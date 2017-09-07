Почти половина россиян высказались в ходе социологического опроса за завершение военной операции в Сирии

Согласно исследованию общественного мнения, проведенному Левада-Центра в середине августа нынешнего года, 49 процентов россиян считают, что правительство должно прекратить контртеррористическую операцию, проводимую российскими ВВС в Сирии. В то же время, 30 процентов респондентов заявили, что поддерживают продолжение ударов, а 22 процента сказали, что не имеют твердого мнения по этому вопросу.

В ходе того же исследования 18 процентов опрошенных заявили, что внимательно следят за событиями в Сирии, 56 процентов сказали, что знакомились с основными новостями, не вдаваясь в подробности, и еще 26 процентов сообщили социологам, что вообще не в курсе событий.

Около 32 процентов респондентов опасаются эскалации конфликта и превращения его в «новый Афганистан» для России. В то же время, 40 процентов считают такое развитие событий крайне маловероятным, а 11 процентов полностью исключают такую возможность. Около 10 процентов не смогли внятно ответить на этот вопрос, а 7 процентов сказали, что их эта тема вообще не интересует.

Аналогичное исследование, проведенное Левада-Центром в октябре прошлого года показало, что 52 процента россиян одобряли участие своей страны в сирийском конфликте, 26 процентов на тот момент имели негативное или резко негативное отношение к военной кампании в Сирии. Еще 22 процента не смогли определиться с ответом. Те, кто считал, что Россия должна продолжать операцию, и те, кто выступал за прекращение авиаударов, разделились – 49 процентов против 28.

Кроме того, в прошлом году 48 процентов россиян выразили опасение, что обострение отношений между Россией и Западом, вызванное продолжающимся кризисом в Сирии, может перерасти в глобальный военный конфликт. Около 42 процентов опрошенных оценили вероятность такого сценария как низкую или незначительную. В то же время, 35 процентов респондентов заявили, что, по их мнению, Россия и Запад найдут в конечном итоге взаимоприемлемое решение для урегулирования кризиса, а 39 процентов считали, что вероятность компромисса является низкой или очень низкой.

В 2015 году поддержка российской антитеррористической операции в Сирии превышала 70 процентов, и почти половина опрошенных были согласны с тем, что Россия приняла правильное решение о поддержке избранного президента Сирии Башара аль-Асада.

Россия впервые развернула контингент своих военно-воздушных сил в Сирии в 2015 году, получив просьбу о военной помощи со стороны сирийского правительства, которое продолжает сражаться против ДАИШ и связанных с ней группировок. Российские боевые самолеты начали наносить удары по террористам 30 сентября 2015 года. Их операции помогли сирийским военным добиться значительных успехов в войне против джихадистов и вытеснении их сил с территории страны.

14 марта 2016 года президент России Владимир Путин распорядился о частичном выводе российских войск, поскольку они достигли всех целей, которые изначально были поставлены перед ними в Сирии. Оставшаяся группа российских боевых самолетов продолжает наносить удары по позициям террористов.

В октябре 2016 года российский парламент ратифицировал соглашение, подписанное Путиным, о размещении базы ВВС России в Сирийской Республике на постоянной основе Кроме того, Россия развернула в этом районе специальные силы и зенитно-ракетные комплексы для защиты авиабазы от нападений.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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