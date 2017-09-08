Война с Россией неизбежно перерастёт в ядерную

Недавнее исследование RAND Corporation позволило сделать вывод, что в течение шестидесяти часов Россия способна захватить такие государства-члены НАТО как Эстония, Латвия и Литва. Однако в ходе «военных игр» не рассматривался вариант применения ядерного оружия. В то же время, если бы началась война между НАТО и Россией, ядерное оружие наверняка вступило бы в игру, особенно если бы конфликт развивался неблагоприятным образом для Москвы.

В отличие от Советского Союза, который в свое время заявлял о своей политике «ненанесения первого удара», современная Россия открыто отвергла это ограничение в 1993 году. Фактически, поскольку обычные вооруженные силы Москвы продолжали слабеть и разрушаться во время экономического и социального кризиса девяностых годов, Россия в 2000 году разработала доктрину деэскалации. Проще говоря, в соответствии с этой доктриной, если бы Россия подверглась масштабному нападению, которое грозило бы военным поражением ее обычным вооруженным силам, Москва могла бы прибегнуть к ядерному оружию.

В 2010 году Россия несколько пересмотрела эту доктрину, поскольку ее обычные вооруженные силы начали быстро восстанавливаться после краха Советского Союза, поэтому в нынешней версии документа говорится, что Москва готова использовать ядерное оружие лишь в тех ситуациях, «когда под угрозу поставлено само существование страны».

Хотя исследование RAND Corporation показало, что Россия могла бы легко захватить страны Балтии, военная игра не рассматривала сценарий масштабного контрнаступления НАТО. В докладе RAND говорится: «Такое быстрое поражение оставило бы НАТО весьма ограниченный выбор вариантов, причем все плохие: кровопролитное контрнаступление, чреватое риском эскалации, с целью освобождения стран Балтии; сама по себе эскалация, которой НАТО угрожало, чтобы предотвратить поражение во время холодной войны; признание временного поражения, с неопределенными, но предсказуемо катастрофическими последствиями для Альянса, и для народов балтийских стран.

Контрнаступление Н АТО было бы кровопролитным и чреватым значительным эскалационным риском, но это один из вероятных результатов российского вторжения. В подобном случае обычные вооруженные силы России, из которых лишь часть хорошо обучена и экипирована, скорее всего, понесли бы тяжелый урон или даже была бы уничтожены. Более того, если бы силы НАТО нанесли удары по целям внутри России или вторглись на ее территорию, Москва могла бы сделать вывод, что возникла та самая опасность для выживания государства, о которой говорится в новой версии военной доктрины. Ведь в прошлом Москва не раз выражала озабоченность в связи с тем, что операция по «смене режима» со стороны Запада представляет собой вполне реальную опасность. В этой ситуации Россия может ответить на продвижение сил НАТО своим арсеналом ядерного оружия.

Российский тактический ядерный арсенал не так велик по сравнению с былым советским арсеналом, но конкретные цифры остаются труднодоступными. Считалось, что Советский Союз в свое время обладал ядерными вооружениями всех типов общим количеством от 15 до 25 тысяч единиц, начиная от контейнеров размером с чемодан и ядерных мин до ракет ближнего радиуса действия воздушного базирования, ядерных гравитационных бомб и артиллерийских снарядов, а также баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности.

По данным Исследовательской службы конгресса США, хотя Москва постепенно уничтожает свой нестратегический арсенал с момента окончания холодной войны, в России по-прежнему насчитывается до 4 тысяч единиц тактических ядерных вооружений. Однако, другие аналитики предполагают, что этот показатель вдвое ниже.

Наиболее недавний анализ, проведенный Игорем Сутягиным из британского Научно-исследовательского института оборонных исследований Вооруженных сил, позволяет заключить, что в России имеется не более 1040 единиц нестратегических ядерных вооружений. Из них приблизительно от 128 до 210 боеголовок предназначены для сухопутных войск. Российский военно-морской флот располагает примерно 300 единицами подобных вооружений, а ВВС – 334 единицами. Между тем, у российских сил противовоздушной обороны также имеются ядерные боеголовки в количестве от 68 до 166 штук, установленные на различных ракетах «земля-воздух».

В другом аналитическом докладе, представленном Федерацией американских ученых (FAS), говорится, что в России нет тактических вооружений в развернутом состоянии. «Россия заявляет, что все тактическое оружие сосредоточено в центральном хранилище. Несколько тысяч выведенных из строя тактических боеголовок ожидают демонтажа», – говорится в докладе FAS «Состояние ядерных вооружений в мире»

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x