В России снова в моде виниловые пластинки

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Старомодные виниловые пластинки вновь популярны в России. В мире цифровых носителей такие ретро-записи приобретают не только коллекционеры, но даже представители молодого поколения.

ScreenHunter_772 Sep. 05 16.43

Идея возродить производство виниловых пластинок в России появилась 5 лет назад у предпринимателя Семёнова, который владеет звукозаписывающей студией Ultra Production. Три года ушло на то, чтобы добиться надлежащего качества и начать принимать коммерческие заказы.

Очень сложно было найти людей, умеющих работать с оборудованием. Семёнова обучал человек, который перенял лондонский опыт производства пластинок.

Для многих российских исполнителей производство виниловых пластинок в своей стране финансово выгодно. Это подтверждает высокий спрос на услуги Ultra Production.

«Сейчас из-за многочисленных заявок от компаний звукозаписи и музыкальных агентов мы не можем производить собственные пластинки. Для них в нашем расписании просто не остаётся места, – рассказывает глава Ultra Production Андрей Белоногов. – Это говорит о росте российского рынка виниловых пластинок».

Тем не менее, покупка пластинок в России – удовольствие не из дешёвых: средняя цена колеблется в диапазоне от 1500 до 2000 рублей.


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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