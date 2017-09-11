Даже Саудовская Аравия движется навстречу России, а у противников Асада опускаются руки

Саудовская Аравия вскоре может отказаться от идеи смены режима в Сирии, присоединившись к успешной российской кампании, цель которой – поддержка президента Башара Асада.

Судя по некоторым признакам, долгое время конфликтующие по поводу Сирии страны объединяются для принятия решения, согласно которому Асад останется во главе страны на неопределённый срок. В прошлом месяце в Саудовской Аравии прошла встреча сирийской оппозиции, на которой ярых противников Асада и тех, кто не очень заинтересован в отставке сирийского президента, призывали к согласию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направился в Эр-Рияд для дополнительных переговоров, предваряющих визит короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Москву.

Асад последние два года оставался у власти при поддержке российской авиации, и для мятежников отказ Саудовской Аравии от прежней позиции стал бы новым ударом. Ранее в этом году Администрация Трампа прекратила оказывать им поддержку, объявив, что главная цель США в Сирии – борьба с ДАИШ. Ещё один ключевой союзник оппозиции, Турция, также стал сотрудничать с Россией.

«В Саудовской Аравии осознали, что лишь России под силу урегулировать сирийский конфликт, – рассказывает глава отдела обороны и безопасности Исследовательского центра Персидского залива в Дубае Мустафа Алани. – Саудовская Аравия не против сохранения режима».

«Жестокая кампания»

Министр иностранных дел Саудовской Аравии в прошлом месяце заявил, что долгосрочная цель – это «новое будущее для Сирии без Башара Асада». Но 22 августа на переговорах в Эр-Рияде у главной оппозиционной группы (её традиционно поддерживает Саудовская Аравия), Высшего комитета по переговорам, и у двух близких к Москве блоков прослеживалось стремление выступить единым фронтом.

Очередной этап переговоров должен пройти в столице Саудовской Аравии в следующем месяце. Предполагается, что три оппозиционные группы объединятся в одну делегацию, которая примет участие в организованных ООН женевских переговорах о мире.

Участники этого процесса сообщают о произошедших переменах. «Позиция Эр-Рияда изменилась», – рассказал в интервью бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль, возглавляющий блок оппозиции, который поддерживает Россия. Шансы найти решение «крайне высоки».

В то же время Яхья аль-Ариди – ключевая фигура в группе противников Асада – выразил беспокойство по поводу того, что когда-то поддерживающая оппозицию Саудовская Аравия изменит мнение. «Идёт жестокая кампания по восстановлению режима Асада», – отметил аль-Ариди.

Иранская проблема

Происходящее на полях сражений играет на руку Асаду и России. На этой неделе сирийская правительственная армия прорвала блокаду стратегически важного восточного города Дайр-эз-Заур, котора длилась почти три года. В остальной Сирии группы противников Асада (и джихадисты, и приверженцы умеренных взглядов) занимают ещё меньшие территории.

Сотрудничество Саудовской Аравии и России на других фронтах также улучшилось. Два крупнейших производителя нефти забыли о неурядицах и решили ограничить добычу в рамках соглашения ОПЕК, чтобы не дать цене снизиться.

Одна из причин, по которой Саудовская Аравия налаживает отношения с Россией, это желание Эр-Рияда не допустить подъёма другого сторонника Асада – Ирана. Бойцы, которых поддерживает Иран (среди них и ливанские участники Хезболлы) сыграли главную роль в возвращении сирийского президента. Надежда на замену Асада ослабевает, и его враги переключаются на решение других задач.

Алани заявил, что теперь для Саудовской Аравии «режим и президент – не проблема». По его словам, «проблема в присутствии Ирана в Сирии». Алани сообщает, что Америка и Израиль также «призывают Россию прекратить присутствие Ирана в Сирии».

У руля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 августа предупреждал, что Иран производит точные ракеты на предприятиях в Сирии и Ливане. На днях правительство Асада обвинило Израиль в авиаударе по позициям военных на северо-западе Сирии.

Для России Иран – это стратегический партнёр на Среднем Востоке, а для Саудовской Аравии – смертный враг. Но их интересы могут пересекаться – так считает эксперт Российского совета по международным делам (созданная Кремлём организация, находится в Москве) Юрий Бармин.

По словам эксперта, в Сирии жёсткая сила – это Россия, и именно она находится у руля. Бармин отмечает, что «Россия стремится сдерживать влияние Ирана, и она может это обсудить» с Саудовской Аравией.

Россия намерена легитимизировать свою кампанию в Сирии на международном уровне и призывает Асада в Женеве заключить соглашение с его противниками, чтобы конфликт не оставался открытым. Эти переговоры откладывались годами.

Недавно Лавров посетил страны Персидского залива. Он побывал и в Катаре, который поддерживает сирийских мятежников. Лавров отметил, что разногласия существуют, но в завершении войны заинтересованы все.

Америка, её европейские союзники, а также Саудовская Аравия и Турция были вынуждены изменить своё отношение к Асаду. Осведомлённые западные дипломаты (оба пожелали остаться неизвестными) заявили, что теперь эти страны не против, чтобы Асад оставался президентом на промежуточном этапе.

В Абу-Даби 29 августа Лавров назвал объединение оппозиционных групп «неизбежным». По его словам, это позволит начать содержательные переговоры о будущем Сирии.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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