишь растёт. Без доступной, надёжной и достаточной энергии (всеми этими качествами обладает поступающий в Европу газ) уровень жизни европейцев упадёт.

При замене ископаемых видов топлива альтернативными источниками энергии появятся и геополитические проблемы. Новый отчёт Belfer Center показывает, что редкоземельные минералы для возобновляемых источников добываются в опаснейших и восприимчивых к влиянию странах мира. «Кобальт в Конго, индий в Китае, литий в Южной Америке» – это пример того, как Европа решает связанные с Россией геополитические проблемы за счёт более важных вопросов о соблюдении прав человека в других регионах. Чистые технологии не такие уж и чистые, и алмаз может стать «кровавым».

Российский природный газ заменит возобновляемое и нестабильное топливо. К тому же, производство газа в Европе (а именно, в Нидерландах) падает, и импорт российского газа через Германию увеличится. По этой причине вырастет доля России на энергетическом рынке Германии и Евросоюза. Если Европа не найдёт способ увеличить производство ископаемых видов топлива, ей следует диверсифицировать запасы газа с помощью постройки терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и обратиться к импорту СПГ из Америки, Австралии и стран Среднего Востока.

Если Европейская комиссия не определится с государственной энергетической политикой, которую одобрят все страны союза, то поиск других импортёров СПГ – лучшее геополитическое решение. Политика не должна быть единой или ограниченной узкими рамками. Вместо этого всем влиятельным лицам и участвующим странам следует понимать, что сделка с «Газпромом» – это сделка с президентом России. Евросоюзу необходимо принять сложное решение, связанное с энергией, и найти более безопасный источник природного газа.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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