Россия поддержит продление ограничения на добычу нефти странами ОПЕК

По словам заместителя председателя правительства России, страна, скорее всего, поддержит продление ограничения на добычу нефти участниками ОПЕК, так как с его помощью удалось стабилизировать рынок.
В интервью для Bloomberg TV в Италии Аркадий Дворкович рассказал, что ограничение, вероятно, будет продлено, хотя окончательное решение принимать ещё рано. По его словам, у России есть полгода на размышления.
В мае члены Организации стран – экспортёров нефти приняли решение ограничить добычу нефти до марта 2018 года, чтобы не допустить падения цен на ресурс, что отразилось бы на экономике и бюджете государств. Ограничения вступили в силу в январе, а договорённость была достигнута в ноябре 2016 года.
Дворкович считает, что по предварительной оценке, ограничение оказалось эффективным и помогло стабилизировать ситуацию на рынке. Он добавил, что Министерство энергетики России в полной мере следит за соблюдением условий ограничения.
По информации Министерства энергетики России, на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак и его иракский коллега Джаббар аль-Лаиби провели переговоры о сотрудничестве в рамках министерского совещания ОПЕК в Москве.
Государственные и негосударственные производители нефти в России добровольно сократили добычу с целью поддержать цены.
Сейчас стоимость барреля нефти Brent составляет около 53 долларов. Этот показатель практически не изменился с момента установления ограничений в мае.