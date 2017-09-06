Россию накрывает волна банкротств

Вслед за первой волной банкротств из-за кризиса 2014 года пришла вторая: объём рынка во многих отраслях сократился в 1,5-2 раза, а прибыль компаний снизилась.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал отчёт, посвящённый банкротству юридических лиц в России. Результаты не обнадёживают: количество банкротств растёт уже третий квартал подряд. Во втором квартале этого года обанкротилось на 2,8 процента больше компаний, чем в первом. По сравнению с показателями 2007 года число банкротств увеличилось на 300 процентов.

В самом плохом положении находится торговля, коммерческие услуги и строительство: на эти три сектора приходится 80 процентов от общего количества банкротств.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в строительстве во втором квартале произошло на 7,2 процента больше банкротств. В сфере коммерческих услуг в первом квартале 2017 года обанкротилось на 11,4 процента больше организаций, чем в первом квартале 2016 года, а во втором квартале – на 20,2 процента больше.

В прошлом году уровень банкротств в розничной торговле оказался довольно высоким. В то время на торговлю приходилась почти половина банкротств, и нынешний рост в 2,5 процента не кажется столь серьёзным. Оборот продуктов питания падает на протяжении 12 кварталов подряд – с третьего квартала 2014 года.

Россияне ежегодно едят всё меньше и меньше. Это приводит к банкротству фермеров. Некому покупать домашние яйца, мясо и молоко, для населения запасаться едой стало непозволительной роскошью.

По мнению авторов отчёта, широко разрекламированный «эффект импортозамещения» позволил фермерским хозяйствам оставаться на плаву всего 2,5 года, так как в период с середины 2014 года до начала 2017 года количество фермеров-банкротов сокращалось.

Фермеров общая катастрофа обошла стороной. Тем не менее, их процветание продлилось не долго. Количество банкротств в сельском хозяйстве, как и во всех других отраслях, увеличилось. Только за второй квартал этого года о банкротстве объявили 152 сельскохозяйственные компании, что практически на 4 процента больше, чем в первом квартале.

В отчёте отмечается, что остановился рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции.

Уровень банкротств подскочил даже в таких процветающих сферах, как электроэнергетика и металлургия. В электроэнергетике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост банкротств составил 15,6 процента, а в металлургии – 64,3 процента.

Этот показатель в пищевой промышленности и машиностроении был равен 8-10 процентам. Только в финансовом секторе уровень банкротств сократился на 7,8 процента.

Касательно географии банкротств, самый высокий показатель (по отношению к общему числу действующих организаций) в Амурской области. На втором месте – Тамбовская область, на третьем – Волгоградская, на четвёртом – Вологодская, на пятом – республика Мордовия.

Меньше всего банкротств оказалось в республике Тыва. После неё идёт Еврейская автономная область, на третьем месте Крым, на четвёртом – Белгородская область, на пятом – Дагестан.

По мнению авторов отчёта, причина банкротств в падении уровня доходов и спроса.

Первая волна банкротств прошла во второй половине 2014 года. Сейчас идёт вторая волна. И если первая волна накрыла предприятия без запаса прочности, вторая волна иногда затрагивает промышленных гигантов, которым в 2014 году удалось не только выстоять, но и принести владельцам прибыль.

Как долго продлится вторая волна банкротств, неизвестно. Ситуацию может спасти улучшение макроэкономических условий и возврат к докризисному положению, как было в 2009 году. Но о подобном возврате сейчас нет и речи.

Видимо, кризис задержится в России надолго, объём рынка практически во всех отраслях за три года сократился в 1,5-2 раза. За это время многие предприятия исчерпали свои ресурсы. По прогнозам экспертов, текущий и следующий годы для многих организаций окажутся роковыми.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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