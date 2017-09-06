Китайская компания Sugon предоставит России вычислительные услуги

Ведущая китайская компания в области разработки суперкомпьютеров Dawning Information Industry Co Ltd (Sugon) предлагает свои услуги в России, запуская зарубежную программу оказания информационных услуг.

По словам заместителя главы отдела зарубежного сотрудничества Sugon Хан Мэйцзюня, в рамках программы Seed Program компания предоставит российским правительственным органам и организациям услуги по высокопроизводительным вычислениям.

«Российские правительственные организации (муниципалитет Москвы), финансовый сектор (Московская биржа и «ФИНАМ»), оператор «Мегафон» и авиакомпания «Сухой» начали сотрудничество с Sugon в сфере высокопроизводительных вычислений, инновационных информационных технологий и обучения персонала», – сообщает Мэйцзюнь.

Дополнительно компания Sugon получила заказ от «Мегафона» на поставку вычислительного оборудования.

Мэйцзюнь сообщил, что в Sugon надеются предлагать свои разработки по всей России и в странах БРИКС, так как фирменные решения помогут улучшить производство и развить рынок услуг.

При поддержке Китайской академии наук Sugon разрабатывает суперкомпьютер Nebulae или Dawning 6000, который в 2010 году в рейтинге 500 мощнейших суперкомпьютеров занял второе место.

Компания также стала главным разработчиком самого крупного в мире радиотелескопа, который расположен на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу. Телескопу необходима мощная вычислительная система для хранения и обработки огромного объёма данных.

Мэйцзюнь отмечает, что Sugon выступает за расширение бизнеса за пределами Китая. Компания участвует в нескольких проектах по постройке дата-центров и умных городов, а также предоставляет информационные услуги таким странам как Словения, Лаос и Эфиопия.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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