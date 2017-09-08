Новые российские атомные подводные лодки будут «невидимы» для средств противника

Десять лет назад Россия начала амбициозную модернизацию своих наземных и воздушных вооруженных сил. Москва успешно продемонстрировала результаты этой модернизации в Сирии, а на прошлой неделе объявила об «окончании гражданской войны» в этой стране. Россия модернизирует и свой военно-морской флот, уделяя особое внимание новому классу бесшумных атомных подводных лодок.

Новые российские атомные подводные лодки класса «Борей-А» и «Ясень-М» скоро станут невидимыми для гидролокаторов подводных лодок НАТО, противолодочных кораблей и самолетов, сообщают российские СМИ. Эти подводные лодки будут оснащены новым насосным оборудованием. Циркуляция жидкостей в реакторе субмарины, охлаждение ее систем и оборудования, всплытие и погружение, а также заполнение торпедных аппаратов водой перед залпом полностью зависят от этих насосов.

Шум, издаваемый такими насосами, является основным фактором риска обнаружения для любой подводной лодки. Технические характеристики новых бесшумных насосов являются строго секретными, поскольку они определяют физический «портрет» каждой отдельной подводной лодки. Если эти параметры станут известны, субмарину можно будет легко обнаружить на фоне естественных шумов океана.

По словам журналистов, новые насосы «имеют простую конструкцию, небольшие размеры и улучшенную виброизоляцию». Работая на полную мощность, такой насос имеет столь низкий уровень вибрации, что на краю его крышки может удержаться монета.

«На уровень шума, который производит подводная лодка, влияет множество факторов, – пояснил в интервью газете специалист по военно-морским вооружениям Владимир Щербаков. – Во-первых, на него влияют основные силовые установки: ядерный реактор, насосы, дизельные двигатели, валы, винты и гидрореактивные двигатели. Что касается винтов и гидрореактивных двигателей, снижение шума достигается за счет усовершенствования их конструкции. Снижение обнаруживаемости работающих дизелей и вспомогательных двигателей может быть достигнуто с помощью подвесных систем и резиновых матов, на которых они установлены. Таким образом, можно добиться снижения шума за счет улучшения работы насосов реактора. Шум непрерывно циркулирующей жидкости является самым громким звуком на атомной подводной лодке».

Москва объявляла о своем намерении построить к 2020 году 5 атомных подводных лодок класса «Борей-А» и «Ясень-М». В дополнение к бесшумным насосам эти российские субмарины будут оснащены «мокрыми» глушителями для запуска торпед. Для того, чтобы субмарины были невидимы, разработаны также новые торпедные аппараты. Они работают так же, как глушители в стрелковом оружии, заглушая звук выстрела.

В настоящее время торпедные аппараты российских подводных лодок строятся на основе метода воздушного давления, то есть запуск торпеды осуществляется за счет давления сжатого воздуха. Система требует несколько минут для подготовки и ограничивает глубину применения торпед до 300-400 метров. Это также делает подводную лодку «видимой» для акустических средств противника, которые легко улавливают шум, издаваемый сжатым воздухом при входе и выходе из аппарата. После того, как торпеда выпущена, пузырьки воздуха, остающиеся позади нее, выдают местоположение подводной лодки.

Новые «мокрые» пусковые установки российских атомных подводных лодок будут работать на уникальных насосах с импульсным турбонаддувом, которые способны пропускать через системы 5 тысяч литров воды в секунду.

«Современные российские торпеды будут подаваться в пусковые установки уже в «утопленном состоянии, – сказал Роман Пихтин, директор компании “Vane Hydraulic Machine”, которая производит торпедные аппараты. – Экипажу достаточно просто нажать на кнопку, и наш насос мгновенно создаст необходимое давление воды. В результате торпеда будет приводиться в движение на расстоянии семи метров от подводной лодки. Это безопасное расстояние, на котором включается двигатель торпеды, и она начинает преследовать свою цель».

Торпедные аппараты используются не только для запуска торпед, крылатых ракет и дронов. Они также служат для установки мин и в качестве выходов для подводных диверсантов.

Кроме того, Россия разрабатывает еще одно новое устройство для обмана акустических средств противника, которое может быть выпущено из торпедного аппарата. Это устройство называется «малогабаритный прибор гидроакустического противодействия «Вист—2». Его длина составляет 80 сантиметров, а вес – около 14 килограммов. «Вист—2» создает мощное акустическое поле, которое «оглушает» головки самонаведения торпед и гидролокаторы подводных лодок противника. Он испускает особый сигнал, который имитирует звук корабля или подводной лодки. По мнению экспертов, это устройство, срок службы которого составляет боле пяти минут (достаточное время, чтобы уклониться от торпеды или спрятаться от гидроакустического комплекса противника), серьезно увеличивает боевые возможности российского подводного флота.

Новое поколение бесшумных атомных подводных лодок, которые могут скрываться в любой точке мирового океана – «черные дыры» несущие крылатые ракеты или дроны, оснащенные ядерными боеголовками – это часть плана Владимира Путина, предназначенного для того, чтобы показать Вашингтону, что никакой противоракетный щит в Европе и никакой великий океан не защитят американскую землю в случае военного конфликта.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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