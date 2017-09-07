Как саммит БРИКС укрепил позиции Трампа в борьбе с поддерживаемыми Пакистаном террористическими группировками

Пакистан, разъяренный и ошарашенный недавней угрозой президента США Дональда Трампа ввести против страны санкции в наказание за поддержку боевиков, на днях получил еще один сокрушительный удар. Пять крупных новых держав, включая Китай и Россию, впервые признали некоторые военизированные группировки, поддерживаемые Исламабадом, угрозой региональной безопасности, и внесли это в заявление, выпущенное в конце саммита БРИКС в Сямэне.

В заявлении стран БРИКС, в том числе Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики, ставится под сомнение способность Пакистана в сколько-нибудь существенной степени противостоять давлению США за счет сближения с Китаем и Россией. Это решение также укрепило позицию Индии, которая уже получила поддержку от Дональда Трампа, призвавшего Дели активизировать свое участие в урегулировании кризиса в Афганистане. Упомянутое заявление также может зажать Пакистан в клещи, поставив под угрозу всю его политику национальной безопасности. Дело в том, что Пакистан уже давно рассматривает различные военизированные группировки, многие из которых были признаны террористическими Организацией объединенных наций и/или Соединенными Штатами Америки, как полезные подконтрольные силы в его многолетнем противостоянии с Индией.

Пакистан также поддерживает «Талибан» в его вооружённом противостоянии Индии, которая, по словам Исламабада, использует Афганистан в качестве плацдарма для тайных операций на территории Пакистана.

В своей речи об американской политике в Южной Азии, сфокусированной на Афганистане, Дональд Трамп настаивал на том, что партнерство Пакистана с Соединенными Штатами не может быть сохранено, если Исламабад продолжит поддерживать и укрывать боевиков из тех группировок, которые действуют против США. В ответ Пакистан попросил помощника госсекретаря США Элис Уэллс отложить на неопределенный срок ее запланированный визит в Пакистан. Аналогичным образом, глава пакистанского МИД Хаваа Мухаммед Асиф отменил свой визит в Вашингтон и объявил, что намерен посетить в ближайшее время Китай, Россию и Турцию.

Однако, упомянутое заявление БРИКС угрожает разрушить надежды, которые питал господин Асиф, собираясь в свое турне. Это заявление резко контрастировало с реакцией Китая и России на угрозу Дональда Трампа. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньинг в ответ настояла на том, что Пакистан находится на передовой в войне против терроризма и принес «большие жертвы», а также внес «важный вклад» в общую борьбу. Ответ России Трампу был во многом схож с китайским.

Однако, заявление БРИКС прозвучало совсем в ином тоне, даже несмотря на то, что в нем не был прямо назван Пакистан. Документ гласит, что президент Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент России Владимир Путин, президент Бразилии Мишель Темер и президент Южно-Африканской республики Джейкоб Зума «выражают озабоченность ситуацией в сфере безопасности в регионе, с насилием, исходящим от ДАИШ и Аль-Каеды, а также ее филиалов, включая «Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламское движение Узбекистана», сеть «Хаккани», «Лашкар э-Тайба», Джаиш э-Мохаммед, «Техрик э-Талибан Пакистан» и «Хизб ут-Тахрир». Пакистан обвиняется в поддержке нескольких из этих группировок, в том числе «Талибан», сети «Хаккани», и «Лашкар э-Тайба».

Уже вложенные Китаем в пакистанскую инфраструктуру 50 миллиардов долларов, подвергаются угрозе со стороны групп боевиков, которые являются объектами репрессий со стороны правительства Пакистана. Заявление БРИКС означает, что терпение, которое проявляет Китай в отношении поддержки Пакистаном некоторых военизированных формирований, возможно, на исходе.

Это может оказаться хорошей новостью для Дональда Трампа. Чтобы обернуть решение БРИКС в свою пользу, Трампу было бы неплохо найти сейчас общий язык с Китаем и Россией и вступить с ними в переговоры по поводу выхода из шестнадцатилетнего афганского кошмара Америки. Шестнадцать лет спустя после начала войны, президент Трамп распорядился об увеличении военного присутствия США в Афганистане. Позитивный момент состоит в том, что Трамп надеется таким образом заставить талибов сесть за стол переговоров.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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