Американо-российские отношения носят сложный характер, особенно в области космических исследований и безопасности

Недавний законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи в наказание за различные нарушения, теперь является законом. Использование санкций для оказания давления на все три упомянутые страны с целью принудить их изменить свое поведение заслуживает всяческого одобрения. Однако, при этом нельзя не учитывать потенциальную возможность разрыва американо-российских отношений в сфере космических исследований и безопасности.

На данный момент Америка и Россия поддерживают двусторонний дипломатический процесс, при этом западный мир выражает свой законный протест против чрезмерной агрессивности и нарушений принципа верховенства закона со стороны России путем постепенного ужесточения санкций.

В то же время, западные страны, в том числе и Соединенные Штаты имеют многочисленные общие с Россией протоколы безопасности, а также ведут с ней торговлю и деловое сотрудничество. В прошлом году объем российско-американской торговли составил 20 миллиардов долларов, а ее структура включала широкий перечень товаров, от продукции сельского хозяйства до медицинских препаратов и оборудования, от сырья до высоких технологий.

Более того, культурные связи между двумя странами на самом деле значительно глубже, чем многие могут вообразить: Соединенные Штаты и Россия представляют собой две крупнейшие христианские страны мира, как в абсолютном выражении, так и в пересчете на душу населения.

Общие ценности варьируются от обоюдного восхищения русскими симфоническими произведениями, такими как «Щелкунчик» и увертюра «1812 год» П.И.Чайковского, до совместных достижений в науках, причем обе страны лидируют по ключевым категориям Нобелевской премии.

Однако, возможно, самое замечательное, что Америка и Россия с самого начала и до сих пор разделяют интерес к мирным космическим исследованиям, ориентированным на общую безопасность человечества, и достижениям науки о космосе. Мы выросли, опираясь друг на друга, и не только ради исторических прорывов и общих открытий, но и для того, чтобы человечество получило и сохранило возможность космических полетов.

Американский космический челнок был международным транспортным средством, а в его отсутствие Россия доставляла американских астронавтов на общую Международную космическую станцию и обратно. Что самое главное, для обеспечения глобальной и национальной безопасности США и Россия сотрудничали над запуском в глубокий космос американских ракет Atlas V с российскими двигателями РД-180.

К счастью, американский конгресс прекратил, по крайней мере, на время, бросаться в крайности и бесконечно менять позицию по этому вопросу. В настоящее время, путем поправки к последнему законопроекту, Конгресс сделал критически важное исключение, которое позволяет продолжать закупку этих необходимых Америке двигателей.

Это исключение должно стать постоянным. Несмотря на то, что есть все основания продолжать разработку, испытание и усовершенствование ракетного двигателя американского производства, который будет не уступать российскому как по надежности, так и по цене, реальность такова, что сотрудничество с Россией в космосе, в том числе и беспрепятственная закупка этих уникальных двигателей, должно быть стабильным и предсказуемым, а не становиться предметом политического торга.

Предсказуемость в области международной безопасности, торговых отношений и сотрудничества в космосе должна быть стандартом, даже если существуют обоснованные исключения для того, чтобы выразить протест против нарушений норм международного права.

Итак, суть заключается в том, что азартные игры с американской безопасностью во имя внутренней политики, являются совершенно неприемлемыми. Ракеты Atlas V с двигателями РД-180 представляют собой не только наиболее надежный и разумный вариант вывода на орбиту значительных грузов на ближайшее десятилетие. Они также являются единственным экономически эффективным вариантом, поскольку не существует новых носителей такой мощности, а частые запуски Delta IV, каждый из которых обходится в 400 миллиардов долларов, объективно являются непомерно дорогими. Наконец-то Конгресс, похоже, понял это – международные отношения в сфере безопасности и торговли, особенно с Россией, являются по своей природе отнюдь не простыми.

Автор, Роберт Бун – комментатор по вопросам государственного значения из Флориды, специализирующийся на ракетной технике, разведке. международных отношениях и национальной безопасности

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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