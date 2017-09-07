Россия поддержит продление ограничения на добычу нефти странами ОПЕК

По словам заместителя председателя правительства России, страна, скорее всего, поддержит продление ограничения на добычу нефти участниками ОПЕК, так как с его помощью удалось стабилизировать рынок.

В интервью для Bloomberg TV в Италии Аркадий Дворкович рассказал, что ограничение, вероятно, будет продлено, хотя окончательное решение принимать ещё рано. По его словам, у России есть полгода на размышления.

В мае члены Организации стран – экспортёров нефти приняли решение ограничить добычу нефти до марта 2018 года, чтобы не допустить падения цен на ресурс, что отразилось бы на экономике и бюджете государств. Ограничения вступили в силу в январе, а договорённость была достигнута в ноябре 2016 года.

Дворкович считает, что по предварительной оценке, ограничение оказалось эффективным и помогло стабилизировать ситуацию на рынке. Он добавил, что Министерство энергетики России в полной мере следит за соблюдением условий ограничения.

По информации Министерства энергетики России, на прошлой неделе министр энергетики Александр Новак и его иракский коллега Джаббар аль-Лаиби провели переговоры о сотрудничестве в рамках министерского совещания ОПЕК в Москве.

Государственные и негосударственные производители нефти в России добровольно сократили добычу с целью поддержать цены.

Сейчас стоимость барреля нефти Brent составляет около 53 долларов. Этот показатель практически не изменился с момента установления ограничений в мае.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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